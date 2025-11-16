Obavijesti

TRILERI, KOMEDIJE, DOKUMENTARCI

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Funpop.com

Izdvajamo najzanimljivije večernje emisije i filmove na domaćim kanalima! Evo što vas očekuje od 18 do 23 sata na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, te ne propustite preporuke za najbolje filmove večeri.

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od napetih kvizova i spektakularnih showova, do akcijskih trilera i urnebesnih komedija, domaći kanali nude nešto za svakoga. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Večer na HRT 1 donosi uzbuđenja i napetost: nakon 'Dnevnika 2' i izvlačenja 'LOTO 6', slijedi popularni kviz 'Superpotjera'. Za ljubitelje akcije, u prime timeu dolazi film 'Posljednja bitka' – prava poslastica za sve koji vole napete trilere. Dan završava informativno uz 'Dnevnik 3'.

Na programu večeras:
19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 6
20:15 Superpotjera
21:18 Posljednja bitka
23:40 Dnevnik 3

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je posvećena sportu i zanimljivim dokumentarcima. U 20:15 pogledajte inspirativni dokumentarni film o glumačkoj legendi 'Uma Thurman: Holivudska tiha ratnica'. Nakon toga slijedi 'Stadion' s najnovijim sportskim vijestima, a kasnije i dokumentarna serija o teniskoj ikoni Sereni Williams.

Na programu večeras:
19:09 Koncert Klape 'Sveti Juraj' HRM-a i Dubrovačkog simfonijskog orkestra
20:15 Uma Thurman: Holivudska tiha ratnica
21:10 Stadion
22:01 U areni: Serena Williams - Sve se spojilo

94th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje trilera i akcije. Nakon 'RTL Danas', u 20:10 počinje 'Pokojni' – nagrađivani kriminalistički film s vrhunskom glumačkom postavom. Za one koji vole kasnovečernju akciju, u 23:15 slijedi 'Najtraženiji'.

Na programu večeras:
19:00 RTL Danas
20:10 Pokojni
23:15 Najtraženiji

NOVA TV

Nova TV donosi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 ne propustite spektakularni 'Supertalent' – show koji okuplja nevjerojatne talente iz cijele Hrvatske. Za kraj večeri, opustite se uz emotivnu dramu 'Tu sam pred tobom'.

Na programu večeras:
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Supertalent
22:45 Tu sam pred tobom

Foto: YouTube/Screenshoot

RTL 2

RTL 2 večer započinje s popularnim serijama. Akcijski 'Chicago P.D.' dolazi u dvostrukoj dozi, a zatim slijede legendarni 'Prijatelji' i urnebesne epizode 'Teorije velikog praska' te 'Dva i pol muškarca' za smijeh do kasno u noć.

Na programu večeras:
18:05 Kosti
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
23:05 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV vas vodi u svijet akcije i uzbuđenja. Od 18:20 i 19:05 uživajte u 'Škorpionu', seriji o genijalnom timu koji rješava najteže prijetnje. U 20:00 kreće 'Taxi 4', akcijska komedija, a večer završava napetim filmom 'Strijelac'.

Na programu večeras:
18:20 Škorpion
19:05 Škorpion
20:00 Taxi 4
21:40 Strijelac

Najbolji filmovi večeri (izbor s drugih kanala):

Čelične magnolije

(Star Movies, 20:00)

Topla komedija o prijateljstvu i životnim izazovima, s izvanrednom glumačkom postavom.

Boksač

(Star Movies, 22:30)

Sportska drama s Danielom Day-Lewisom o borbi, ljubavi i oprostu u Irskoj.

Sudar

 (HTV 3, 00:46)

Intenzivan triler-drame koji istražuje međuljudske odnose i sudbine.

Ronnie Wood – Netko gore me voli

(HTV 3, 22:05)

Glazbeno-dokumentarni film o legendarnom članu Rolling Stonesa.

Ono što ostaje

(Cinemax 2, 23:50)

Potresna drama o obitelji i odrastanju.

Neovisno jeste li ljubitelj akcije, smijeha, sporta ili dirljivih priča – večeras pronađite nešto po svom ukusu i uživajte u vrhunskom TV programu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

