Evo što će večeras biti u seriji 'U dobru i zlu': Petra svjedoči šokantnom prizoru...

U novoj napetoj epizodu serije 'U dobru i zlu' Nevenka nimalo ne želi razgovarati o poslu, dok Joco od srama cijelo vrijeme izbjegava prisniji kontakt. Petra uzima stvari u svoje ruke i odlazi u hotel. Tamo se mimoilazi s uspaničenom Nevenkom koja očajnički traži pomoć za Jocu. Kada Petra uđe u sobu, zatekne šokantan prizor.

S druge strane, Crni je uznemiren zbog Vuka i upozorava ekipu da pripaze na staru opasnost koja se ponovno pojavljuje.

Foto: NOVA TV

Stjeran u kut, Veljko napokon priznaje bolnu istinu. „Ne znam za mamu i Ivanu, ali ja ne mogu podnijeti živjeti pod istim krovom s tobom“, riječi su koje će Miro uputiti svom ocu. Ivana i Marina ostaju u tišini, pokušavajući shvatiti kako se prošlost ponovno ponovila, a Veljko odlazi u nepoznatom smjeru… Nove zaplete serije „U dobru i zlu“ ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!