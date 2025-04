Evo što nas čeka u omiljenim sapunicama: Miro iz sjene vuče konce da opet pridobije Paulu

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 28. travnja do petka, 2. svibnja) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanr na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

SJENE PROŠLOSTI

RTL 20:15

PONEDJELJAK Tomo je spreman uložiti svoj i Paulin novac u Gabrijelin posao, ne znajući tko stoji iza njega. Njegova lakomislenost koštat će ga više no što je mogao zamisliti. Šimun i Olga zabrinuti su za Agatu, šalju joj medicinsku sestru.

UTORAK Tomo je doveden pred gotov čin - ako želi spasiti obitelj, mora moliti Krstu da ga vrati na posao. Miro iz sjene vuče konce da bi pridobio Paulino povjerenje. Olga zatekne nepoznatu ženu u kući.

SRIJEDA Roman je odlučan provesti kriminalni plan do kraja. Tomo se teška srca oprašta s restoranom i upada u nove nevolje. Olga je spremila iznenađenje za Šimuna, a Viktorija dozna sve o događajima u kvartu.

ČETVRTAK Marta i Karlo smišljaju plan da se zauvijek riješe Romana. Noa je zabrinut i tužan jer su ga Tomo i Paula zaboravili upisati u nogometnu akademiju. Viktorija i Veronika se sprijateljuju, a Miro ponovno ostavlja Blanku na cjedilu.

PETAK Na posljednjoj večeri u restoranu Tomo upozna Ines i oni se zbliže. Već idući dan sudbina se poigra s njima. Paula krivo čuje Šimunov razgovor i prenosi ga Marti, koja sad očekuje Šimunov povratak.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Cruz i dalje želi da se Pelayo oženi Catalinom i odvede je što dalje od La Promese. Nesvjesna toga, Catalina traži od oca da joj ponovno povjeri posao s marmeladama.

UTORAK Vera dozna za novi posjet vojvotkinje De Carril i strahuje jer je čula da je vojvotkinja razgovarala s markizom. Lope se ponudi da ode otkriti zašto.

SRIJEDA Cruz i Alonso i dalje se svađaju. Pelayo pokušava pridobiti Simonu, a ona od njega traži da dokaže kako s Catalinom ima iskrene namjere.

ČETVRTAK Jana je rekla Manuelu gotovo sve, ali zna da je ostao još jedan razgovor: i Curro mora saznati istinu. Vojvotkinja De Carril postigne cilj i prvi put posjeti kuhinju gdje se nada da će bolje upoznati intimni život svoje kćeri.

PETAK Jana se ispriča bratu jer se povjerila Manuelu, a nije prvo razgovarala s njim. Manuel je i dalje zbunjen Janinom ispovijesti.

CHICAGO U PLAMENU

RTL 2, 20:05

PONEDJELJAK Dawson i Brett bi trebali otići na tajni zadatak kako bi se otkrio serijski bombaš kojem su mete osobe iz medija. Veza Kidd i Zacha upada u krizu kad ona otkrije da još ima osjećaje prema Severideu.

UTORAK Dok je Otis odsutan, napetost raste kad njegova zamjena Jake Cordov udari Hermanna. Izgleda da Severide i Stella počinju vezu. Unatoč svađi Grissom i Severide zajedno spašavaju žrtvu na skeli.

SRIJEDA Nakon požara u skladištu kartela eskalira nasilje. Nestao je velik dio novca koji pripada kartelu. Otis pokušava ubrzati svoj oporavak. Nakon što je saznala za Severideov bivši brak, Kidd preispituje život s njim.

ČETVRTAK Boden se kandidira za vatrogasnog povjerenika Chicaga, a potporu mu daje gradonačelnik. Brett upoznaje čovjeka koji je zainteresiran za kupnju nekoliko Cruzovih izuma.

PETAK Vatrogasci i bolničari postaje 51 pokušavaju ugasiti požar u 25-katnici. Detektiv Jay Halstead i otac dr. Willa Halsteada zarobljeni su u neboderu.

KUMOVI

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Dan je izbora za novog načelnika. Iako je sučeljavanje odradio kako treba, Martina se brine hoće li pobijediti. Zvone se svim silama pokušava izvući iz pozicije gubitnika koja mu prijeti. Vedrana razmišlja o tome da ipak da drugu šansu Zlatanu, a on shvaća da je njegova sudbina u Geronimovim rukama.

UTORAK Izabran je novi načelnik Zaglava i već prvi dan pokazuje da ozbiljno shvaća posao. Luce, Lara i Milica odluče iznenaditi Vedranu i dočekati njezin rođendan u kafiću Đanko u Hrvacama. Tamo se nađe i Braco. Vedrana je ljubomorna kad ga vidi okruženog ženama.

SRIJEDA Svi su na iglama jer je danas suđenje Zlatanu u Muranu. Vedrana je razočarana u Bracu nakon što je otišao s drugom ženom iz Đanka pa zaključuje kako je Braci sve bila igra. Novog načelnika salijeću mještani s problemima koje on nastoji riješiti. Nakon što se Vlatka požali na susjede beskućnike, načelnik šalje policajca Gorana.

ČETVRTAK Goran shvaća da je izgubio policijsku značku, ali nije prijavio gubitak pa opet upadne u probleme. Novi načelnik razgovara s kandidatima koji su se prijavili na natječaj za njegova zamjenika. Vedrana odluči pokušati spasiti brak sa Zlatanom i vratiti se u Murano.

U DOBRU I ZLU

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Jakov i Petra nastoje udaljiti Lorenu od Crnog, koji se trudi da je zadrži. Una saznaje kako je i Lorena trudna. Dok se nova uprava firme teško nosi s novonastalim problemima, Veljko se želi iskupiti pa uz pomoć Zrinke pokušava doći do materijala potrebnog za izvođenje radova.

UTORAK Miro i Jakov se nadmeću tko će više biti uz trudnu Unu koju muče mučnine. Drago čuje razgovor Crnoga i Petre i poveže konce. Poziva Petru na razgovor i suoči je sa saznanjima. Zrinka i Veljko uz nečiju neočekivanu pomoć uspiju doći do materijala za nastavak radova.

SRIJEDA Veljko želi konačno potpisati razvod. Nakon što to učini, odnese papire kući, no dočepa ih se Vili. Petra mora donijeti odluku hoće li sve otkriti Loreni ili izgubiti priliku da s njom bude u kakvom-takvom odnosu… Jakov je u problemu jer ga čeka dvoje djece, a on nema novca ni nade za bilo kakve prihode.

ČETVRTAK Veljko i Joco u tajnosti počinju s radovima u bolnici i postavljaju knauf. Ivana traži papire za razvod koje je Veljko potpisao. Miro sve više zamjera Jakovu, a njihov sukob eskalira u firmi pred Unom. Divna sve više trpi sramotu zbog fragmenta Zrinkinog romana koji je izašao u novinama. Lorena pokušava saznati tko su joj pravi roditelji.

CACAU

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Cacau kaže Aniti, Gutu i Pitty da je imala intervju s portugalskim novinarom i da će se boriti za svoja prava kao Justinova kći. Tomané se ponosi novinskim naslovom.

UTORAK Tiago se iznenadi kada otkrije da Salomão nije izložio Cacau novinarima. Justino oklijeva u vezi s DNK testom. Anita nađe Kennyja bez svijesti kako leži na ulici. Pozove policiju.

SRIJEDA Salomão i Jaime mole Marca da im pomogne vratiti Cacau u Portugal zbog još jednog DNK nalaza. Justino misli da je u kući krtica koja novinarima daje informacije.

ČETVRTAK Salomão i Jaime odluče šutjeti o Cacauinu povratku u Portugal. Valdemar ispituje Reginu zašto oklijeva odati svoj pravi identitet Justinu. Pipa primi snimku na kojoj su Sal i Rui vezani.

PETAK Tomané ne želi reći istinu Soraiji o svome članku. Heitor izjavi ljubav Pipi. Cacau osjeća krivnju zbog situacije na imanju. Rui obeća pomoć obitelji Coutinho.