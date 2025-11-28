Evo što gledati večeras na TV-u

Petak navečer donosi bogat TV program na domaćim kanalima, prepun hit serija, akcije, smijeha i uzbudljivih filmova. Pripremite kokice i uživajte uz najbolje što nude HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV! Izdvajamo najzanimljivije sadržaje i filmske preporuke za idealan završetak radnog tjedna.

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon informativnog bloka slijedi prava filmska poslastica – "Mr. Bean na praznicima", urnebesna komedija s legendarnim Rowanom Atkinsonom. Večer završava toplom dramskom komedijom "Kraljevi ljeta".

18:08 Potjera

19:01 Dnevnik 2

20:16 Mr. Bean na praznicima

21:48 Kraljevi ljeta

23:36 Dnevnik 3



HRT 2

Ljubitelji sporta ne smiju propustiti uzbudljive prijenose Svjetskog kupa u skijanju, a zatim slijedi dokumentarni film "Vera - Rastanak". Za kraj večeri, HRT 2 donosi krimi seriju "Bijele laži".

20:15 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (snimka 1. vožnje)

20:54 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (prijenos 2. vožnje)

22:06 Vera - Rastanak

22:59 Krimi petak: Bijele laži



RTL

RTL večer otvara informativnim "RTL Danas", a zatim slijedi popularna domaća serija "Divlje pčele". U 21:25 na rasporedu je "Stanje nacije", a večer završava komedijom "Ti loviš!", idealnom za opuštanje.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Stanje nacije

22:15 Ti loviš!



NOVA TV

Nova TV donosi omiljene domaće dramske serije – "U dobru i zlu" i dvostruku dozu kulinarskog showa "Masterchef". Za kasnovečernje gledatelje, tu je romantična komedija "Veza bez obveza".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:20 Masterchef

21:50 Masterchef

23:30 Veza bez obveza

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom. "Chicago P.D." donosi napete policijske priče, a potom slijede nezaobilazni "Prijatelji" i urnebesna "Teorija velikog praska".

18:00 Kosti

19:40 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska



DOMA TV

Za ljubitelje kriminalističkih serija, Doma TV donosi "Navy CIS LA" i "Navy CIS", a potom slijedi blockbuster "Smrtonosno oružje 4". Večer završava akcijskim filmom "Suze boga sunca".

18:15 Navy CIS LA

19:00 Navy CIS

20:00 Smrtonosno oružje 4

22:20 Suze boga sunca





Filmske preporuke večeri

Za one koji traže filmsku večer, izdvajamo nekoliko najboljih naslova iz filmskog programa drugih kanala:



- "Sicario" (Star Movies, 22:20) – Napeti kriminalistički triler o borbi protiv narko kartela na američko-meksičkoj granici. Izvrsna gluma Emily Blunt i Benicija Del Tora.

- "Prijelomni čas" (Cinemax 2, 09:35 i reprize) – Vrhunska ratna drama o Winstonu Churchillu i presudnim trenucima Drugog svjetskog rata.

- "Greenland": posljednje utočište" (CineStar TV1, 10:25 i reprize) – Katastrofični triler s Gerardom Butlerom o borbi za preživljavanje uoči udara kometa.

- "Juno" (Cinemax 2, 13:40) – Topla i duhovita priča o neplaniranoj trudnoći tinejdžerice koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta.

- "Na rubu budućnosti" (HBO3, 13:56) – Akcijski SF spektakl s Tomom Cruiseom u borbi protiv izvanzemaljske invazije.

- "Smrtonosno oružje 4" (Doma TV, 20:00) – Legendarni akcijski hit s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom.

