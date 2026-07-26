Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Serhat se bori za život, a Akif mu otima svu vlast

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Melek i Yıldız teško podnose neizvjesnost dok se Serhat bori za život, a liječnici daju sve od sebe da ga spase nakon što mu srce nakratko prestane kucati. Dva tjedna poslije Serhat je i dalje bez svijesti, pa Akif preuzima upravljanje konakom.

UTORAK Serhat se budi iz kome i svojim povratkom sprječava Akifa da preuzme svu vlast i obiteljsko bogatstvo. Iako je još iscrpljen, odmah preuzima kontrolu nad događajima u konaku.

SRIJEDA Yusuf i Hatçik pripremaju se za zaruke, a u konaku Yelduranovih napokon zavlada vedrija atmosfera. Dok svi slave njihovu ljubav, Serhat održava dirljiv govor, ne sluteći da će upravo on uskoro morati donijeti najtežu odluku u životu.

ČETVRTAK Iako je svjestan da je povrijedio ženu koju voli, Serhat pokušava ispuniti obećanje da će Yıldız omogućiti školovanje i ostanak u konaku, no ona odbija njegovu pomoć i sva objašnjenja, uvjerena da ju je izdao.

PETAK Yıldırım iznenađuje sve kad dolazi u konak i pred svima zatraži dopuštenje da zaprosi Yıldız. Njegova ponuda izaziva Serhatov bijes, no Yıldız neočekivano prihvaća mogućnost braka.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Enora priznaje Manuelu da se uvukla na La Promesu po Lisandrovoj zapovjedi kako bi otplatila dug svog strica. Teresa se sve više udaljuje od kolega i jača vezu s Cristóbalom.

UTORAK Martina zbog krivnje odluči nastaviti vezu s Jacobom. Toño napadne Enoru jer ih je obmanjivala i osjeća da joj nikad više ne može vjerovati.

SRIJEDA Detektiv otkrije da Catalina putuje sa subverzivnim sindikalistima i da možda ima aferu s njihovim vođom - ali to je sve Cristóbalova izmišljotina. Adriano prizna Martini da je njegov poljubac bio iskren. Ángela napiše oproštajno pismo Curru noć prije svog vjenčanja.

ČETVRTAK Kolege kritiziraju Teresu. Vera se suprotstavi glavnoj sluškinji i okrivi je za Lopeov odlazak. Martina i Adriano još izbjegavaju razgovor o svom poljupcu. Angela je slaba i dezorijentirana, ali živa. Curro se brine o njoj u kolibi daleko od La Promese.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Dok se Kim Burgess bori za promaknuće, tijekom slučaja koji rješava s detektivom Suarezom suočava se s moralnom dilemom: iskoristiti dijete kao mamac ili slijediti pravila.

UTORAK Torres je šokiran otkrićem da je njegova bivša ljubav i doušnica Gloria ponovno vođa narkokartela, i to baš kad Cook odlazi na tajni zadatak.

SRIJEDA Nakon što mu je tijekom tajne operacije razbijanja kartela razotkriven identitet, Torres je prisiljen priznati da je imao vezu s bivšom doušnicom, koja je sad vođa toga kartela.

ČETVRTAK Cook svjedoči prometnoj nesreći i pokušava pomoći žrtvi, ocu koji shvati da je njegova obitelj oteta i da se traži otkupnina. Tim ne uspijeva pronaći dovoljno novca za otkupninu, što prisiljava Cook da posudi od majke, s kojom nije u kontaktu.

PETAK Ruzek odlazi na intervenciju gdje ugleda dvije žrtve ubojstva i malo dijete, koje je ostavljeno samo u kući. Ubrzo otkriva da se DNK djeteta ne podudara ni s jednom od žrtava.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Cihanov susret s Meryem i činjenica da je to prešutio Alyi uzdrmavaju njihov odnos. Kad dozna istinu, Alya se osjeća izdanom i počinje preispitivati sve što je vjerovala o Cihanovoj prošlosti.

UTORAK Napetost između Alye i Cihana sve je veća, a Alyina odluka da napusti konak dodatno ih udaljava. Dok se Cihan bezuspješno pokušava približiti Alyi, Meryem vjeruje da je napokon nadomak slobode.

SRIJEDA Saznavši da je Meryem ponovno u opasnosti, Cihan donosi neočekivanu odluku kako bi je zaštitio. Njegov potez izaziva novu buru među članovima obitelji, a Alya se sve teže nosi s osjećajem da Meryem opet zauzima važno mjesto u Cihanovu životu.

ČETVRTAK Dok Cihan pokušava zaštititi Meryem od novih prijetnji, postaje svjestan da svaki njegov potez dodatno ugrožava odnos s Alyom. Boran iskorištava Meryemin povratak kako bi manipulirao Alyom i okrenuo je protiv Cihana.

PETAK Boran Meryem pretvara u oružje protiv Cihana i Alye te ne preza ni od prijetnji Sadakat kako bi ostvario svoj cilj. Dok Alya pokušava razlučiti kome još može vjerovati, Cihan shvaća da će morati donijeti tešku odluku koja bi mogla promijeniti njihove živote.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da više ne vjeruje svom trenerskom znanju. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Sonja i Alen iznenada se sukobe i čini se da ovog puta nema povratka. No zato Maja vidi pozitivu u svojoj budućnosti.

SRIJEDA Kristina je pripremila neugodna iznenađenja Hermanima, a sve će utjecati na Alena i Maju. Mrzljakov otkaz unosi dodatni nemir u svlačionicu seniora pa Bubalo popušta u svom nastupu. Kupnja parcele je upitna zbog Antine obiteljske situacije. No Mirko ima rješenje.

ČETVRTAK Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni, a klub se mora vratiti na pobjedničke staze. Maja se priprema na veliki zaokret. Mirko se odjednom zainteresirao za Zvonimira, a Sonja se inati.

PETAK Nakon velike pobjede Croatia se ponovno našla u problemu, ovog puta zbog Andreja. Čak ni Maja ne vidi izlaz. Dok među seniorima vlada sloga, među trenerima je suprotna situacija te je pitanje trenutka kad će se stvari oteti kontroli. Mirko shvaća da mu je projekt ponovno ugrožen. Sonja pokreće svoj plan i pronalazi saveznika.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Catarina je zbunjena nakon što je vidjela Miguela u Akvariju. Čuje se razbijanje prozora jer je netko bacio kamen u kuću Marreiros.

UTORAK Rui, Miguelov cimer iz zatvora, javlja Miguelu da je upoznao Erica koji je zatvoren zbog krivotvorenja nalaza autopsije.

SRIJEDA Helena obavijesti Zéa da je Miguel otkrio da je nalaz Alexandreove autopsije krivotvoren. Kaže mu i da ne želi da se Miguel vrati Luísi. Maria Paula i Bárbara razgovaraju o krivotvorenom nalazu.

ČETVRTAK Zé potajno razgovara s Joãom u hotelu. Kaže mu da će Miguel saznati da Alexandreovo tijelo nikad nije bilo na autopsiji. Zé bi da João kaže da je platio kako bi preskočili autopsiju i brzo prevezli tijelo u Portugal.

PETAK Filipe i Rui videopozivom razgovaraju s Miguelom. Kaže im da je otkrio da nikad nije bilo autopsije, da je nepravedno robijao te da je doznao da je João platio liječniku da ne napravi autopsiju. Zatražit će ekshumaciju Alexandreova tijela.