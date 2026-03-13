TV PROGRAM ZA 13. OŽUJAK: Pogledajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim kanalima očekuje izuzetno bogat izbor – od nagrađivanih vesterna, napetih kriminalističkih serija, do popularnih reality showova i akcijskih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima u udarnom terminu te preporuke za najbolje filmove na specijaliziranim kanalima.
HRT 1
HRT 1 večer otvara informativnim programom i kvizom, a u 20:15 na rasporedu je pravi filmski klasik: Oscarom nagrađeni vestern "Nepomirljivi" s Clintom Eastwoodom i Morganom Freemanom. Za ljubitelje aktualnog filma, kasnije navečer slijedi europski hit "Emilia Perez".
20:15 Nepomirljivi
22:35 Dnevnik 3
23:08 Emilia Perez
HRT 2
HRT 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima krimića – od 20:15 uživajte u "Krimi petku" s britanskom serijom "Falcon", a potom slijedi "Maigretovi slučajevi" i "Ožiljci" za pravu dozu misterija do kasno u noć.
20:15 Krimi petak: Falcon
21:48 Krimi petak: Maigretovi slučajevi
23:42 Krimi petak: Ožiljci
RTL
RTL u 20:15 nastavlja popularnu seriju "Divlje pčele", dok od 21:25 možete pogledati "Stanje nacije". Za one željne zabave i akcije, tu je filmski hit "Neka bolji pobijedi" od 22:05.
20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:05 Neka bolji pobijedi
NOVA TV
NOVA TV nudi večer uz domaće serije i reality showove. Nakon informativnog bloka, u 20:20 slijedi "U dobru i zlu 2", a potom "Survivor". Za kraj večeri, ne propustite napeti triler "Da Vincijev kod".
20:20 U dobru i zlu 2
21:25 Survivor
22:35 Da Vincijev kod
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija. Od 20:20 slijedi "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su i humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:20 Chicago P.D.
21:10 Chicago P.D.
21:50 Teorija velikog praska
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
DOMA TV večeras donosi pravu akcijsku poslasticu – u 20:00 "Colombiana" prati priču o ženi koja nakon tragedije kreće u svijet kriminala, a od 21:55 gledamo urnebesni "21 Jump Street".
20:00 Colombiana
21:55 21 Jump Street
Preporuka filmova večeri na specijaliziranim kanalima:
Predsjedničke laži (Star Movies, 20:05) – Politička komedija s odličnom dozom satire i humora.
Poroci Miamija (Star Movies, 22:05) – Akcijski triler s Jamiejem Foxxom i Colinom Farrellom, inspiriran kultnom serijom.
Sjećanja jedne gejše (Viasat Kino Balkan) – Prekrasna drama o životu legendarne gejše Sayuri u Japanu prije Drugog svjetskog rata.
Gospodar prstenova: Dvije kule (HBO, 13:02, reprize u večernjem terminu moguće) – Nastavak epske trilogije Petera Jacksona.
Moonfall (CineStar Prem. 2) – Spektakularni SF katastrofični film o prijetnji iz svemira.
Philadelphia (Viasat Kino Balkan) – Kultna drama o odvjetniku koji se bori protiv predrasuda i za pravdu.
