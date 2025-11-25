Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 25. studenoga, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: ‘Sjene prošlosti’, ‘La promesa’, ‘Hitna: Chicago’, ‘Kumovi’, ‘U dobru i zlu’, ‘Cacau’…
Evo što će u utorak biti u omiljenim serijama: Vesna i Jadranka u žestokoj svađi!
Divlje pčele
RTL 20:15
Vijest da Nikola živi kod sestara proširi se Vrilom. Rajka odlazi upoznati Cvitu, s kojom se dobro slaže. Nikola se dobro snalazi u kući sestara, ali i u polju. Daje Katarini do znanja da će biti uz nju u borbi protiv Ante i tvornice.
La Promesa
HRT1 13:20
Catalina otpravi Adriana. Petra više nema strpljenja s Maríjom Fernández pa odluči ostvariti prijetnju i otpustiti je. Leocadia i Lorenzo udruže se kako bi Curru zagorčali život.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje ubojstvo majke čije je tijelo nađeno u prtljažniku auta te otkrije da je bila u kontaktu s Voightovim sinom Justinom. Nakon nesreće Roman odluči napustiti policiju i preseliti se u San Diego s Burgess.
U dobru i u zlu
NOVATV 21:20
Joco sazna gdje je Ivana te joj otkriva istinu: Ante joj je namjestio posao ravnateljice. Zbog Veljka odluči prijeći preko svojih uvjerenja i obrati se Crnom za pomoć. Zrinka ne želi Niki priznati da se ide naći s Crnim i smišlja neuvjerljive izgovore.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Jadranki je Natalija sumnjiva. Aljoša se izlane Šimi o poljupcu, a Vesna upozorava Jadranku na Nataliju pa se njih dvije posvade. Zaljubljeni Goran nagovori Igliku da odu na piće nakon masaže. Iglika shvati da Goran nije gost hotela i hvata je panika.
Cacau
HRT1 12:30
Regina i Valdemar razmišljaju bi li zaposlili Susanu jer se boje da je ona možda Simoneina pomagačica. Anita i Tiago pripreme Martimu doček kući i iznenade ga.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+