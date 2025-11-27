Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od omiljenih kvizova i domaćih serija do napetih kriminalističkih trilera i filmskih hitova. Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima te preporuke za najbolje filmove iz ponude kabelskih i filmskih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijedi "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 rezervirajte vrijeme za "Tko želi biti milijunaš?" i testirajte svoje znanje uz Tarika Filipovića. U 21:10 slijedi intrigantan dokumentarac "Američke desničarke novoga kova", a za kraj večeri ne propustite "Otvoreno" u 22:15 gdje se raspravlja o aktualnim temama.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:10 Američke desničarke novoga kova

22:15 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje sportska poslastica – polufinale Kupa Hrvatske u vaterpolu uživo već od 19:00. Od 20:15 putujte Portugalom uz Michaela Portilla, a u 21:04 pogledajte domaći film "Lea i Darija" u čast Branka Ivande. Za ljubitelje trilera, u 22:51 je na rasporedu završnica serije "Ubojstva bez kajanja".

19:00 Vaterpolo - Kup Hrvatske: polufinale

20:15 Portugal s Michaelom Portillom

21:04 Lea i Darija

22:51 Ubojstva bez kajanja

RTL

RTL večer nudi nastavke hit serije "Divlje pčele" u 20:15 i 23:25, a između njih u 21:25 uživajte u novoj epizodi showa "Ljubav je na selu". Informativni "RTL Direkt" je na rasporedu u 22:55.

20:15 Divlje pčele

21:25 Ljubav je na selu

22:55 RTL Direkt

23:25 Divlje pčele

NOVA TV

Nova TV donosi domaće serije i kulinarski show. U 20:20 ne propustite "Kumove", a odmah nakon toga u 21:20 slijedi "U dobru i zlu". Ljubitelji kuhanja uživat će u "Masterchefu" od 22:15, a za kraj dana "Večernje vijesti" i "Provjereno".

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

23:30 Provjereno

RTL 2

RTL 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. U 19:30 i 20:35 gledajte "Chicago P.D.", a zatim slijede omiljeni "Prijatelji" od 21:25 i "Teorija velikog praska" od 22:20. Za kraj, tu su i "Dva i pol muškarca".

19:30 Chicago P.D.

20:35 Chicago P.D.

21:25 Prijatelji

22:20 Teorija velikog praska

23:10 Dva i pol muškarca

Foto: Supplied by LMK / IPA

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim slučajevima i akcijom. U 18:05 "Navy CIS LA", a od 18:55 i 19:45 dvije epizode "Navy CIS". U 20:40 ne propustite "CSI: Vegas", a od 21:30 i 22:25 dva nastavka "Škorpiona". Kasno navečer pogledajte "Navy CIS Havaji".

18:05 Navy CIS LA

18:55 Navy CIS

19:45 Navy CIS

20:40 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

22:25 Škorpion

Filmske preporuke večeri

Za ljubitelje filmova, izdvajamo nekoliko naslova koje ne smijete propustiti na filmskim i kabelskim kanalima:

- "Sumrak saga: Pomrčina" (Star Movies, 20:00) – Treći nastavak kultne vampirske franšize donosi još više romantike, akcije i napetosti između Belle, Edwarda i Jacoba.

- "Ubojstvo po brojevima" (Star Movies, 22:35) – Napeti triler s Sandrom Bullock kao detektivkom koja istražuje savršeno osmišljeno ubojstvo.

- "Kraljica" (CineStar Prem. 2) – Biografska drama o britanskoj kraljici Elizabeti II i povijesnim događajima koji su obilježili njezinu vladavinu.

- "Superman" (HBO2) – Novi pogled na legendarnog superheroja, s puno akcije i emocija.

- "Margueritein teorem" (Cinemax 2) – Inspirativna drama o mladoj matematičarki koja se bori za svoje mjesto u svijetu znanosti.

- "Zaljev tišine" (CineStar A&T) – Mračan triler o očajničkoj potrazi za nestalom obitelji kroz Europu.

Ne propustite večerašnji TV program – bilo da ste ljubitelj kvizova, domaćih serija ili filmskih uzbuđenja, za svakoga se nađe nešto zanimljivo. Uživajte u večeri pred malim ekranima!