Pregledajte najvažnije emisije i filmske hitove na domaćim kanalima večeras 7. studenog! Izdvajamo najbolje s HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV i RTL 2 te preporučujemo filmove koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od Oscarom nagrađenih filmova, napetih trilera do zabavnih serija i kvizova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja u večernjem terminu (18:00 – 23:00) na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove večeri!
HRT 1
Na 'Prvom' večer počinje omiljenim kvizom 'Potjera' u 18:06, a informativni blok 'Dnevnik 2' u 19:00 donosi najvažnije vijesti dana. Pravi filmski spektakl stiže u 20:15 s 'Zelenom knjigom: Vodič za život' – dobitnikom Oscara za najbolji film, toplom i inspirativnom pričom o neobičnom prijateljstvu. Za ljubitelje trilera, u 23:05 slijedi 'Ne vjeruj nikomu'.
Na programu večeras:
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zelena knjiga: Vodič za život
23:05 Ne vjeruj nikomu
HRT 2
Drugi program Hrvatske radiotelevizije rezerviran je za ljubitelje krimića. U 20:15 počinje nova sezona popularne serije 'Tko ubija u Brokenwoodu?', a potom slijedi još jedan hit iz žanra, 'Nijemi svjedok' u 21:54. Kasnovečernji termin donosi 'Bijele laži' u 23:45.
Na programu večeras:
20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?
21:54 Nijemi svjedok
23:45 Bijele laži
RTL
Večeras će vas zabaviti i 'Večera za 5' od 17:50, a od 20:15 nastavlja se intrigantna domaća serija 'Divlje pčele'. U 21:15 aktualna emisija 'Stanje nacije' donosi pregled važnih društvenih tema, a večer završava akcijskom komedijom 'Tango i Cash' u 22:10.
Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:15 Stanje nacije
22:10 Tango i Cash
NOVA TV
Ova večer donosi novu epizodu hit serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah zatim slijedi 'U dobru i zlu' u 21:15. Za ljubitelje kuhanja, 'Masterchef' je na rasporedu od 22:05.
Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:15 U dobru i zlu
22:05 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija i sitcoma. Od 18:00 gledajte 'Kosti', a zatim 'Dr. House' u 19:00 i 'Chicago P.D.' u 19:50 i 20:40. Za dozu smijeha, od 21:20 kreću 'Prijatelji', a potom 'Teorija velikog praska'.
Na programu večeras:
18:00 Kosti
19:00 Dr. House
19:50 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:30 Teorija velikog praska
Najbolji filmovi večeri – što gledati?
Izdvajamo 5 filmskih hitova koji garantiraju vrhunsku zabavu:
Zelena knjiga: Vodič za život
(HRT 1, 20:15)
Topla, humoristična i dirljiva priča o neobičnom prijateljstvu, nagrađena Oscarom za najbolji film.
Gravitacija
(Star Movies, 20:00)
Spektakularni SF triler Alfonsa Cuaróna sa Sandrom Bullock i Georgeom Clooneyjem, dobitnik 7 Oscara.
Oči širom zatvorene
(Star Movies, 22:00)
Kultni psihološki triler Stanleya Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.
Tango i Cash
(RTL, 22:10)
Akcijska komedija s legendarnim Sylvesterom Stalloneom i Kurtom Russellom.
Transmania
(HTV 3, 22:21)
Hrvatski triler-drama koji istražuje tamne strane suvremenog društva.
Za ljubitelje znanstvene fantastike i trilera preporučujemo i "Gravitaciju" na Star Movies, a domaći film "Transmania" na HTV 3 donosi intrigantnu priču za kasnovečernje sate. Bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+