Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova, serija i zabavnih emisija! Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima od 18 do 23 sata, uz nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi glazbeni spektakl "HRT100: Zauvijek prvi". Za kraj večeri, opustite se uz komediju "Zoolander" s Benom Stillerom.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:25 HRT100: Zauvijek prvi (prijenos koncerta)

22:01 Zoolander

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Krimi petak" donosi tri uzbudljive serije zaredom, a prije toga možete pogledati "Labirint: Epstein - anatomija moći".

18:21 Rekreacija

19:25 Dugi vikendi s Michaelom Portillom

20:15 Costiera

21:01 Annika

21:55 Gerri

RTL

RTL donosi novu večer uz "Divlje pčele" u udarnom terminu, a potom slijedi "Dosje Jarak" i napeti triler "Kolekcionar" za kasnovečernje sate.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:30 Dosje Jarak - nova sezona

22:40 Kolekcionar (film)

NOVA TV

NOVA TV nastavlja s najgledanijim domaćim serijama. "Kumovi" i "Tajne prošlosti" osigurat će dozu drame, a za kraj večeri pogledajte akcijski SF film "Na rubu budućnosti".

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:25 Tajne prošlosti

23:35 Na rubu budućnosti (film)

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu akcijom i humorom – "Chicago P.D." donosi napetu policijsku akciju, a potom slijede popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:35 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi dva filmska hita – "Povratak u budućnost 3" vodi vas u divlji zapad, a "Na vatrenoj liniji" donosi napetu akciju s Clintom Eastwoodom.

18:10 Navy CIS

20:00 Povratak u budućnost 3 (film)

22:10 Na vatrenoj liniji (film)

Top 5 filmskih hitova večeri

20:00 Vodič za autostopere kroz galaksiju (Star Movies) – Urnebesna SF avantura prema kultnom romanu Douglasa Adamsa.

22:30 Lice s ožiljkom (Star Movies) – Al Pacino u legendarnoj ulozi gangstera Tonyja Montane.

20:00 Povratak u budućnost 3 (Doma TV) – Michael J. Fox i Christopher Lloyd u trećem dijelu kultne trilogije.

22:10 Na vatrenoj liniji (Doma TV) – Akcijski triler s Clintom Eastwoodom kao agentom tajne službe.

23:35 Na rubu budućnosti (Nova TV) – Tom Cruise u uzbudljivom SF spektaklu.

*uz korištenje AI-ja

