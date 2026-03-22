Evo što gledati večeras na TV-u

HRT 1

HRT 1 večeras donosi pravu filmsku poslasticu za ljubitelje napetosti! Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00 sati, slijedi popularna emisija LOTO 6, a potom u 20:15 akcijski triler "Lov na Crveni oktobar" s Seanom Conneryjem. Za kraj večeri, u 23:05, uživajte u dokumentarnom filmu o legendarnom Davidu Attenboroughu.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Lov na Crveni oktobar

23:05 Stoljeće legende: Attenborough i jursko morsko čudovište

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i dokumentarce. Od 20:49 pogledajte drugi dio dokumentarca o Novaku Đokoviću "(Ne)uspjeh prvaka", a od 22:00 "Stadion" s najnovijim sportskim analizama. Prava poslastica za sportske entuzijaste!

20:49 (Ne)uspjeh prvaka: Novak Đoković

22:00 Stadion

RTL

RTL donosi večer prepunu adrenalina! Od 20:20 ne propustite akcijski film "Snajperist", a odmah nakon toga, u 23:05, slijedi još jedan uzbudljivi triler "Tražen". Prava filmska večer za ljubitelje akcije!

20:20 Snajperist

23:05 Tražen

NOVA TV

NOVA TV svojim gledateljima nudi zabavu i akciju. Od 20:15 uživajte u popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", a od 22:50 na rasporedu je blockbuster "James Bond 007: Skyfall" – idealno za ljubitelje špijunskih trilera i spektakularnih akcijskih scena!

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:50 James Bond 007: Skyfall

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton omiljenih američkih serija. Od 19:50 gledajte "Chicago P.D.", a potom od 21:45 i 22:05 dvije epizode kultne komedije "Teorija velikog praska". Za ljubitelje smijeha, tu su i "Dva i pol muškarca" od 22:35.

19:50 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer za opuštanje uz hit filmove i serije. U 20:00 gledajte "Policijska akademija 3: Ponovno u školi", a od 21:35 romantičnu komediju "Bez obaveza". Za kasnovečernje gledanje, spremite se na "Zavedi me ako možeš" od 23:35.

20:00 Policijska akademija 3: Ponovno u školi

21:35 Bez obaveza

23:35 Zavedi me ako možeš

Od filmskih hitova večeri izdvaja se nekoliko naslova koje svakako preporučujemo (izvan glavnih kanala):

- "Kuća na jezeru" (Star Movies, 20:00) – Romantična drama s Keanu Reevesom i Sandrom Bullock o dvoje ljudi koji se zaljubljuju preko misterioznih pisama kroz vrijeme.

- "Steve Jobs" (Star Movies, 22:10) – Biografski film o genijalnom, ali kontroverznom osnivaču Applea, u režiji Dannyja Boylea.

- "Apollo 13" (Cinemax, 21:00) – Klasična povijesna drama o astronautima u borbi za život, s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.

- "Nož u leđa" (CineStar Prem. 1, 21:00) – Napeti detektivski film s vrhunskom glumačkom postavom predvođenom Danielom Craigom.

- "Rush – Utrka života" (CineStar Prem. 2, 21:00) – Sportska drama o legendarnom rivalstvu u Formuli 1 između Jamesa Hunta i Nikija Laude.

- "Julie i Julia" (Star Life, 21:00) – Inspirativna priča o dvije žene povezane kroz ljubav prema kuhanju, s Meryl Streep i Amy Adams.

