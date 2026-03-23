Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za ljubitelje serija, kvizova i filmskih hitova. Izabrali smo najvažnije događaje na glavnim kanalima i za vas izdvojili najbolje filmove koje ne smijete propustiti. Uživajte u večeri pred ekranom!

HRT 1

Na Prvom programu večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede informativne minute i Dnevnik 2. U 20:15 pogledajte novu epizodu dokumentarne serije "Znamo li što jedemo?", a u 21:05 očekuje vas povijesna drama "Belgravia: Novo poglavlje". Za kraj večeri rezerviran je informativni "Otvoreno".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Znamo li što jedemo?

21:05 Belgravia: Novo poglavlje

21:55 Otvoreno

HRT 2

Drugi program donosi zanimljive dokumentarce i film. U 20:15 ne propustite "Europska Amazonija: Dugo putovanje", a potom u 21:11 britansku dramu "Iza ograde". Za ljubitelje krimića, kasnije navečer slijedi "Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom".

18:15 Moja priča

19:23 Martin Clunes - Otoci Tihog oceana

20:15 Europska Amazonija: Dugo putovanje

21:11 Iza ograde

RTL

Na RTL-u večer je rezervirana za dramske i reality uspješnice. U 20:15 ide popularna serija "Divlje pčele", a od 21:25 "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, u 23:30, pogledajte akcijski film "Snajperist".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Gospodin Savršeni

23:30 Snajperist

NOVA TV

Nova TV donosi večer domaćih serija i realityja! U 20:25 ne propustite hit seriju "Kumovi", nakon čega slijedi "U dobru i zlu 2" u 21:25, a zatim "Survivor" od 22:20.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:25 Kumovi

21:25 U dobru i zlu 2

22:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 nudi večer uz popularne američke serije. Od 19:55 gledajte "Chicago P.D.", a od 21:45 "Teorija velikog praska". Za ljubitelje humora, "Dva i pol muškarca" počinje u 22:35.

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večeras nudi kriminalističke i obiteljske serije. Od 19:55 "Blue Bloods" donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji, a od 21:40 uživajte u modernoj ekranizaciji Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson".

19:55 Blue Bloods

20:40 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

Za prave filmofile, izdvajamo 5 filmskih naslova iz ponude drugih kanala koje ne smijete propustiti:

"Djevojka od milijun dolara" (AMC, 20:05) – Oscarom nagrađena drama Clinta Eastwooda o borbi, upornosti i snazi volje.

"Julie i Julia" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – Inspirativna priča s Meryl Streep i Amy Adams o kuhanju, bloganju i životnim izazovima.

"Kraljica mojih snova" (HBO, 21:00) – Emotivna drama o obiteljskim odnosima i potrazi za identitetom.

"Igre gladi: Balada pjevica i zmija" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Prequel megapopularne franšize donosi napetu borbu za preživljavanje.

"Skandal" (CineStar A&T, 21:00) – Al Pacino u ulozi njujorškog stručnjaka za odnose s javnošću u napetoj drami o moći i slavi.