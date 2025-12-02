Obavijesti

PREGLED PROGRAMA

Evo što gledati večeras na TV-u?

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima: od serija i kvizova do najboljih filmova. Izdvajamo najvažnije emisije i najzanimljivije filmove za savršenu TV večer!

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od uzbudljivih kvizova i dokumentaraca, preko najgledanijih domaćih serija, do napetih kriminalističkih priča i humorističnih klasika – svatko će pronaći nešto za sebe. Izdvajamo najvažnije događaje i preporučujemo što ne smijete propustiti!



HRT 1

Donosi informativnu i zabavnu večer uz popularni kviz "Potjera" u 18:07, a nakon toga slijedi "Dnevnik 2" i večer dokumentaraca. Posebno se ističe "Brže ne može" u 20:15, te "Otvoreno" u 22:15, emisija koja uvijek izaziva zanimljive rasprave o aktualnim temama.


18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Brže ne može (dokumentarna serija)
22:15 Otvoreno


HRT 2

Večer rezervirajte za ljubitelje dokumentaraca i trilera. U 20:15 pogledajte "Tajne iz zraka - Izvan ovog svijeta", a od 21:06 na rasporedu je film "Jednostavni plan" – napeta kriminalistička drama koja će vas držati prikovane za ekran.


20:15 Tajne iz zraka - Izvan ovog svijeta
21:06 Jednostavni plan (film)



RTL

Donosi domaću dramu "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu" u 21:25. Za kraj večeri, opustite se uz romantičnu komediju "Prekid putovanja" od 23:20.


20:15 Divlje pčele
21:25 Ljubav je na selu
23:20 Prekid putovanja (film)



NOVA TV

Nudi večer domaćih serija i kulinarskih izazova. U 20:20 ne propustite novu epizodu "Kumova", a odmah nakon toga slijedi "U dobru i zlu". Večer zaključuje popularni "Masterchef" u 22:10.


20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:10 Masterchef



RTL 2

Priprema večer za ljubitelje kriminalističkih serija i sitcoma. Akcija i napetost uz "Chicago P.D." od 20:30, a zatim slijedi doza smijeha uz "Prijatelje" i "Teoriju velikog praska".


20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska



DOMA TV

Večeras donosi pregršt akcije i krimića. Od 18:05 pratite "Navy CIS LA" i "Navy CIS", a u 20:35 počinje "Goruća zemlja". Za ljubitelje tehnologije i akcije tu je "Škorpion" od 21:25.


18:05 Navy CIS LA
18:55 Navy CIS
20:35 Goruća zemlja
21:25 Škorpion



Od filmskih hitova večeri izdvajamo:


- "Upoznajte Joea Blacka" (Star Movies, 20:05) – Brad Pitt i Anthony Hopkins u romantičnoj drami o ljubavi, životu i smrti.
- "Jednostavni plan" (HRT 2, 21:06) – napeti triler o trojici muškaraca koji pronađu milijune dolara, ali s bogatstvom dolaze i problemi.
- "Razbijač" (Star Movies, 23:45) – Sylvester Stallone i Wesley Snipes u futurističkoj akciji prepunoj adrenalina.
- "Manchester by the Sea" (Cinemax 2, 21:10) – dirljiva drama o gubitku i iskupljenju, nagrađena Oscarom.
- "Prljavi ples" (Cinemax 2, 20:00) – kultna glazbeno-plesna romansa koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
- "Jumanji: Dobrodošli u džunglu" (AMC, 20:15) – zabavna akcijska avantura za cijelu obitelj.

