Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od Oscarom nagrađenih filmova, napetih trilera do zabavnih serija i kvizova. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja u večernjem terminu (18:00 – 23:00) na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove večeri!

HRT 1

Na 'Prvom' večer počinje omiljenim kvizom 'Potjera' u 18:06, a informativni blok 'Dnevnik 2' u 19:00 donosi najvažnije vijesti dana. Pravi filmski spektakl stiže u 20:15 s 'Zelenom knjigom: Vodič za život' – dobitnikom Oscara za najbolji film, toplom i inspirativnom pričom o neobičnom prijateljstvu. Za ljubitelje trilera, u 23:05 slijedi 'Ne vjeruj nikomu'.

Na programu večeras:

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Zelena knjiga: Vodič za život

23:05 Ne vjeruj nikomu

Foto: screenshot/HRT



HRT 2

Drugi program Hrvatske radiotelevizije rezerviran je za ljubitelje krimića. U 20:15 počinje nova sezona popularne serije 'Tko ubija u Brokenwoodu?', a potom slijedi još jedan hit iz žanra, 'Nijemi svjedok' u 21:54. Kasnovečernji termin donosi 'Bijele laži' u 23:45.

Na programu večeras:

20:15 Tko ubija u Brokenwoodu?

21:54 Nijemi svjedok

23:45 Bijele laži



RTL



Večeras će vas zabaviti i 'Večera za 5' od 17:50, a od 20:15 nastavlja se intrigantna domaća serija 'Divlje pčele'. U 21:15 aktualna emisija 'Stanje nacije' donosi pregled važnih društvenih tema, a večer završava akcijskom komedijom 'Tango i Cash' u 22:10.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:15 Stanje nacije

22:10 Tango i Cash

Foto: Nova Tv



NOVA TV



Ova večer donosi novu epizodu hit serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah zatim slijedi 'U dobru i zlu' u 21:15. Za ljubitelje kuhanja, 'Masterchef' je na rasporedu od 22:05.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu

22:05 Masterchef

Foto: Nova Tv



RTL 2



RTL 2 nudi večer za ljubitelje serija i sitcoma. Od 18:00 gledajte 'Kosti', a zatim 'Dr. House' u 19:00 i 'Chicago P.D.' u 19:50 i 20:40. Za dozu smijeha, od 21:20 kreću 'Prijatelji', a potom 'Teorija velikog praska'.

Na programu večeras:

18:00 Kosti

19:00 Dr. House

19:50 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:30 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

Najbolji filmovi večeri – što gledati?

Izdvajamo 5 filmskih hitova koji garantiraju vrhunsku zabavu:

Zelena knjiga: Vodič za život

(HRT 1, 20:15)

Topla, humoristična i dirljiva priča o neobičnom prijateljstvu, nagrađena Oscarom za najbolji film.



Gravitacija

(Star Movies, 20:00)

Spektakularni SF triler Alfonsa Cuaróna sa Sandrom Bullock i Georgeom Clooneyjem, dobitnik 7 Oscara.



Oči širom zatvorene

(Star Movies, 22:00)

Kultni psihološki triler Stanleya Kubricka s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman.



Tango i Cash

(RTL, 22:10)

Akcijska komedija s legendarnim Sylvesterom Stalloneom i Kurtom Russellom.



Transmania

(HTV 3, 22:21)

Hrvatski triler-drama koji istražuje tamne strane suvremenog društva.





Za ljubitelje znanstvene fantastike i trilera preporučujemo i "Gravitaciju" na Star Movies, a domaći film "Transmania" na HTV 3 donosi intrigantnu priču za kasnovečernje sate. Bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!