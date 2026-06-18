Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Nakon što je napustila konak i pokrenula brakorazvodnu parnicu, Alya odlučno kreće dalje sa svojim životom, no Boran ne može prihvatiti njezinu odluku. Dok Alya i Cihan pokušavaju pronaći mir i zaštititi Deniza od svih turbulencija, Boran postaje sve očajniji i spremniji na radikalne poteze kako bi ponovno vratio suprugu i sina. U potrazi za saveznicima okreće se ljudima kojima više nitko ne vjeruje, a njegove prijetnje i planovi počinju zabrinjavati čak i najbliže.

Istodobno, u obitelji Albora otvaraju se novi sukobi. Zerrin poduzima konkretne korake prema razvodu, dok Nare i Şahin ulaze u novu raspravu oko njezine želje da se zaposli u bolnici. Unatoč nesuglasicama, obitelj nakratko pokušava ostaviti probleme po strani tijekom tradicionalne večeri ispunjene glazbom, pjesmom i druženjem. Deniz se pokazuje kao prava zvijezda večeri, a vedra atmosfera na trenutak briše napetosti koje posljednjih dana opterećuju sve članove obitelji.

Foto: NOVA TV

No dok se svi trude uživati u rijetkim trenucima zajedništva, iza kulisa se kuje opasan plan koji bi mogao promijeniti sudbinu Alye, Deniza i cijele obitelji Albora. Boranova opsesija postaje sve veća, a događaji kreću u smjeru koji bi mogao donijeti nove sukobe i neizvjesnost. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!