Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Vrilom se proširi priča da je Ante ubio Josipa

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante više nema strpljenja za Nikolu, koji se suprotstavlja željama obitelji. U dogovoru s Mirjanom kaže Nikoli da ga izbacuju iz kuće i obitelji. Neočekivani dolazak Antine sestre Rajke nakratko smete obitelj.

UTORAK Vijest da Nikola živi kod sestara proširi se Vrilom. Rajka odlazi upoznati Cvitu, s kojom se dobro slaže. Nikola se dobro snalazi u kući sestara, ali i u polju. Daje Katarini do znanja da će biti uz nju u borbi protiv Ante i tvornice.

SRIJEDA Rajka pokušava uspostaviti mir između zaraćenih strana svoje obitelji, no dozna priču koja se širi - da je Ante ubio Josipa. Sikirica u postaji ispituje Čavku o noći Josipova ubojstva.

ČETVRTAK Domazet se nastavlja udvarati Katarini, a general Badurina posumnja u njegovu iskrenost. Nikola se zdušno nastoji uklopiti u svakodnevni život sestara, dok Mirjana smišlja novu taktiku kako ga odvojiti od Cvite.

PETAK Nakon što Ivica umalo udavi Marka, ovaj traži saveznika kako bi se osvetio. Ante uspješno ucijeni sudskog vještaka Lazića te on Josipov slučaj ostavlja zatvorenim. Teodora plane na Katarinu, nesvjesna da je Jakov čuje. U mjesto dolazi dužnosnik Juraga razgovarati s Katarinom o njezinoj zemlji.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía otkrije da Curro istražuje Janinu smrt i pridruži mu se. Leocadia odluči ostati na La Promesi i osigura Petrinu suradnju. Antoñito je nestao.

UTORAK Catalina otpravi Adriana. Petra više nema strpljenja s Maríjom Fernández pa odluči ostvariti prijetnju i otpustiti je. Leocadia i Lorenzo udruže se kako bi Curru zagorčali život.

SRIJEDA Antoñito je dobio batine i leži u tešku stanju u Samuelovoj sobi. Manuel prizna Antoniju i Ñici da je Cruz ubila Janu. Ana brani Maríju Fernández pred Petrom, ali to sluškinju ne spasi od otkaza.

ČETVRTAK Curro ne vjeruje da je smrt dr. Gamarre bila nesretan slučaj. Rómulo ne namjerava odustati i pokušava spriječiti otkaz Maríje Fernández.

PETAK Leocadia se useli u Cruzinu sobu.Lope laže Antoñitu da je u župnom dvoru, a ne u palači. Pía se naljuti na Maríju Fernández zbog njezina novog prijateljstva s Anom. Catalina opet primi Adriana, koji je iznenadi.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.

UTORAK Tim istražuje ubojstvo majke čije je tijelo nađeno u prtljažniku auta te otkrije da je bila u kontaktu s Voightovim sinom Justinom. Nakon nesreće Roman odluči napustiti policiju i preseliti se u San Diego s Burgess.

SRIJEDA Tim istražuje slučaj nestale žene u ozloglašenoj afroameričkoj četvrti. Njezin zaručnik pronađen je ozlijeđen, ali živ i odveden je na liječenje.

ČETVRTAK Nakon pucnjave iz automobila ubijena je hip hop zvijezda. Iako Voight najprije posumnja na teroristički čin, nakon druge pucnjave na teritoriju iste bande, tim misli da se radi o ratu bandi.

PETAK Burgess i novi partner provjeravaju prijavu na buku iz kuće. Tamo pronalaze mrtvu tinejdžericu. Tim istražuje ubojstvo u domu poznatog igrača bejzbola.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Divna saznaje da joj Željka radi iza leđa u vezi s prodajom stana. Konfrontira Željku, a i Antu, koji puca pred njom. Joco sve više sumnja u njegove dobre namjere. Lorena odlučuje nešto poduzeti kako bi pomogla Veljku, koji je opet završio u pritvoru.

UTORAK Joco sazna gdje je Ivana te joj otkriva istinu: Ante joj je namjestio posao ravnateljice. Zbog Veljka odluči prijeći preko svojih uvjerenja i obrati se Crnom za pomoć. Zrinka ne želi Niki priznati da se ide naći s Crnim i smišlja neuvjerljive izgovore.

SRIJEDA Zrinka pokušava zaboraviti na Crnog i krenuti dalje, ali on šalje Lepog i Hrca po nju. Nika dolazi u posjet majci, koja je nešto bolje, ali ne previše sretna zbog Jocina zahtjeva da u ime bolnice sklopi posao s novom firmom.

ČETVRTAK Zrinka je iznenađena što Crni zahtijeva da nadoknadi štetu koju je prouzrokovala na njegovu autu. Zrinka se snalazi na svoje načine, a Vilma je sve više ljubomorna na nju. Dok Lorena posjećuje Veljka, Jakov od Crnog traži utjecaj na presudu.

PETAK Jakov traži od Crnog da pomogne Veljku. Crni ga upozori da je riskantno utjecati na presudu. Klaudija je u nevjerici koliko je Crni duboko upleten u sve pore sustava te odluči nešto poduzeti. Marina saznaje da Ivana nije dobro.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Goran se prijavljuje u bolnicu, odlučio je, dat će Šanku bubreg. Karmela je zabrinuta, ali zna da ne može više ništa učiniti po tom pitanju. Ivka ujutro pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovu krevetu. Napada Vinka da radi pogrešku, selo će pričati, ali Vinko uživa.

UTORAK Jadranki je Natalija sumnjiva. Aljoša se izlane Šimi o poljupcu, a Vesna upozorava Jadranku na Nataliju pa se njih dvije posvade. Zaljubljeni Goran nagovori Igliku da odu na piće nakon masaže. Iglika shvati da Goran nije gost hotela i hvata je panika.

SRIJEDA Martinu je teško zbog skorašnjeg suđenja Stanislavu, a obitelj mu samo nabija pritisak pa se skriva u Općini. Vesna odluči uzeti stvari u svoje ruke i otkriti tko je uistinu Natalija Velkovska. Drago iznenadi Šimu naletom strasti u njezinu uredu, a onda ona njega neugodno iznenadi. Goran je u sedmom nebu zbog Iglike.

ČETVRTAK Marko se vratio kući ugroženog imuniteta i Milica ne dopušta da mu se itko približi, ali mještani mu ipak organiziraju doček koji ga dirne. Vesna bezuspješno pokuša uvjeriti Jadranku da je Natalija bezopasna. Pere za rođendan organizira tulum za ekipu. Tom prilikom pokušava zavesti Golemca. Goran misli da Natalija izrabljuje njegovu Igliku i zaprijeti joj.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Salomão obavijesti Valdemara da je Lalá u bolnici s Martimom. To Jaimeu otežava posjet sinu. Valdemar prijeti Lalá i kaže joj da će prijaviti policiji Joaninu smrt ako ona ne napusti bolnicu. Tiago se ispriča Cacau jer joj nije vjerovao.

UTORAK Regina i Valdemar razmišljaju bi li zaposlili Susanu jer se boje da je ona možda Simoneina pomagačica. Anita i Tiago pripreme Martimu doček kući i iznenade ga.

SRIJEDA Cacau kaže Quimu da će morati otkazati povratak u Brazil jer je nalaz DNK testa potvrdio da je Marquinho Marcov sin, iako se ona ne sjeća da je ikad spavala s Marcom.

ČETVRTAK Sal kaže Cacau da je Simone možda odletjela u Dubai i da policija istražuje tko joj pomaže. Policija ispituje Lalá o požaru i pronevjeri u tvrtki.

PETAK Sal se iznenadi kad Marlene kaže da ju je Rui izbacio iz stana. David kaže da je prihvatio posao kako bi pomogao majci. Salomão mu kaže da bi trebao reći Júliji svoju prošlost.