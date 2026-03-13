Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
TV PROGRAM ZA 13. OŽUJAK: Pogledajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmske hitove, uz posebne preporuke za najbolje filmove večeri

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje izuzetno bogat izbor – od nagrađivanih vesterna, napetih kriminalističkih serija, do popularnih reality showova i akcijskih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima u udarnom terminu te preporuke za najbolje filmove na specijaliziranim kanalima.

HRT 1 

HRT 1 večer otvara informativnim programom i kvizom, a u 20:15 na rasporedu je pravi filmski klasik: Oscarom nagrađeni vestern "Nepomirljivi" s Clintom Eastwoodom i Morganom Freemanom. Za ljubitelje aktualnog filma, kasnije navečer slijedi europski hit "Emilia Perez".

20:15 Nepomirljivi
22:35 Dnevnik 3
23:08 Emilia Perez

HRT 2

HRT 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima krimića – od 20:15 uživajte u "Krimi petku" s britanskom serijom "Falcon", a potom slijedi "Maigretovi slučajevi" i "Ožiljci" za pravu dozu misterija do kasno u noć.

20:15 Krimi petak: Falcon
21:48 Krimi petak: Maigretovi slučajevi
23:42 Krimi petak: Ožiljci

RTL 

RTL u 20:15 nastavlja popularnu seriju "Divlje pčele", dok od 21:25 možete pogledati "Stanje nacije". Za one željne zabave i akcije, tu je filmski hit "Neka bolji pobijedi" od 22:05.

20:15 Divlje pčele
21:25 Stanje nacije
22:05 Neka bolji pobijedi

NOVA TV 

NOVA TV nudi večer uz domaće serije i reality showove. Nakon informativnog bloka, u 20:20 slijedi "U dobru i zlu 2", a potom "Survivor". Za kraj večeri, ne propustite napeti triler "Da Vincijev kod".

20:20 U dobru i zlu 2
21:25 Survivor
22:35 Da Vincijev kod

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija. Od 20:20 slijedi "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su i humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:20 Chicago P.D.
21:10 Chicago P.D.
21:50 Teorija velikog praska
22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

DOMA TV večeras donosi pravu akcijsku poslasticu – u 20:00 "Colombiana" prati priču o ženi koja nakon tragedije kreće u svijet kriminala, a od 21:55 gledamo urnebesni "21 Jump Street".

20:00 Colombiana
21:55 21 Jump Street

Preporuka filmova večeri na specijaliziranim kanalima:

Predsjedničke laži (Star Movies, 20:05) – Politička komedija s odličnom dozom satire i humora.

Poroci Miamija (Star Movies, 22:05) – Akcijski triler s Jamiejem Foxxom i Colinom Farrellom, inspiriran kultnom serijom.

Sjećanja jedne gejše (Viasat Kino Balkan) – Prekrasna drama o životu legendarne gejše Sayuri u Japanu prije Drugog svjetskog rata.

Gospodar prstenova: Dvije kule (HBO, 13:02, reprize u večernjem terminu moguće) – Nastavak epske trilogije Petera Jacksona.

Moonfall (CineStar Prem. 2) – Spektakularni SF katastrofični film o prijetnji iz svemira.

Philadelphia (Viasat Kino Balkan) – Kultna drama o odvjetniku koji se bori protiv predrasuda i za pravdu.

