Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Boran nastavlja provoditi plan kojim želi razdvojiti Alyu i Cihana. Tijekom obiteljske večere namjerno provocira Cihana i pred svima otvara njegovu prošlost s Meryem, a zatim povlači potez koji potpuno mijenja atmosferu u konaku. Pušta staru snimku na kojoj Meryem govori Cihanu koliko ga voli i obećava mu ljubav do smrti, pobrinuvši se da sve vidi i Alya.

Potresena onime što je čula, Alya želi što prije otići. Cihan je pokušava uvjeriti da Boran samo koristi njegovu prošlost kako bi ih razdvojio, no Alyu dodatno pogađa spoznaja da Meryem još uvijek nosi ogrlicu koju joj je Cihan nekoć poklonio.

Foto: NOVA TV

Uvjerena da Meryemini osjećaji nisu nestali, otvoreno mu govori da ga ona i dalje voli. Njihova svađa nastavlja se pred Alyinim stanom, gdje se u sukob neočekivano umiješa njezin novi susjed Engin, a Cihanova burna reakcija dodatno udaljava Alyu od njega. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!