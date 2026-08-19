Evo što će večeras biti u seriji Daleki grad: Kaya otima Šimal, a Zerrin napokon otkriva istinu o njihovoj kćeri

Cihan otkriva Alyi plan kojim Kaya želi napokon doznati je li Šimal njegova kći. Iako je zgrožena njihovom namjerom da otmu dijete, Alya pristaje napraviti DNK test i osobno nadzirati cijeli postupak kako Demir ne bi mogao utjecati na rezultat.

Vijest o nestanku djeteta potpuno slomi Zerrin, koja više ne želi skrivati ono što se dogodilo. Pred obitelji priznaje da je Šimal njezina i Kayina kći te otkriva da joj je Demir nakon poroda oduzeo dijete, uvjerio je da je umrlo i prijetnjama je prisilio na šutnju.

Foto: Nova TV

Demir već priprema novi potez. Svjestan da bi test mogao dokazati da je Kaya Šimalin otac, svojim ljudima naređuje da pod svaku cijenu pronađu način da promijene rezultat. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!



