Obavijesti

Show

Komentari 0
AKCIJA, KOMEDIJA...

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
4
Foto: Imdb

Donosimo pregled najvažnijih emisija i filmova za petak navečer na glavnim domaćim TV kanalima. Saznajte što gledati i koje filmske hitove ne smijete propustiti!

Petak navečer donosi bogat TV program na domaćim kanalima, prepun hit serija, akcije, smijeha i uzbudljivih filmova. Pripremite kokice i uživajte uz najbolje što nude HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV! Izdvajamo najzanimljivije sadržaje i filmske preporuke za idealan završetak radnog tjedna.

Foto: Renato Branđolica/HRT/Sandra Simunovic/PIXSELL



HRT 1 

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom. Nakon informativnog bloka slijedi prava filmska poslastica – "Mr. Bean na praznicima", urnebesna komedija s legendarnim Rowanom Atkinsonom. Večer završava toplom dramskom komedijom "Kraljevi ljeta".

18:08 Potjera
19:01 Dnevnik 2
20:16 Mr. Bean na praznicima
21:48 Kraljevi ljeta
23:36 Dnevnik 3

HRT 2

Ljubitelji sporta ne smiju propustiti uzbudljive prijenose Svjetskog kupa u skijanju, a zatim slijedi dokumentarni film "Vera - Rastanak". Za kraj večeri, HRT 2 donosi krimi seriju "Bijele laži".

20:15 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (snimka 1. vožnje)
20:54 Skijanje, Svjetski Kup: Copper Mountain – veleslalom (prijenos 2. vožnje)
22:06 Vera - Rastanak
22:59 Krimi petak: Bijele laži

RTL

RTL večer otvara informativnim "RTL Danas", a zatim slijedi popularna domaća serija "Divlje pčele". U 21:25 na rasporedu je "Stanje nacije", a večer završava komedijom "Ti loviš!", idealnom za opuštanje.

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:15 Ti loviš!

NOVA TV

Nova TV donosi omiljene domaće dramske serije – "U dobru i zlu" i dvostruku dozu kulinarskog showa "Masterchef". Za kasnovečernje gledatelje, tu je romantična komedija "Veza bez obveza".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 U dobru i zlu
21:20 Masterchef
21:50 Masterchef
23:30 Veza bez obveza

Foto: Nova Tv



RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom. "Chicago P.D." donosi napete policijske priče, a potom slijede nezaobilazni "Prijatelji" i urnebesna "Teorija velikog praska".

18:00 Kosti
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska

DOMA TV

Za ljubitelje kriminalističkih serija, Doma TV donosi "Navy CIS LA" i "Navy CIS", a potom slijedi blockbuster "Smrtonosno oružje 4". Večer završava akcijskim filmom "Suze boga sunca".

18:15 Navy CIS LA
19:00 Navy CIS
20:00 Smrtonosno oružje 4
22:20 Suze boga sunca

ŠTO JE ISPOD ZVONA? Kandidate 'Masterchefa' šokirat će novi izazov: Trebaju smisliti što kuhati, a najbitnije ne znaju
Kandidate 'Masterchefa' šokirat će novi izazov: Trebaju smisliti što kuhati, a najbitnije ne znaju



Filmske preporuke večeri

Za one koji traže filmsku večer, izdvajamo nekoliko najboljih naslova iz filmskog programa drugih kanala:

- "Sicario" (Star Movies, 22:20) – Napeti kriminalistički triler o borbi protiv narko kartela na američko-meksičkoj granici. Izvrsna gluma Emily Blunt i Benicija Del Tora.

- "Prijelomni čas" (Cinemax 2, 09:35 i reprize) – Vrhunska ratna drama o Winstonu Churchillu i presudnim trenucima Drugog svjetskog rata.

- "Greenland": posljednje utočište" (CineStar TV1, 10:25 i reprize) – Katastrofični triler s Gerardom Butlerom o borbi za preživljavanje uoči udara kometa.

- "Juno" (Cinemax 2, 13:40) – Topla i duhovita priča o neplaniranoj trudnoći tinejdžerice koja je osvojila srca gledatelja diljem svijeta.

- "Na rubu budućnosti" (HBO3, 13:56) – Akcijski SF spektakl s Tomom Cruiseom u borbi protiv izvanzemaljske invazije.

- "Smrtonosno oružje 4" (Doma TV, 20:00) – Legendarni akcijski hit s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom.

Foto: Imdb

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju
Pozirali zagrljeni

FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno...
Endrinin jastog u Masterchef kuhinji s dodatkom koji nije bio na meniju: 'Moj se pokakao'
NASMIJALA SVE

Endrinin jastog u Masterchef kuhinji s dodatkom koji nije bio na meniju: 'Moj se pokakao'

Uz Barbaru, jastoga su dobili i Endrina te Otto. Endrina je pritom samouvjereno komentirala: 'Ovo treba biti najbolji tanjur', a dok je rezala jastoga, ukazalo joj se i neočekivano iznenađenje
Koncert u Lisinskom okupio je brojna poznata lica: U publici su bili Zlatko Dalić, Joško Lokas...
EVO TKO JE DOŠAO

Koncert u Lisinskom okupio je brojna poznata lica: U publici su bili Zlatko Dalić, Joško Lokas...

Božićni gala koncert 'Croatia povezana pjesmom' u Lisinski je doveo mnoga lica iz javnog života. Biti bolji i drugačiji, povezati ljude koliko god bili različiti i pri tom uživati. Gala božićni koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u Lisinskom okupio je uzvanike predsjednike uprava i menadžment najvećih kompanija, predstavnike financijskog i tehnološkog sektora, akademske zajednice, kulture, medija i institucija , koji su slušali bezvremenske hitove u potpuno novima verzijama. - Već više od 140 godina Croatia je simbol sigurnosti domaćeg čovjeka, oslonac poduzetnika i pouzdan partner zajednici. Croatia povezuje i štiti Hrvatsku kroz desetljeća i taj osjećaj povezanosti i zajedništva željeli smo oživjeti i kroz ovu večer. Povezati Hrvatsku pjesmom i podsjetiti koliko je dobro biti u Hrvatskoj. I kako je dobro biti u Croatiji - rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025