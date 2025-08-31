Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Blanka u zatvoru, Olga napravi scenu na suđenju

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Policija uhićuje Olgu zbog ubojstva. Tomo shvaća da mu je Paula lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa on odlazi. Blanka je u zatvoru, no sretna jer je Miro voli i neće je ostaviti.

UTORAK Marta se oporavlja u bolnici. Stiže Karlo i pokazuje koliko mu je stalo. Olga priznaje Šimunu da je ubila Viktoriju - ali još šokantnije, otkriva mu da je Viktorija ubila njegovu majku Agatu. Marta pokušava uvjeriti Šimuna da će učiniti pravu stvar i pomoći Olgi jer zna da je nevina.

SRIJEDA Na suđenju Olga napravi scenu pa je izbace iz sudnice. Marta ipak svjedoči u Olginu korist te je oslobođena optužbe. No Olga i dalje sumnja u Martine motive. Paula traži pomoć od Marte kako bi vratila Tomu.

ČETVRTAK Marta prijeti Olgi kako će je uništiti, što poslije poriče kad se suoči sa Šimunom. Paula ugleda Tomu s Ines u naizgled intimnom trenutku pa u naletu ljubomore pokušava probušiti gume na Inesinu autu.

PETAK Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak. No Ines dozna za Pauline laži. Njihov plan sad je na klimavim nogama. Šimun upozna Olgu i Ines s Juranom, koja želi uložiti u njihovu polikliniku.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Lope i Marcelo otvore vrata u tajnom prolazu i otkriju skrivenu prostoriju. Pía objasni Santosu da njegova majka nije otišla onako kako on misli. Manuel kaže roditeljima da odlazi na neko vrijeme s Janom.

UTORAK Alonso sazna da je Catalina prokrvarila. Njezina je trudnoća rizična i nosi blizance. Manuelovo i Janino putovanje loše započne. Na La Promesu dođe žena koju Curro zamijeni za njegovateljicu,

SRIJEDA Jana i Manuel završe u kući ljubaznoga starijeg para. Santosu je dosadilo što ne zna svoju prošlost pa donese radikalnu odluku. Leocadia otkrije obitelji informaciju iz časopisa.

ČETVRTAK Antonio i Ñica savjetuju Janu i Manuela o njihovoj vezi i otvaraju im oči. Vera, Teresa i Marcelo i dalje istražuju tajnu sobu.

PETAK Alonso napadne Cruz jer je dovela Pelaya. Petra ne želi reći gdje je Santos. Antonio i Ñica ugodno iznenade Janu i Manuela.

Obiteljske tajne

RTL 00:45

PONEDJELJAK Metin je sve nervozniji jer je u šumi pronađeno Zaferovo tijelo pa zove Merdara. Aylin pronalazi Parlinu lažnu osobnu u njezinoj sobi. Zbog toga je Ceylin izvan sebe te govori Parli da okupi prijatelje jer želi znati što se događa.

UTORAK Kad dozna od Ilgaza da je Zaferovo truplo pronađeno, Çınar zove oca te trči do Merdana po pomoć. Uskoro autopsija pokaže da se zaista radi o Zaferu te cijela Ceylina obitelj dozna za tragediju. Na sprovod su svi stigli, no ne prođe u miru jer stiže Yekta, koji napravi scenu.

SRIJEDA Yavuz odbija odgovoriti na Parsova pitanja o tome zašto ga je Zafer oteo. Eren misli da je Yavuz kriv i da nešto krije jer ne želi reći zašto ga je Zafer dva tjedna držao zatvorenog u ribarnici. Metin laže da mu je Yavuz sve priznao i optužuje ga pred tužiteljima za Zaferovo ubojstvo.

ČETVRTAK U tužiteljstvu Ceylin prijeti Yavuzu optužujući ga za ubojstvo svog oca. Primijetivši Metinovu ozlijeđenu ruku, Eren ga ispituje želeći doznati što mu se dogodilo.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Tragična nesreća u kojoj Kaya strada s Nadimom potresa cijelu zajednicu, a Sadakat se opet suočava s nepodnošljivom boli gubitka djeteta. U isto vrijeme Demir, zaslijepljen gnjevom zbog onog što je njegov otac pretrpio, staje licem u lice s Cihanom.

UTORAK Nare i Şahin donose odluku koja će promijeniti i njihove i živote svih koji ih okružuju. Njihova tajna nada da će pronaći sreću vodi ih prema iščekivanom kraju punom radosti, no iznenadni dolazak misteriozne osobe sve preokrene.

SRIJEDA Cihan, iako osjeća olakšanje jer je uhvatio Boranova ubojicu, ubrzo prima vijest od Alye koja mijenja sve. Shvaća da prijetnja njihovim životima još nije nestala. Dok pokušava pronaći izlaz iz novonastale opasnosti, neočekivani udarac zadan od Mine potresa ga do temelja. U tom vrtlogu Alya stoji pred teškim izborom: ostati ili otići, misleći na sigurnost sebe i svoga sina.

ČETVRTAK Razapeta između razuma i srca, Alya se koleba, dok je Cihan svim snagama pokušava uvjeriti da ne odustane od njih. Hoće li njegova upornost biti dovoljna da je zaustavi? I dok ljubav jednima donosi bol, drugima bi mogla otvoriti vrata tiho čuvanih osjećaja - možda baš sad kad se najviše lomi, netko će pronaći hrabrost da svom srcu dopusti da progovori.

Leyla

NOVA TV 21:25

PONEDJELJAK Civan napokon uspijeva prevladati gubitak pamćenja i suočava se s istinama koje je mjesecima nesvjesno nosio u sebi. Svaka slika, svaka emocija vraća se poput lavine, a istine koje izranjaju iz zaborava više ne ostavljaju mjesta iluzijama.

UTORAK Leyla, suočena s time da Civan sada zna sve, odlučuje ne šutjeti. Svoju bol i bijes pretvara u oružje te Yıldız obitelji napokon daje do znanja koliko su je njihova djela koštala. Njezina osveta nije glasna, ali je razorna - i pogađa točno tamo gdje najviše boli.

SRIJEDA Nur, ne sluteći što je čeka, odlazi u vilu u kojoj je nekoć živio njezin otac i tamo nailazi na osobu koju nije očekivala. Taj susret iz prošlosti stavlja je pred nove izazove, baš u trenutku kad Mali donosi vlastiti sud. Uvjeren da je upravo Nur ubila Necoja, odlučuje uzeti pravdu u svoje ruke.

ČETVRTAK Ulazak Civanove bolesti u završnu fazu sve duboko potrese. Nur od sestre Handan, koja joj se nakon godina vraća u život, dobiva ponudu koja bi mogla spasiti Civana. Dok Nur prihvaća tu opasnu ponudu, osoba koja će joj pomoći bit će Leyla. Sada Nur i Leyla rame uz rame moraju voditi borbu kako bi spasili Civana, dok se neočekani oproštaji i iznenadni rastanci redaju jedan za drugim.

Cacau

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Jaime je šokiran zbog Joanine pogibije. Salomão moli Valdemara pomoć kako bi locirao Joanin mobitel. Valdemar umiruje Lalá i govori joj da je mobitel uništen.

UTORAK Martim obavijesti Tiaga da se Cacauina obitelj protivi njezinoj udaji za Marca. Lalá zahvali Simone jer ju je primila u stan i potvrdi joj da je dijamant koji joj je ona dala pravi.

SRIJEDA Cacau kaže Marcu da bi Conyn dolazak na vjenčanje bio sjajan način da je uhvate. Justino se složi. Tiago i Martim su oduševljeni novom aplikacijom njihove agencije.

ČETVRTAK Susana zahvali Ruiju na pomoći i iznenadi se kada čuje da je on zaljubljen u nju. Simone se onesvijesti kada ugleda Valdemara. On joj objasni da je morao nestati zbog osvete neke žene.

PETAK Rui moli Susanu da budu u tajnoj vezi. Júlia prizna Vitóriji da joj se sviđa David i da bi ga htjela samo za sebe. Cacau je tužna zbog Tiaga. Guto joj savjetuje da nastavi plan s Marcom.