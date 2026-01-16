Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje bogat izbor serija, sporta i filmova. Izdvajamo najzanimljivije sadržaje na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV te preporučujemo top filmske hitove na specijaliziranim kanalima. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred TV-om!

HRT 1

U udarnom terminu uživajte u blockbustera 'Pirati s Kariba: Na kraju svijeta', trećem nastavku legendarne franšize s Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi. Nakon toga, ostanite uz ekran za vestern 'Brzi i mrtvi' sa Sharon Stone i Russellom Croweom.

20:15 Pirati s Kariba: Na kraju svijeta

23:40 Brzi i mrtvi

HRT 2

Donosi večer kriminalističkih serija uz tematski 'Krimi petak'. Prvo vas očekuje finale serije 'Slučajevi Thomasa Lynleya', a zatim 'Nezaboravljeni' i 'Sjeverna obala', savršeno za sve ljubitelje napetih zapleta!

20:15 Slučajevi Thomasa Lynleya

21:51 Nezaboravljeni

23:28 Sjeverna obala

RTL

U prime-timeu prikazuje novu epizodu popularne serije 'Divlje pčele', a zatim slijedi komedija 'Obračun legendi', idealno za opuštanje uz dozu smijeha i sportskog nadmetanja.

20:15 Divlje pčele

21:15 Obračun legendi

NOVA TV

Nova TV večer otvara s 'Dalekim gradom', intrigantnom turskom dramom, a nakon toga slijedi 'Tajne prošlosti'. Za kraj večeri, očekuje vas drama 'Let' s Denzelom Washingtonom.

20:20 Daleki grad

21:45 Tajne prošlosti

22:55 Let

RTL2

Večeras donosi uzbuđenje za sportske fanove - prijenos Europskog prvenstva u rukometu, gdje se sastaju Danska i Sjeverna Makedonija. Nakon sporta slijedi doza humora uz 'Teoriju velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

20:25 EP u rukometu: Danska - Sjeverna Makedonija

22:10 Teorija velikog praska

22:55 Dva i pol muškarca

Doma TV

Priprema večer za ljubitelje napetih akcijskih filmova, najprije 'Bjegunac', klasik s Harrisonom Fordom, a potom žestoki ženski triler 'Udovice'.

20:00 Bjegunac

22:20 Udovice

Filmski hitovi večeri (izbor iz specijaliziranih kanala):

'Salt' (Star Movies, 20:00) - Angelina Jolie u napetom akcijskom trileru o agentici u bijegu nakon što je optužena za špijunažu.

'Nulti teorem' (CineStar A&T, 21:00) - Fantastična SF drama Terryja Gilliama o potrazi za smislom života, s Christophom Waltzom u glavnoj ulozi.

'Ona' (HBO2, 21:00) - Dirljiva i vizualno očaravajuća ljubavna drama o čovjeku koji se zaljubljuje u umjetnu inteligenciju, s Joaquinom Phoenixom.

'Beskrajni dan' (Cinemax 2, 20:00) - Kultna komedija s Billom Murrayem u ulozi meteorologa zarobljenog u vremenskoj petlji.

'Samaritanac' (Cinemax, 21:00) - Sylvester Stallone kao umirovljeni superjunak u akcijskoj drami.

'Noćni život' (CineStar TV1, 21:00) - Urnebesna njemačka komedija o spoju koji izmiče kontroli.

Neovisno volite li napete serije, sportske prijenose ili filmske blockbustere, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!