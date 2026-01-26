Zijad Gračić o ulozi u Divljim pčelama: 'Don Jere se skrasio u tom mjestu, postao dio cjeline'

Živopisnoj ekipi u Karmelinoj kavani pripada i poštovani don Jere. Svećenik je svojom mudrošću i toplinom nadahnuće i moralni kompas stanovnicima Vrila. Velikanu domaćeg glumišta Zijadu Gračiću bila je posebno intrigantna pozicija svećenika u pedesetim godinama prošlog stoljeća.

- Intrigantno mi je to bilo, njegov položaj u tom vremenskom okviru. Bilo mi je posebice intrigantno prije nego što smo krenuli sa snimanjima, a i sada držimo neizvjesnost - gdje će don Jere otići, u kojim će se situacijama naći... Zanimljivo je to vrijeme za Crkvu, religiju... Don Jere se u tom malom mjestu skrasio, postao dio cjeline pa ga vidimo kako provodi dane s najbližima. On zna svoje mjesto i jednostavno je takav kakav je - priča Zijad Gračić.

Foto: Tom Dubravec

Legenda televizijskih ekrana i kazališnih daski iza sebe ima bogatu karijeru, a elana za voljeni posao ima napretek. Na snimanju 'Divljih pčela', otkriva, sjajna je atmosfera te je sretan zbog susreta sa svojim nekadašnjim kolegama, ali i pripadnicima mlađe generacije.

- Mladi su sjajni, mladost mi imponira i drži me, ali ne umanjujem ni srednju i zrelu generaciju na setu! Stvarno je lijepa atmosfera. Sa Sanjom Vejnović sam dosta puta radio, drago mi je surađivati s tri sestre Runje (Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić), a moram u prvi plan staviti svoje kolege iz kavane - Bricu (Antonio Scarpa), Veljka (Matija Kačan), Karmelu (Marija Borić Jerneić) - priča Gračić.

Sretan je, dodaje, zbog mladih, novih generacija koje dolaze i dokazuju da je budućnost domaćeg glumišta svijetla. Uz iznimno bogati glumački životopis, Zijad Gračić iza sebe ima i zavidno pedagoško iskustvo, predavao je na Akademijama u Tuzli i Osijeku te je surađivao i s inozemnim produkcijama. Od samog začetka domaćih dramskih serija, Gračić je bio nezaobilazno televizijsko lice - kralj ekrana.

Foto: Tom Dubravec

- Bio je to zanimljiv period, obilježili smo desetak godina i to mi je izuzetno drago. Uspješno smo radili, to je bio obiman rad i tempo, ali sve mi je nekako išlo od ruke. Imao sam puno posla i u kazalištu te bio pedagog na Akademijama u Tuzli i Osijeku. Sve se stizalo - jasan je glumac.

Priznaje, i on je od mladih kolega crpio nove ideje i energiju, a unatoč zadovoljstvu koje pruža pedagoški posao, Zijadu je scena bila i ostala na prvom mjestu. Surađivao je i s američkim i europskim produkcijama, a najsvježiji mu je, kaže, rad s Fincima.

- Bilo je to tijekom najstrožih mjera zbog koronavirusa. Snimali smo u Estoniji, u Tallinnu sam proveo prvi val pandemije. Hodočastio sam u Tallinn sa svim onim provjerama zbog virusa, no bilo je to jedno prekrasno i zanimljivo iskustvo - priča Zijad.

Foto: Tom Dubravec

Iako je odmah po završetku Akademije dobio ponudu za odlazak u inozemstvo, nije želio napuštati Zagreb niti angažman u HNK, koji je taman dobio.

- Dogodilo mi se to na početku karijere, nakon Akademije sam došao u HNK i nisam htio, činilo mi se da će me inozemni angažman previše odvući. Mada, poštujem svaki izazov kolegica i kolega vani. Sve ima svoje, sve nosi svoje - zaključio je Gračić.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.