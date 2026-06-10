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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: nikos nikolopoulos

TV PROGRAM ZA SRIJEDU 10. LIPNJA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih TV sadržaja na glavnim kanalima te preporuke najboljih filmova koji vas očekuju danas

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Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kriminalističkih priča, akcije i napetih filmova. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV – uz nekoliko filmskih preporuka koje će vas prikovati uz ekran!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 7. U 20:15 na rasporedu je dokumentarni film "Najljepši vrtovi Dubrovnika", dok u 21:15 počinje povijesna serija "So Long, Marianne". Za kraj večeri, u 22:10, ne propustite emisiju "Otvoreno" s aktualnim društvenim i političkim temama.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Najljepši vrtovi Dubrovnika
21:15 So Long, Marianne
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 donosi ljubiteljima sporta uvodnu emisiju "Nogomet: Americana" od 20:00, nakon čega slijedi dokumentarac "Brazil 2002.: Istinita priča" u 21:35 – povratak na slavnu godinu brazilske nogometne reprezentacije. U kasnovečernjem terminu pogledajte seriju "Grantchester".

20:00 Nogomet: Americana, uvodna emisija
21:35 Brazil 2002.: Istinita priča
23:08 Grantchester

RTL 

RTL večeras nudi dvostruku dozu domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:25, a informativni "RTL Direkt" slijedi u 22:30. Za ljubitelje akcije i avanture, večer završava uz "Jurski park 3" od 23:10.

20:15 San snova
21:25 San snova
22:30 RTL Direkt
23:10 Jurski park 3

Foto: WEB

NOVA TV 

Nova TV u udarnom terminu donosi "Daleki grad" u 20:25, a potom slijedi napeta serija "Nasljednik" u 21:20. Za ljubitelje drama, "Tajne prošlosti" počinju u 22:35.

20:25 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:35 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za akciju i krimiće – "Chicago P.D." kreće u 20:00, a "Zločinački umovi" preuzimaju ekran od 21:00. Za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" od 22:50.

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV donosi nastavak hit serija "Navy CIS" od 19:55 i 20:40, a zatim slijedi "FBI" u 21:35 i 22:35. Idealan izbor za ljubitelje napetih kriminalističkih priča!

19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:35 FBI
22:35 FBI

Filmske preporuke večeri

"Pompeji" (Star Movies, 20:05) – Spektakularni akcijski film o borbi za preživljavanje usred erupcije legendarnog vulkana. Ljubav, izdaja i povijest isprepliću se u ovoj vizualnoj poslastici.

"Crni labud" (Star Movies, 22:20) – Mračna drama s Natalie Portman u ulozi balerine opsjednute savršenstvom, nagrađena Oscarom.

"Banane" (HTV 3, 21:56) – Kultna komedija Woodyja Allena koja će vas nasmijati do suza.

"Misija na Mars" (Star Movies, 00:45) – Za ljubitelje znanstvene fantastike i svemirskih avantura.

"Tanka linija smrti" (Star Movies, 03:00) – Triler s elementima drame i SF-a za noćne ptice.

*uz korištenje AI-ja
 

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