Evo što vas čeka u sapunicama: Ante zamalo ubije Kate golim rukama zbog njezina priznanja

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nakon što dozna istinu o Petrovoj smrti, Jakov ostaje podrška Katarini. Zora ne može izdržati i odlazi vidjeti svog sina u kuću Vukasa. Cvita postupno prihvaća dijete kao svoje, na Nikolino veliko olakšanje.

UTORAK Shvativši da su mu za petama, Domazet želi pobjeći iz Vrila. Baba Ljuba shvatila je tko je otac Zorina djeteta i sad se Katarina boji da će sve njihove tajne izaći na vidjelo.

SRIJEDA Teodora suočava Katu s dokazima o ubojstvu Petra i daje joj jedan dan da se preda policiji. Kate odluči preuzeti krivnju i moli je da poštedi njezine sestre. Svi se žele riješiti Ksenije, a ona govori Jakovu da ne želi povesti Teodoru sa sobom.

ČETVRTAK Nakon što Marko razotkrije Vicinu krinku, ubrzo shvaća da i on zna mnogo toga što bi moglo uništiti obitelj Vukas. Mirjana je nakon Domazetove ucjene prisiljena moliti Rajku za pomoć.

PETAK Kad dozna za Katarinino priznanje, Ante je zamalo ubije golim rukama. Ivica je slomljen Katarininom izdajom i laganjem. Rajka uskoči Mirjani u pomoć i daje joj novac za Domazeta. Katarina je u opasnosti pa se Domazet odluči sabrati i ostaviti se droge kako bi joj mogao pomoći.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Petrino je zdravlje kritično. Alonso pokuša spriječiti Adriana da ode i odvede njegovu unučad. Manuel se pokuša pomiriti s Toñom. Posluga se pobuni protiv Cristóbalova sustava kažnjavanja.

UTORAK Martina još jedanput pokuša nagovoriti Adriana da ostane. Ricardo shvati da nema nade da će se Pía vratiti. Petra ne dođe na posao i svi se boje da je umrla.

SRIJEDA Adriano odluči ostati na La Promesi, a upravljanje zemljom prepusti Leocadiji i Jacobu. Liječnik postavi Petri tešku dijagnozu i shvati da joj ne može pomoći.

ČETVRTAK Angela nema izbora, mora prihvatiti satnikovu prosidbu. Vijest da je Petra na samrti šokira i poslugu i gospodu. Pía se vrati i prvo pita za Ricarda.

PETAK Dok se Petra bori za život, Samuel kreće u potragu za serumom protiv tetanusa koji bi je mogao spasiti. Martina se posveti brizi za djecu i posvađa se s Jacobom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Upton i Halstead odlaze zaustaviti oružanu pljačku u poslovnici u kojoj se unovčuju čekovi. Slučaj se pretvara u ubojstvo nakon što žrtva premine u bolnici.

UTORAK Voight traži pomoć bivšeg člana bande kako bi dobio iskaz ključnog svjedoka u slučaju ubojstva. Dok se zahuktava rat bandi, mnogi životi su na kocki. Tim daje sve od sebe da privede neuhvatljivog narkobosa.

SRIJEDA Na tajnom zadatku razotkrivanja dvojice ilegalnih dilera oružja Atwater susreće Doylea, policajca koji ga je samo na temelju njegove boje kože već jedanput optužio.

ČETVRTAK Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću.

PETAK Burgess i Ruzek pronalaze djevojčicu koja sama luta ulicama. Otkrivaju da je njezina obitelj ubijena te da je ona jedini svjedok. Upton dobiva ponudu za posao u FBI-u u New Yorku, koju odbija, te konačno pokaže osjećaje prema Halsteadu.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Rastu napetosti kako se bliži dan bitke za skrbništvo između Matije i Martina. Šank uz pomoć Gorana pokuša nespretno pomiriti Milicu i Martina, ali ne uspije pa pod stresom počne pijuckati. Jadranki je prvi radni dan na štandu.

UTORAK Sutra sutkinja uzima izjave svjedoka u sporu oko skrbništva nad Cvitom i svi su nervozni. Cvita shvaća da se nešto događa, ali nitko joj ne želi reći što pa odlazi tati na posao.

SRIJEDA Danas rodbina i prijatelji odlaze na sud dati iskaz u sporu oko skrbništva nad Cvitom. Svjedoci su podijeljeni u mišljenjima na čiju stranu stati. Najoštriji prema Matiji su Goran i Kata, a najveće razočaranje za Martina su Janko i Marko Šank

ČETVRTAK Martin i Matija su u sličnom raspoloženju nakon suđenja. Osim za ishod, brinu se i zbog Cvite koja protestira šutnjom. Šank ne može vjerovati da je na suđenju izlanuo tajnu koju je tako dugo čuvao - da je on taj koji je vidio Matiju s Kikijem.

PETAK Martin i Matija se svatko na svoj način nose s iščekivanjem presude o skrbništvu, koja na kraju ispadne neočekivana. Po Luci pljušte odjeci afere, a njezinom raspoloženju ne doprinosi ni Anđela kojoj je Martin uvjerljivo na prvome mjestu. Šank je u depresiji jer Zvone ne priča s njim.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Adil uspijeva spasiti Emininu bebu, a Eleni i Oruç u posljednji trenutak vraćaju Emine u život nakon što je pronađu İso i Fadime. Dok se Emine oporavlja u bolnici, Adil i Esme brinu se o njezinoj bebi.

UTORAK Hicran i Zarife očajnički pokušavaju spriječiti Eleni da otkrije tko je zapravo, dok se Oruç suočava s vlastitom majkom i tajnama iz prošlosti. Zahvaljujući İsi, odnos Fadime i İse prelazi važnu granicu.

SRIJEDA Esme saznaje šokantnu istinu da je i Zarife bila uključena u trgovinu djecom, što joj ruši povjerenje u ljude oko sebe. Eleni odlučuje potajno napraviti DNK test kako bi konačno došla do odgovora o svom podrijetlu. Istodobno počinje smišljati planove kojima želi natjerati Oruça da prizna istinu.

ČETVRTAK U planinskoj kući Fadime prvi put otvara srce İsi i priznaje mu svoje najveće strahove. Taj razgovor još više učvršćuje njihovu ljubav. Fadime pritom otkriva crtež letećeg jastreba koji je Iso crtao još kao dijete, ne sluteći kakvu tajnu krije taj simbol.

PETAK Şerif nastavlja provocirati Adila zbog njegove ljubavi prema Esme, ali ona uspijeva dokazati da je njihov brak godinama postojao samo na papiru i napokon se službeno razvesti. Adila duboko pogađa spoznaja koliko je Esme dugo sama nosila teret.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Valeria manipulira Valentínom i obeća mu nastavak njihova dogovora te poriče da je zaručena. Snima selfie s njim i objavljuje ga na društvenim mrežama.

UTORAK Alberto moli Anu da ga pričeka dok se on ne rastane od žene i potiče je da se vrati u Velvet. Ana se vraća, a Cristina postavlja stroge granice.

SRIJEDA Cristinin stav prema vlastitoj trudnoći uznemiri Bárbaru. Raúl se vraća u Velvet. Valeria vraća svoje dionice Gloriji, koja ponovno preuzima nadzor nad tvrtkom, ali zato dođe u sukob s Albertom.

ČETVRTAK Ana primi Alberta, koji joj obeća da ih ništa neće razdvojiti. On joj kaže da ga Cristina nema namjeru ostaviti i da je manipulirala njima. Spavaju zajedno i odluče doći na priredbu Cloud Airlinesa kao par.

PETAK Ana se sukobi s Albertom, ali on šuti. Poslije razgovara sa Sarom koja potvrđuje njegovu nevjeru. Carlos iskorištava tu situaciju i vodi Anu k sebi. Predlaže joj da odu na Tjedan mode u Parizu.