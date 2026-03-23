TV PROGRAM ZA 23. OŽUJAK Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima i koje filmske hitove posebno izdvajamo!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za ljubitelje serija, kvizova i filmskih hitova. Izabrali smo najvažnije događaje na glavnim kanalima i za vas izdvojili najbolje filmove koje ne smijete propustiti. Uživajte u večeri pred ekranom!
HRT 1
Na Prvom programu večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede informativne minute i Dnevnik 2. U 20:15 pogledajte novu epizodu dokumentarne serije "Znamo li što jedemo?", a u 21:05 očekuje vas povijesna drama "Belgravia: Novo poglavlje". Za kraj večeri rezerviran je informativni "Otvoreno".
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Znamo li što jedemo?
21:05 Belgravia: Novo poglavlje
21:55 Otvoreno
HRT 2
Drugi program donosi zanimljive dokumentarce i film. U 20:15 ne propustite "Europska Amazonija: Dugo putovanje", a potom u 21:11 britansku dramu "Iza ograde". Za ljubitelje krimića, kasnije navečer slijedi "Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom".
18:15 Moja priča
19:23 Martin Clunes - Otoci Tihog oceana
20:15 Europska Amazonija: Dugo putovanje
21:11 Iza ograde
RTL
Na RTL-u večer je rezervirana za dramske i reality uspješnice. U 20:15 ide popularna serija "Divlje pčele", a od 21:25 "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, u 23:30, pogledajte akcijski film "Snajperist".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Gospodin Savršeni
23:30 Snajperist
NOVA TV
Nova TV donosi večer domaćih serija i realityja! U 20:25 ne propustite hit seriju "Kumovi", nakon čega slijedi "U dobru i zlu 2" u 21:25, a zatim "Survivor" od 22:20.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:25 Kumovi
21:25 U dobru i zlu 2
22:20 Survivor
RTL 2
RTL 2 nudi večer uz popularne američke serije. Od 19:55 gledajte "Chicago P.D.", a od 21:45 "Teorija velikog praska". Za ljubitelje humora, "Dva i pol muškarca" počinje u 22:35.
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV večeras nudi kriminalističke i obiteljske serije. Od 19:55 "Blue Bloods" donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji, a od 21:40 uživajte u modernoj ekranizaciji Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson".
19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:40 Sherlock i Watson
22:30 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
Za prave filmofile, izdvajamo 5 filmskih naslova iz ponude drugih kanala koje ne smijete propustiti:
"Djevojka od milijun dolara" (AMC, 20:05) – Oscarom nagrađena drama Clinta Eastwooda o borbi, upornosti i snazi volje.
"Julie i Julia" (Viasat Kino Balkan, 20:00) – Inspirativna priča s Meryl Streep i Amy Adams o kuhanju, bloganju i životnim izazovima.
"Kraljica mojih snova" (HBO, 21:00) – Emotivna drama o obiteljskim odnosima i potrazi za identitetom.
"Igre gladi: Balada pjevica i zmija" (CineStar Prem. 2, 20:00) – Prequel megapopularne franšize donosi napetu borbu za preživljavanje.
"Skandal" (CineStar A&T, 21:00) – Al Pacino u ulozi njujorškog stručnjaka za odnose s javnošću u napetoj drami o moći i slavi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+