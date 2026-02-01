Obavijesti

POVRATAK OMILJENIH SERIJA

Evo što gledati večeras na TV-u

Foto: Luka Dubroja

TV PROGRAM Otkrijte što vas večeras 1. veljače čeka na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, emisija i filmskih hitova u udarnom terminu, uz top preporuke za filmske zaljubljenike.

Admiral

Večeras vas na glavnim hrvatskim televizijama očekuje prava TV poslastica! Od napetih akcijskih filmova i omiljenih serija do inspirativnih dokumentaraca i kultnih komedija – svatko će pronaći nešto za sebe. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja od 18 do 23 sata na šest najgledanijih kanala, uz izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima!

HRT 1

Na Prvom programu večer počinje zabavnim kvizom i informativnim emisijama, a pravo uzbuđenje donosi američki akcijski triler "Nezaustavljivi" s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi. Za ljubitelje dokumentaraca, tu je Stanley Tucci i njegovo putovanje Italijom.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Nezaustavljivi (akcijski triler)
22:30 Stanley Tucci - U potrazi za Italijom

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi glazbenu večer uz posebnu emisiju o Terezi Kesoviji, a sportski entuzijasti ne smiju propustiti dokumentarac o Luki Modriću. Nakon toga slijedi "Stadion" i kasnovečernji sport-dokumentarac.

18:55 Tereza Kesovija - To sam ja
20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Luka Modrić
21:18 Stadion
22:21 Neka nose ručnike (dokumentarni film)

RTL

Na RTL-u večer je rezervirana za ljubitelje akcije i avanture! Nakon informativne emisije, uživajte u "Kralju škorpiona", a potom slijedi napeti kriminalistički triler "Bljesak".

19:50 RTL Danas
21:05 Kralj škorpiona (akcija/avantura)
22:55 Bljesak (akcijski triler)

NOVA TV

Nova TV donosi domaće hit-serije u udarnom terminu, a večer završava uzbudljivim filmom "Tomb Raider" s Aliciom Vikander.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Kumovi (domaća serija)
21:20 U dobru i zlu (domaća serija)
22:20 Tomb Raider (akcija/avantura)

Foto: Luka Dubroja

RTL 2

RTL 2 nudi popularne serije za opuštanje – od "Dr. Housea" do hit-krimi serije "Chicago P.D." i nezaboravnih komedija "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:15 Dr. House
20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večer otvara s "Rookiejem", a zatim slijedi premijera filma "Dobra osoba" i inspirativna drama "Erin Brockovich" s Julijom Roberts.

18:25 Rookie
20:00 Dobra osoba (igrani film)
22:10 Erin Brockovich (igrani film)

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

TOP FILMOVI VEČERI

"Pisma Juliji" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama o ljubavi, sudbini i snovima, s Amandom Seyfried u glavnoj ulozi.

"Dobri sin" (Star Movies, 22:10) – Napeti triler s Macaulayem Culkinom u ulozi dječaka s mračnom tajnom.

"Birdman" (HBO3, 21:00) – Oscarom nagrađena crna komedija o glumcu koji pokušava vratiti slavu.

"Total Recall: Potpuno sjećanje" (AMC, 21:00) – Akcijski SF spektakl s Colinom Farrellom

"Pad" (CineStar Prem. 1, 21:00) – Triler o dvije prijateljice koje se penju na opasno visok toranj.

"Igre gladi: Balada pjevica i zmija" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Povratak u svijet Igara gladi, u spektakularnom prequelu.
 

