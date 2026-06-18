Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
2
Foto: Nova TV

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15

Admiral

Nakon što je napustila konak i pokrenula brakorazvodnu parnicu, Alya odlučno kreće dalje sa svojim životom, no Boran ne može prihvatiti njezinu odluku. Dok Alya i Cihan pokušavaju pronaći mir i zaštititi Deniza od svih turbulencija, Boran postaje sve očajniji i spremniji na radikalne poteze kako bi ponovno vratio suprugu i sina. U potrazi za saveznicima okreće se ljudima kojima više nitko ne vjeruje, a njegove prijetnje i planovi počinju zabrinjavati čak i najbliže.

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Istodobno, u obitelji Albora otvaraju se novi sukobi. Zerrin poduzima konkretne korake prema razvodu, dok Nare i Şahin ulaze u novu raspravu oko njezine želje da se zaposli u bolnici. Unatoč nesuglasicama, obitelj nakratko pokušava ostaviti probleme po strani tijekom tradicionalne večeri ispunjene glazbom, pjesmom i druženjem. Deniz se pokazuje kao prava zvijezda večeri, a vedra atmosfera na trenutak briše napetosti koje posljednjih dana opterećuju sve članove obitelji.

Foto: NOVA TV

No dok se svi trude uživati u rijetkim trenucima zajedništva, iza kulisa se kuje opasan plan koji bi mogao promijeniti sudbinu Alye, Deniza i cijele obitelji Albora. Boranova opsesija postaje sve veća, a događaji kreću u smjeru koji bi mogao donijeti nove sukobe i neizvjesnost. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva
FATALNA LJUBAV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
SVE PRŠTI OD SEKSEPILA

Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026