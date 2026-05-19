Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl za ljubitelje serija, kriminalističkih priča i akcijskih filmova! Izdvojili smo za vas najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te nekoliko filmskih hitova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi odličan miks domaćih humorističnih serija i informativnog programa. U 20:12 gledajte novu epizodu popularne komedije "Mrkomir I.", a zatim slijedi dokumentarna serija "Okvir za sjećanja". Prava poslastica dolazi u 21:23 s finalnom epizodom "Dnevnik velikog Perice", dok je "Otvoreno" rezerviran za 22:21.

20:12 Mrkomir I.

20:43 Okvir za sjećanja

21:23 Dnevnik velikog Perice

22:21 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer je u znaku dokumentaraca i trilera. U 20:15 pogledajte "Graditelji sutrašnjice: Solari sljedeće generacije", a već od 21:05 na rasporedu je američki triler "Vruća linija". Za ljubitelje serija tu je "S obje strane zakona" od 22:52.

20:15 Graditelji sutrašnjice: Solari sljedeće generacije

21:05 Vruća linija (film)

22:52 S obje strane zakona

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih drama i kulinarskih izazova. U 20:15 uživajte u seriji "Divlje pčele", a od 21:15 gledajte napeti show "Igra chefova". Informativni "RTL Direkt" počinje u 23:00, a kasno navečer slijedi urnebesna komedija "Keanu".

20:15 Divlje pčele

21:15 Igra chefova

23:00 RTL Direkt

NOVA TV

Nova TV donosi dvostruku dozu "Kumova" od 20:20 i 20:55, a nakon toga slijedi dramska serija "Tajne prošlosti" u 21:55. Za kraj večeri, u 23:35, opustite se uz akcijsku komediju "Murjaci s klupe".

20:20 Kumovi

20:55 Kumovi

21:55 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 je pravi izbor za fanove američkih akcijskih serija i sitcoma. Od 20:00 i 20:55 gledajte "Chicago P.D.", a zabavu nastavljaju "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45.

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras donosi napetu krimi večer! Od 18:05 i 18:55 pratite "Navy CIS", a zatim u 19:45 i 20:35 dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Od 21:30 i 22:25 očekuju vas "Sherlock i Watson" – moderna ekranizacija najpoznatijeg detektiva.

18:05 Navy CIS

19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri:

- 20:00 Star Movies: "xXx 2: Stanje pripravnosti" – Akcijski spektakl s Samuelom L. Jacksonom i Ice Cubeom u glavnim ulogama. Tajni agenti, eksplozije i adrenalinski zaplet!

- 22:05 Star Movies: "Pravednik 2" – Denzel Washington vraća se kao neumoljivi osvetnik u nastavku popularnog akcijskog trilera.

*uz korištenje AI-ja

