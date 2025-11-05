Žestoke kritike na novu seriju Kim Kardashian: 'Najgora TV serija godine. Fascinantno loša'

Kim Kardashian, koja već više od dva desetljeća dominira svijetom reality televizije, doživjela je pravi udarac na svom velikom projektu u igranim serijama. Kako je prenio Daily Mail, njezina nova triler serija 'All's Fair', unatoč impresivnoj glumačkoj postavi naišla je na potpuno negativne kritike.

U seriji renomiranog producenta Ryana Murphyja, Kim se našla u društvu glumačkih velikana poput Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts i Teyane Taylor. Prve tri epizode stigle su ovog tjedna na Disney+ i Hulu, no ni pažljivo planirana promocija i zvjezdana ekipa nisu spriječili katastrofalne kritike. Recenzije su počele pristizati gotovo odmah, a mnogi kritičari ocijenili su seriju s nula zvjezdica. IMDb trenutno seriju rangira ocjenom 3,5/10.

Na Rotten Tomatoesu situacija je još dramatičnija. 'All's Fair' ima rijetko viđenu ocjenu od 0%, što znači nijedan kritičar nije seriju smatrao kvalitetnom. Ben Dowell iz The Timesa je napisao: 'Ovo je možda najgora TV drama ikada'. Kelly Lawler iz USA Today dodaje: 'Najgora TV serija godine'.

Posebno su se kritike usmjerile na Kim, koja je uz glumu bila i izvršna producentica serije. Dowell je komentirao: 'Je li Kardashian uvjerljiva kao odvjetnica? Ne, apsolutno nije'. Lucy Mangan iz The Guardiana je dodala: 'All's Fair' je užasna. Nevjerojatno loša. Fascinantno loša'.

Ni publika nije bila milosrdna. Komentari na društvenim mrežama bili su prilično kritični. Mnogi su Kiminu glumu opisali kao 'monotonu' i 'ukočenu', a pojedini gledatelji ističu kako njezina prisutnost uništava dinamiku serije.

Radnja serije prati skupinu moćnih odvjetnica koje osnivaju vlastitu firmu, dok Kim glumi Alluru, odvjetnicu za razvode koja planira uništiti supruga koji ju je oženio zbog novca. U seriji se pojavljuju i brojne poznate gošće, uključujući Brooke Shields, Elizabeth Barkley i Judith Light, no ni njihova pojava nije uspjela spasiti loše ocijenjeni projekt.

