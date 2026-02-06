Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama i serijama u petak

Divlje pčele

RTL 20:15

Iako mu i dalje zamjera što joj je lagao, Katarini se osjećaji prema Domazetu produbljuju. Gatara polako uvjerava Mirjanu da ima posebne moći i da može pomoći razotkriti sinova ubojicu.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela se ulogori u vrtu i nema namjeru otići. Curro odluči u palaču dovesti ženu iz draguljarnice Esmeraldu. Leocadia se razbjesni kad otkrije da posluga pomaže njezinoj kćeri.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa te primi nagrade za svoj trud u rušenju narkobosa Javiera Escana.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Tibet čini posljednju “uslugu” Berrak te uspijeva razdvojiti Zeynep i Kader, zakompliciravši već krhke odnose. Iako je Berrakin cilj udaljiti Zeynep iz kuće, njezini postupci neočekivano dovode do još veće bliskosti između Serhata i Zeynep.

Foto: Nova Tv

Kumovi

NOVA TV 20:25

Župan Zovko je uhićen dok je pokušao prijeći granicu. Hotel slavi i vjeruje da im je obraz napokon čist. Vinko bi slavio da nije u ozbiljno narušenim odnosima s Jadrankom, a Gotovci im pomažu.

Cacau

HRT1 12:30

Salomão i Júlia otkriju da je Majoris u policijskoj postaji i daje iskaz protiv Simone optužujući je da je možda ona ubila Susaninu majku. Sal kaže da je Rui pristao priznati policiji Simoneine zločine.