Obavijesti

Show

Komentari 0
SERIJE, FILMOVI...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što gledati večeras na TV-u
3
Foto: HRT

Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – od kvizova i domaćih serija do najuzbudljivijih filmova večeri. Pregled najvažnijih emisija i preporuka za filmske poslastice.

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od omiljenih kvizova i domaćih serija do napetih kriminalističkih trilera i filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima te preporuke za najbolje filmove iz ponude kabelskih i filmskih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 rezervirajte vrijeme za "Tko želi biti milijunaš?" i testirajte svoje znanje uz Tarika Filipovića. U 21:10 slijedi intrigantan dokumentarac "Američke desničarke novoga kova", a za kraj večeri ne propustite "Otvoreno" u 22:15 gdje se raspravlja o aktualnim temama.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:10 Američke desničarke novoga kova

22:15 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje sportska poslastica – polufinale Kupa Hrvatske u vaterpolu uživo već od 19:00. Od 20:15 putujte Portugalom uz Michaela Portilla, a u 21:04 pogledajte domaći film "Lea i Darija" u čast Branka Ivande. Za ljubitelje trilera, u 22:51 je na rasporedu završnica serije "Ubojstva bez kajanja".

19:00 Vaterpolo - Kup Hrvatske: polufinale

20:15 Portugal s Michaelom Portillom

21:04 Lea i Darija

22:51 Ubojstva bez kajanja

'KRAJ JEDNE ERE' Evo što kritičari kažu na novu sezonu serije 'Stranger Things'
Evo što kritičari kažu na novu sezonu serije 'Stranger Things'

RTL

RTL večer nudi nastavke hit serije "Divlje pčele" u 20:15 i 23:25, a između njih u 21:25 uživajte u novoj epizodi showa "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:55.

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:55 RTL Direkt

23:25 Divlje pčele

NOVA TV

Nova TV donosi domaće serije i kulinarski show. U 20:20 ne propustite "Kumove", a odmah nakon toga u 21:20 slijedi "U dobru i zlu". Ljubitelji kuhanja uživat će u "Masterchefu" od 22:15, a za kraj dana "Večernje vijesti" i "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

23:30 Provjereno

RTL 2

RTL 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. U 19:30 i 20:35 gledajte "Chicago P.D.", a zatim slijede omiljeni "Prijatelji" od 21:25 i "Teorija velikog praska" od 22:20. Za kraj, tu su i "Dva i pol muškarca".

19:30 Chicago P.D.

20:35 Chicago P.D.

21:25 Prijatelji

22:20 Teorija velikog praska

23:10 Dva i pol muškarca

Foto: Supplied by LMK / IPA

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim slučajevima i akcijom. U 18:05 "Navy CIS LA", a od 18:55 i 19:45 dvije epizode "Navy CIS". U 20:40 ne propustite "CSI: Vegas", a od 21:30 i 22:25 dva nastavka "Škorpiona". Kasno navečer pogledajte "Navy CIS Havaji".

18:05 Navy CIS LA

18:55 Navy CIS

19:45 Navy CIS

20:40 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

22:25 Škorpion

JESTE LI NEKU VEĆ GLEDALI? Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Filmske preporuke večeri

Za ljubitelje filmova, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti na filmskim i kabelskim kanalima:

- "Sumrak saga: Pomrčina" (Star Movies, 20:00) – Treći nastavak kultne vampirske franšize donosi još više romantike, akcije i napetosti između Belle, Edwarda i Jacoba.

- "Ubojstvo po brojevima" (Star Movies, 22:35) – Napeti triler s Sandrom Bullock kao detektivkom koja istražuje savršeno osmišljeno ubojstvo.

- "Kraljica" (CineStar Prem. 2) – Biografska drama o britanskoj kraljici Elizabeti II i povijesnim događajima koji su obilježili njezinu vladavinu.

- "Superman" (HBO2) – Novi pogled na legendarnog superheroja, s puno akcije i emocija.

- "Margueritein teorem" (Cinemax 2) – Inspirativna drama o mladoj matematičarki koja se bori za svoje mjesto u svijetu znanosti.

- "Zaljev tišine" (CineStar A&T) – Mračan triler o očajničkoj potrazi za nestalom obitelji kroz Europu.

Ne propustite večerašnji TV program – bilo da ste ljubitelj kvizova, domaćih serija ili filmskih uzbuđenja, za svakoga se nađe nešto zanimljivo. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...
Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...
NA ODMORU

Stranger Things srušio internet? Što će mu tek učiniti Sydney Sweeney u tanga badiću...

Popularna glumca ponovno je privukla pozornost svojim atraktivnim izgledom. Ovoga je puta uhvaćena kako se sa svojim partnerom brčka u bazenu, a tom je prilikom ponovno zagolicala maštu svojih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025