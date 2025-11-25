Obavijesti

Show

DNEVNI PREGLED

Evo što će u utorak biti u omiljenim serijama: Vesna i Jadranka u žestokoj svađi!

Piše 24 sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: promo

Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 25. studenoga, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: ‘Sjene prošlosti’, ‘La promesa’, ‘Hitna: Chicago’, ‘Kumovi’, ‘U dobru i zlu’, ‘Cacau’…

Divlje pčele

RTL 20:15

Vijest da Nikola živi kod sestara proširi se Vrilom. Rajka odlazi upoznati Cvitu, s kojom se dobro slaže. Nikola se dobro snalazi u kući sestara, ali i u polju. Daje Katarini do znanja da će biti uz nju u borbi protiv Ante i tvornice.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Catalina otpravi Adriana. Petra više nema strpljenja s Maríjom Fernández pa odluči ostvariti prijetnju i otpustiti je. Leocadia i Lorenzo udruže se kako bi Curru zagorčali život.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje ubojstvo majke čije je tijelo nađeno u prtljažniku auta te otkrije da je bila u kontaktu s Voightovim sinom Justinom. Nakon nesreće Roman odluči napustiti policiju i preseliti se u San Diego s Burgess.

HIT SERIJA Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu
Drama u 'Divljim pčelama': Vukasova sestra opet u Vrilu

U dobru i u zlu

NOVATV 21:20

Joco sazna gdje je Ivana te joj otkriva istinu: Ante joj je namjestio posao ravnateljice. Zbog Veljka odluči prijeći preko svojih uvjerenja i obrati se Crnom za pomoć. Zrinka ne želi Niki priznati da se ide naći s Crnim i smišlja neuvjerljive izgovore.

Foto: Matko Stankovic

Kumovi

NOVA TV 20:20

Jadranki je Natalija sumnjiva. Aljoša se izlane Šimi o poljupcu, a Vesna upozorava Jadranku na Nataliju pa se njih dvije posvade. Zaljubljeni Goran nagovori Igliku da odu na piće nakon masaže. Iglika shvati da Goran nije gost hotela i hvata je panika.

Foto: Nova Tv

Cacau

HRT1 12:30

Regina i Valdemar razmišljaju bi li zaposlili Susanu jer se boje da je ona možda Simoneina pomagačica. Anita i Tiago pripreme Martimu doček kući i iznenade ga.

Foto: promo

