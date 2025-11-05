Obavijesti

Show

Komentari 0
POTPUNI FIJASKO

Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'
2
Foto: YouTube

Kritičari nisu imali lijepe riječi za seriju, na Rotten Tomato ima rijetko viđenu ocjenu 0%, a publika je zgrožena glumom reality zvijezde. Inače, Kim je u seriji utjelovila Alluru, odvjetnicu za razvode

Kim Kardashian, koja već više od dva desetljeća dominira svijetom reality televizije, doživjela je pravi udarac na svom velikom projektu u igranim serijama. Kako je prenio Daily Mail, njezina nova triler serija 'All's Fair', unatoč impresivnoj glumačkoj postavi naišla je na potpuno negativne kritike. 

Foto: YouTube

U seriji renomiranog producenta Ryana Murphyja, Kim se našla u društvu glumačkih velikana poput Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts i Teyane Taylor. Prve tri epizode stigle su ovog tjedna na Disney+ i Hulu, no ni pažljivo planirana promocija i zvjezdana ekipa nisu spriječili katastrofalne kritike. Recenzije su počele pristizati gotovo odmah, a mnogi kritičari ocijenili su seriju s nula zvjezdica. IMDb trenutno seriju rangira ocjenom 3,5/10. 

ZASIPALI JE KOMPLIMENTIMA FOTO Kakva kombinacija, Kim! Poslovno sprijeda, a od iza - tanga koja viri. Pogledajte je!
FOTO Kakva kombinacija, Kim! Poslovno sprijeda, a od iza - tanga koja viri. Pogledajte je!

Na Rotten Tomatoesu situacija je još dramatičnija. 'All's Fair' ima rijetko viđenu ocjenu od 0%, što znači nijedan kritičar nije seriju smatrao kvalitetnom. Ben Dowell iz The Timesa je napisao: 'Ovo je možda najgora TV drama ikada'. Kelly Lawler iz USA Today dodaje: 'Najgora TV serija godine'. 

DVOSTRUKO SLAVLJE Kim Kardashian otkrila kako je izgledala proslava rođendana njene sestre Kendall Jenner
Kim Kardashian otkrila kako je izgledala proslava rođendana njene sestre Kendall Jenner

Posebno su se kritike usmjerile na Kim, koja je uz glumu bila i izvršna producentica serije. Dowell je komentirao: 'Je li Kardashian uvjerljiva kao odvjetnica? Ne, apsolutno nije'. Lucy Mangan iz The Guardiana je dodala: 'All's Fair' je užasna. Nevjerojatno loša. Fascinantno loša'. 

Ni publika nije bila milosrdna. Komentari na društvenim mrežama bili su prilično kritični. Mnogi su Kiminu glumu opisali kao 'monotonu' i 'ukočenu', a pojedini gledatelji ističu kako njezina prisutnost uništava dinamiku serije. 

'ZAŠTO SE ZASTAVA VIJORI?' NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'
NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'

Radnja serije prati skupinu moćnih odvjetnica koje osnivaju vlastitu firmu, dok Kim glumi Alluru, odvjetnicu za razvode koja planira uništiti supruga koji ju je oženio zbog novca. U seriji se pojavljuju i brojne poznate gošće, uključujući Brooke Shields, Elizabeth Barkley i Judith Light, no ni njihova pojava nije uspjela spasiti loše ocijenjeni projekt. 

The 13th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025