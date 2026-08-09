Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li liječnici spasiti Melek i nerođeno dijete?

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Nakon što Ašir sazna za Nidinu izdaju, odlučuje ju zauvijek izbaciti, no unatoč svemu spašava je od teških posljedica. Melek zbog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete.

UTORAK Melek se vraća kući, ali i dalje sumnja da Yıldız nije iskrena u namjeri da se uda za Yıldırıma. Serhat sve više vjeruje da Yıldız netko prisiljava na brak te odlučuje istražiti što se krije iza njezine nagle promjene.

SRIJEDA Serhat odvodi Yıldız na osamljeno mjesto i traži da mu prizna zašto se želi udati za Yıldırıma. Iako mu priznaje da ga je voljela, Yıldız skriva istinu kako bi zaštitila Melek i dijete.

ČETVRTAK Yıldız dolazi Melek i moli je za pomoć kako bi oslobodila Yıldırıma i zauvijek prekinula vezu sa Serhatom. Melek pristaje pomoći, ali zauzvrat traži da Serhat Yıldız zamrzi.

PETAK Nakon što Yıldırım bude pušten na slobodu, Serhat ga pronalazi i prijeti mu smrću ako se ne odrekne Yıldız. U presudnom trenutku Yıldız staje između njih i pred svima tvrdi da voli Yıldırıma više od svega. Slomljen, Serhat ostaje bez riječi, dok Melek vjeruje da je Yıldız napokon održala obećanje.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Nakon povratka na La Promesu, Curro i Ángela pred Alonsom i Leocadijom izraze želju da nastave vezu. Petra zamoli Jacoba da proda ogrlicu koju joj je darovala markiza i on pristane.

UTORAK Lorenzo zahtijeva od Alonsa da otjera Curra s La Promese. Curro zamijeti da je Martinina ljubav prema Jacobu izvještačena. María uvježbava s Píjom kako će reći Carlu da je trudna ne znajući da ih mladić sluša.

SRIJEDA Petra ponudi Samuelu novac od prodaje ogrlice kako bi mogao spasiti utočište. Alonso kaže sinovima da Lorenzo prijeti da će u njihove poslove umiješati Don Lisandra, ali Manuel ga se ne boji.

ČETVRTAK Martina kaže Jacobu da je poljubila drugog. Curro kaže Ángeli da je Lorenzo doveo psihijatra da ga pregleda. Carlo pita Píju je li istina da María Fernández očekuje njegovo dijete.

PETAK Ángela tvrdi da bi radije otišla u umobolnicu nego se udala za Lorenza. Teresa ne može razmišljati ni o čemu drugom osim o Cristóbalovu poljupcu.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Ruzek pokušava pomoći čovjeku da siđe s mosta. Dok potajno vjeruje da će ga uspjeti na to nagovoriti, ovaj ipak skoči u smrt. Ruzek otkriva veliku posjeklinu na njegovu trbuhu, a tim kasnije tijekom velike istrage dozna da je žrtva zapravo bila umiješana u operaciju trgovine ljudima.

UTORAK Voight, Chapman i ostatak tima pokušavaju pronaći Otera i nagovoriti ga da se preda kako bi se mogao izgraditi slučaj protiv njihova šefa Reida. Reid, pak, stiže u postaju kako bi uhitio Torresa i otpustio Burgessa zbog pomaganja i ometanja istrage te na kraju svega raspustio obavještajnu jedinicu.

SRIJEDA Voight i cijeli tim prisiljeni su raditi u tajnosti nakon što ih je šef Reid raspustio. No Voight je blizu pronalaska dokaza koji će ga uništiti do kraja. U međuvremenu, Burgess i Ruzek razmišljaju o odgodi vjenčanja dok se stvari ne riješe.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Video koji Boran pušta razotkriva istinu koju je Meryem godinama skrivala, a posljedice tog otkrića ubrzo pogađaju sve oko nje. Alya i Cihan suočavaju se s novim nesuglasicama, dok Cihan sve teže skriva ljubomoru i emocije koje ga vode u sukob s Enginom.

UTORAK Kad Meryemin bivši suprug počne predstavljati ozbiljnu prijetnju Alyi, Cihan odlučuje učiniti sve da je zaštiti. No Alya ostaje pri odluci da sama kontrolira situaciju, vjerujući da je to jedini način da ne ugrozi odnos sa sinom.

SRIJEDA Posljedice nedavnih događaja osjećaju se na svakom koraku, a odnosi među članovima obitelji postaju sve napetiji. Cihan nastavlja slijediti tragove koji bi mogli razotkriti istinu, dok Alya pokušava pronaći način da zaštiti sebe i sina od opasnosti.

ČETVRTAK Nova otkrića dodatno uzdrmaju obitelj, a Cihan shvaća da svaka njegova odluka nosi sve teže posljedice. Alya se nalazi pred novim izazovima i pokušava ostati dosljedna svojim odlukama unatoč pritisku.

PETAK Napetost doseže vrhunac kad neočekivani događaji dovedu do novih sukoba i teških odluka. Cihan pokušava zaštititi ljude do kojih mu je najviše stalo, dok Alya mora odlučiti kojim će putem krenuti i kome može vjerovati.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Alen i Maja ponovno se zbližavaju zbog Sonjina spletkarenja, što bi moglo riješiti i Bubalove probleme. U zavrzlami oko parcele Mirko i Nives smišljaju kako nadmudriti jedno drugo.

UTORAK Bubalo mora pristati na Zvonimirove uvjete ako želi spasiti klub, no čelnici kluba ne mogu se usuglasiti kako plan provesti u djelo. Slavkova najnovija zavrzlama polazi po zlu.

SRIJEDA Bubalo shvati tko stoji iza nesreće na stadionu. Sad samo mora i ostale u to uvjeriti. Sonja pronalazi saveznika za svoj plan, a Zvonimirove sumnje u nju samo se produbljuju. Mirko pronalazi način kako se smiriti, ali samo privremeno. Mateo ne uspijeva izliječiti svoje slomljeno srce pa smišlja blesav plan kako tome doskočiti.

ČETVRTAK Klub je i dalje u središtu zbivanja, a ovog puta rješenje nudi Zvonimir. No za njega je potrebna suglasnost navijača, Bubala i Maje. Dok se dogovor u klubu nazire, na terenu Alen pokušava zaliječiti Mateovo srce na najgori mogući način.

PETAK Bubalo je i dalje tvrdoglav pa se kriza oko stadiona nastavlja sve dok Alen ne pomrsiti račune Slavku i Sonji. Nakon tulumarenja Mateo i Telac na terenu jedva stoje, dok je Mirko, žrtvujući se za Telca i Nives, pao u nemilost Lade.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Miguelovo je vjenčanje. Čeka Helenu u Filipeovu društvu. Ona dolazi na vjenčanje s Marijom Paulom. Poslije, dok Helena sjedi sama u automobilu, pojavi se Nuno i izvlači je.

UTORAK Miguel razgovara s Helenom. Pokušava se ispričati zašto se našao s Luísom. Helena je nemirna zbog toga, pogotovo jer se to dogodilo dan nakon njihova vjenčanja. Miguel objašnjava da su samo razgovarali nakon svega što se dogodilo, no ističe da nikad neće oprostiti Luísi.

SRIJEDA Luísa dolazi Miguelovoj kući. No ondje je samo Helena. Počinje se prepirati s njom i kaže joj da je Miguel više ne voli.

ČETVRTAK Helena razgovara sa Zéom, moli ga za pomoć oko Nuna. Zé je pita je li ona ukrala pištolj, a Helena laže da nije. Zé postaje sumnjičav.

PETAK Helena kaže Zéu da je zabrinuta zbog zbližavanja Luíse i Miguela, ali on tome ne daje važnost. Miguel dolazi kući i uhvati Helenu kako rukuje pištoljem.