Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Ante dozna da se Mirjana još viđa s Domazetom

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Katarina se sukobljava s Antom kao i s ostalim Vriljanima oko zemlje. Nikola daje do znanja Zori da sve što se dogodilo među njima je bila pogreška. Rajka povjerava generalu Badurini najveću tajnu svog života te govori Anti da će Ivici reći istinu. Čavka misli da zna identitet Domazetova aduta. Anka Šušnjara rađa kćer.

SRIJEDA Mještani su potreseni viješću o iznenadnoj smrti jednog od njih. Dok novopečeni otac Šušnjara slavi rođenje prinove, njegova žena Anka lagano pada u postporođajnu depresiju. Ante izbacuje Rajku iz kuće. Nikola strahuje da će Zora otkriti njihovu tajnu Cviti. Teodora pred ženama optuži Katarinu kao zavodnicu koja joj je htjela preoteti muža.

ČETVRTAK Ivica traži od Ante da mu vrati sve što mu pripada. U kući Šušnjara stanje se pogoršava zbog Ankina čudnog ponašanja. Rajka se uselila kod Ivice, a Ante naređuje da se Tereza i Vice iste večeri zaruče. Teodora je proširila glasinu da je Katarina pokušala zavesti Jakova pa situacija izmiče kontroli kad im mještanke stignu na vrata i ozlijede Zoru. Ante dozna da se Mirjana i dalje viđa s Domazetom te šalje Čavku da ga se zauvijek riješi.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía otkrije nešto važno o otrovu koji je ubio Janu. Catalina moli Curra da ne dopusti Eugeniji da prilazi njezinoj djeci... Možda je prekasno jer je Andrés nestao.

UTORAK Catalina i Curro ne daju da Eugenia dođe na krštenje zbog sigurnosnih razloga. Toño napokon prizna Manuelu istinu o krađi i svojim dugovima. Eugenia upada na krštenje s pištoljem.

SRIJEDA Eugenia nastrijeli Adriana pa se popne s Andrésom na vrh tornja i sprema se skočiti. Leocadia pristane dati Manuelu novac koji traži.

ČETVRTAK Curro je shrvan nakon Eugenijine smrti, a pokušavajući organizirati njezin pokop, primi težak udarac. Catalina je opet s djecom i čini se da će Adriano preživjeti.

PETAK Curro se suprotstavi Lisandru, ali Alonso stane na vojvodinu stranu. Manuel otplati Toñov dug. Leocadia uspije nametnuti svoj autoritet u palači i poništiti Catalininu odluku.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. Uz Ruzekovu podršku, Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje.

UTORAK Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Eskana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Eskano povezani.

SRIJEDA Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti. Bogati građanin pronađen je mrtav.

ČETVRTAK Tim istražuje neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novoga šokantnog zločina. Tajne su duboko zakopane, a tim čini sve da dođe do istine. Burgess i Ruzek su zabrinuti za Makaylino psihičko zdravlje.

PETAK Nakon eksplozije tim je na rubu snaga, ali se i dalje bori da konačno uhvati Escana. Oporavljajući se od smrti doušnice, Voight se suočava s novom prijetnjom.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

PONEDJELJAK Optužen za izdaju, Cihan želi učiniti još jednu posljednju uslugu Serhatu. Zeynepin i Kaderin povratak kući ruši Berrakine planove i iz temelja mijenja ravnotežu moći u obitelji. Dok Berrak očajnički pokušava zadržati kontrolu nad svima oko sebe, ne sluti da je Cihan na korak od toga da izgovori istinu.

UTORAK Cihan je ranjen, a Serhat i Can su u panici. Serhat ga doziva i pokušava ga osvijestiti, dok Can bijesno govori kako nije uspio uhvatiti napadače. Cihan jedva govori, ali inzistira da, prije nego što izgubi svijest, mora izreći nešto važno.

SRIJEDA Berrak saznaje da je Kader bila u ozbiljnoj opasnosti jer su Tülay i Erkan, ljudi kojima je Berrak povjerila dijete, ostavili Kader samu kod kuće i izašli. Izbio je požar, a Kader je spavala. Zeynep je razbila prozor i u zadnji tren spasila dijete.

ČETVRTAK Zeynep kaže da se Kader više ne vraća Tülay i Erkanu i da će ostati u Serhatovoj kući, pod Berrakinim krovom. Berrak tvrdi da je to nemoguće i da ne može zadržati Kader u toj kući.

PETAK Can u policiji objašnjava da je netko pod lažnim putovnicama ušao u njihov hotel, napadač je na motoru otvorio vatru, a recepcionar je pobjegao u kaosu. Liječnik potvrđuje da je Cihan teško ranjen te da mu je stanje kritično.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Boran je napokon otvorio oči, što obitelji djeluje kao čudo. Liječnik pokušava biti racionalan: objašnjava da je važno da Boran čuje poznate glasove i da mu se kroz fotografije i voljene predmete probude sjećanja.

UTORAK Obitelj pokušava “vratiti” Borana kroz sjećanja. Sadakat mu pokazuje fotografiju na kojoj je Alya s Boranom i zatim mu pokaže i dijete, Deniza, pokušavajući ga probuditi emocijom.

SRIJEDA Ecmel igra dvostruku igru: namjerno navodi Šahina da pomisli kako “prijavljuje” vlastita oca, a zapravo ga navlači da prijavi Cihanovu rutu. Plan je monstruozan: osim dojave, Ecmel priprema i ljude koji će pucati na policiju kako bi izgledalo da je Cihanova grupa napala vojsku.

ČETVRTAK Eksplozija koja se dogodi u zasjedi, odnosi živote četvorice ljudi, a Kaya završava teško ozlijeđen. Kad se osvijesti, vrišti da ne vidi. Alya, kao liječnica, procjenjuje da je moguće pucanje ili odvajanje mrežnice.

PETAK Sadakat u bijesu okrivljuje Nare i njezin krug, uvjerena da su ih oni izdali. Nare pokušava objasniti da je Ecmel sve isplanirao i da Šahin nije shvatio što radi. Ecmel pokreće i društvenu pobunu: okuplja selo, huška ljude protiv Cihana optužujući ga da je pucao na policiju.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Jaime je sretan što je Mário živ unatoč lažima. Mário odlazi te uperi pištolj u Vandu i Reginu, koje premru od straha. Tiago odluči otići u Itacaré kako bi rekao Cacau da je on Marquinhov otac.

UTORAK Mário kaže Jaimeu da bi mogao dobiti dokumente kojim će dokazati da Simone ima lažni identitet. Simone bi htjela uz Laláinu pomoć ubiti Susanu i Ruija.

SRIJEDA Lalá prijeti Valdemaru. Marco otkrije da je njegova građevinska tvrtka na rubu propasti i razmišlja o bijegu.

ČETVRTAK Tiago otkrije Aniti i Martimu da će otići u Brazil kako bi se pomirio s Cacau. Sluša snimku Tiaga i Sal. Guto joj savjetuje da pokuša oprostiti Tiagu, ali ona oklijeva.

PETAK Marco niječe da želi zaštititi Simone i objasni da joj je on samo pomogao da pronađe kupce iz građevinske tvrtke. Regina vjeruje da će dokazati da se Simone služila lažnim identitetom, ali šokira se kad otkrije da je Manuel ubijen.