Obavijesti

Show

Komentari 3
KVIZ, SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
4
Foto: RTL / YouTube / Nova TV

Pregledajte najvažnije emisije i filmske hitove na domaćim kanalima večeras 7. studenog! Izdvajamo najbolje s HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV i RTL 2 te preporučujemo filmove koje ne smijete propustiti.

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od Oscarom nagrađenih filmova, napetih trilera do zabavnih serija i kvizova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja u večernjem terminu (18:00 – 23:00) na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove večeri!

HRT 1

Na 'Prvom' večer počinje omiljenim kvizom 'Potjera' u 18:06, a informativni blok 'Dnevnik 2' u 19:00 donosi najvažnije vijesti dana. Pravi filmski spektakl stiže u 20:15 s 'Zelenom knjigom: Vodič za život' – dobitnikom Oscara za najbolji film, toplom i inspirativnom pričom o neobičnom prijateljstvu. Za ljubitelje trilera, u 23:05 slijedi 'Ne vjeruj nikomu'.

Na programu večeras:
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zelena knjiga: Vodič za život
23:05 Ne vjeruj nikomu

Foto: screenshot/HRT


HRT 2

Drugi program Hrvatske radiotelevizije rezerviran je za ljubitelje krimića. U 20:15 počinje nova sezona popularne serije 'Tko ubija u Brokenwoodu?', a potom slijedi još jedan hit iz žanra, 'Nijemi svjedok' u 21:54. Kasnovečernji termin donosi 'Bijele laži' u 23:45.

Na programu večeras:
20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?
21:54 Nijemi svjedok
23:45 Bijele laži

POTPUNI FIJASKO Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'
Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'


RTL


Večeras će vas zabaviti i 'Večera za 5' od 17:50, a od 20:15 nastavlja se intrigantna domaća serija 'Divlje pčele'. U 21:15 aktualna emisija 'Stanje nacije' donosi pregled važnih društvenih tema, a večer završava akcijskom komedijom 'Tango i Cash' u 22:10.

Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:15 Stanje nacije
22:10 Tango i Cash

Foto: Nova Tv


NOVA TV


Ova večer donosi novu epizodu hit serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah zatim slijedi 'U dobru i zlu' u 21:15. Za ljubitelje kuhanja, 'Masterchef' je na rasporedu od 22:05.

Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu
22:05 Masterchef

Foto: Nova Tv


RTL 2


RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija i sitcoma. Od 18:00 gledajte 'Kosti', a zatim 'Dr. House' u 19:00 i 'Chicago P.D.' u 19:50 i 20:40. Za dozu smijeha, od 21:20 kreću 'Prijatelji', a potom 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:
18:00 Kosti
19:00 Dr. House
19:50 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

Najbolji filmovi večeri – što gledati?

Izdvajamo 5 filmskih hitova koji garantiraju vrhunsku zabavu:

Zelena knjiga: Vodič za život

(HRT 1, 20:15)

Topla, humoristična i dirljiva priča o neobičnom prijateljstvu, nagrađena Oscarom za najbolji film.


Gravitacija

(Star Movies, 20:00)

Spektakularni SF triler Alfonsa Cuaróna sa Sandrom Bullock i Georgeom Clooneyjem, dobitnik 7 Oscara.


Oči širom zatvorene

(Star Movies, 22:00)

Kultni psihološki triler Stanleya Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.


Tango i Cash

(RTL, 22:10)

Akcijska komedija s legendarnim Sylvesterom Stalloneom i Kurtom Russellom.


Transmania

(HTV 3, 22:21)

Hrvatski triler-drama koji istražuje tamne strane suvremenog društva.



Za ljubitelje znanstvene fantastike i trilera preporučujemo i "Gravitaciju" na Star Movies, a domaći film "Transmania" na HTV 3 donosi intrigantnu priču za kasnovečernje sate. Bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama
ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...
NOVI IMIDŽ INFLUENCERICE

FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...

Nije tajna da obožava eksperimentirati izgledom, a posebno frizurama. Tijekom godina mijenjala je boje, dužine, stilove...
FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?
OSEBUJNA LJILJANA

FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?

Ljiljana Jurić dama je osebujnog stila, a javnosti se predstavila kao jedna od kandidatkinja popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Svoju je naklonost odlučila pokloniti 41-godišnjem farmeru Josipu Đerfi iz mjesta Suza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025