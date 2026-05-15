TV PROGRAM ZA 15. SVIBANJ Izdvajamo najbolje serije, emisije i filmske hitove na najgledanijim kanalima. Saznajte što vas čeka i odaberite svoj favorit za opuštenu večer pred ekranom.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnih emisija! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima od 18 do 23 sata, uz nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi glazbeni spektakl "HRT100: Zauvijek prvi". Za kraj večeri, opustite se uz komediju "Zoolander" s Benom Stillerom.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:25 HRT100: Zauvijek prvi (prijenos koncerta)
22:01 Zoolander
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Krimi petak" donosi tri uzbudljive serije zaredom, a prije toga možete pogledati "Labirint: Epstein - anatomija moći".
18:21 Rekreacija
19:25 Dugi vikendi s Michaelom Portillom
20:15 Costiera
21:01 Annika
21:55 Gerri
RTL
RTL donosi novu večer uz "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom slijedi "Dosje Jarak" i napeti triler "Kolekcionar" za kasnovečernje sate.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:30 Dosje Jarak - nova sezona
22:40 Kolekcionar (film)
NOVA TV
NOVA TV nastavlja s najgledanijim domaćim serijama. "Kumovi" i "Tajne prošlosti" osigurat će dozu drame, a za kraj večeri pogledajte akcijski SF film "Na rubu budućnosti".
18:10 Crno more
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:25 Tajne prošlosti
23:35 Na rubu budućnosti (film)
RTL 2
RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom – "Chicago P.D." donosi napetu policijsku akciju, a potom slijede popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:35 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi dva filmska hita – "Povratak u budućnost 3" vodi vas u divlji zapad, a "Na vatrenoj liniji" donosi napetu akciju s Clintom Eastwoodom.
18:10 Navy CIS
20:00 Povratak u budućnost 3 (film)
22:10 Na vatrenoj liniji (film)
Top 5 filmskih hitova večeri
20:00 Vodič za autostopere kroz galaksiju (Star Movies) – Urnebesna SF avantura prema kultnom romanu Douglasa Adamsa.
22:30 Lice s ožiljkom (Star Movies) – Al Pacino u legendarnoj ulozi gangstera Tonyja Montane.
*uz korištenje AI-ja
