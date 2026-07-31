Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, napetih kriminalističkih serija i uzbudljivih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke za najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, nakon čega slijede informativne emisije i dva američka filmska naslova – komedija "Konobari do daske" u 20:12 i drama/vestern "Smrt na granici" u 22:25. Prava prilika za opuštanje uz dozu humora i napetosti!

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Konobari do daske (film)

22:25 Smrt na granici (film)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas čeka doza znanja i napetosti. U 19:19 gledajte "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi "Krimi petak" s čak tri kriminalističke serije zaredom: "Ubojstvo na meniju" (20:15), "Ludwig" (21:05) i "Bitange iz Pizzofalconea" (22:06). Prava večer za ljubitelje misterija i zapleta!

19:19 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Ubojstvo na meniju

21:05 Ludwig

22:06 Bitange iz Pizzofalconea

RTL

RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova" – dvije uzastopne epizode od 20:15 i 21:10, a u 22:10 na rasporedu je "Utjerivač pravde", akcijski triler za sve željne adrenalina.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:10 San snova

22:10 Utjerivač pravde (film)

NOVA TV

Nova TV večer započinje s "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, nakon čega slijedi romantična drama "Daleki grad" u 20:20 i napeta serija "Nasljednik" u 21:20. Za kraj večeri, u 23:15, očekuje vas akcijska komedija "Razbijač".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:15 Razbijač (film)

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje policijskih i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" kreće u 18:40, a potom slijedi "Chicago P.D." (20:10) i dvije epizode popularnih "Zločinačkih umova" (21:00 i 21:50). Za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" od 22:35.

18:40 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi akciju i žensku snagu! U 20:00 gledajte "Elektra" – priču o super ratnici, a u 21:40 slijedi nastavak akcije s "Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom". Prije toga, od 18:10 i 19:00, pratite popularnu seriju "Rookie".

18:10 Rookie

19:00 Rookie

20:00 Elektra (film)

21:40 Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom (film)

Foto: Profimedia

Filmski hitovi večeri

"Inferno" (Star Movies, 20:05) – Tom Hanks u ulozi Roberta Langdona, u potrazi za smrtonosnim virusom koji može uništiti čovječanstvo.

"Odmazda na mafijaški način" (Star Movies, 22:30) – Akcijska komedija s elementima kriminalističkog trilera, idealna za kasnovečernje opuštanje.

"Elektra" (Doma TV, 20:00) – Jennifer Garner kao smrtonosna ratnica u borbi protiv zla.

"Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom" (Doma TV, 21:40) – Tri neustrašive agentice ponovno spašavaju svijet.

"Razbijač" (Nova TV, 23:15) – Akcijska komedija za sve koji vole brzu vožnju i još brže šale!

*uz korištenje AI-ja

