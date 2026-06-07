Evo što vas čeka u sapunicama: Brat nagovora Serhata na vjerski brak, iako već ima ženu

Nasljednik

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Na svoj rođendan Yıldız ostvaruje veliki san i preuzima srednjoškolsku diplomu, uvjerena da će joj brak sa Serhatom otvoriti put prema slobodi i studiju. Sreću joj prekida brat, kad sazna da je učitelj Metin zaljubljen u Yıldız. Neurokirurg Serhat Yelduran priprema se za odlazak iz zemlje.

UTORAK Melek, djevojka koju progone snovi o nepoznatom dječaku, slučajno upoznaje Serhata nakon svađe na ulici. Iako se isprva sukobljavaju, među njima se stvara neobjašnjiva povezanost, a Melek shvaća da je Serhat dječak iz njezinih snova.

SRIJEDA Nakon prometne nesreće Melek završava u bolnici u kritičnom stanju, a Serhat u posljednjem trenutku odustaje od odlaska u Njemačku kako bi joj spasio život. Njegova odluka izazove veliko zanimanje javnosti.

ČETVRTAK Tri mjeseca kasnije vijest da je Serhat odustao od odlaska u inozemstvo dodatno rasplamsa napetosti između dviju obitelji.

PETAK Ziyan Aga i njegovi ljudi pod prijetnjom oružjem prisile Serhata da pristane na vjenčanje s Yıldız kako bi spriječili krvoproliće između obitelji. Iako Serhat pokušava objasniti da već ima ženu, brat Akif ga nagovara da pristane na vjerski brak kako bi spasio obitelj.

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Zadnji je dan Katinog suđenja i Mirjana odluči svjedočiti. Domazet je napet jer ne zna hoće li ispoštovati njihov dogovor, ali Mirjana sve iznenadi kada se obruši na Katu i zadaje zadnji udarac. Kate iznosi svoj završni govor, no tužitelj ostaje pri svom zahtjevu. Unatoč Jakovu i Karmeli te njihovu protivljenju, Ivica dolazi na suđenje i zaprijeti Anti. Ovaj put prijetnja ima težinu. Iste večeri Ivica puni pištolj i odlazi u noć s mračnom namjerom.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK María Fernández povjeri Píji da je trudna. Enora prizna Manuelu i Toñu da je pokušala prodati nacrte prototipa motora kako bi financijski pomogla svome stricu.

UTORAK Martina organizira intimnu večeru kako bi pokušala popraviti odnos s Jacobom, ali ne uspije. Leocadia ponudi Beltránu velikodušan miraz kako bi ga nagovorila da se oženi Ángelom.

SRIJEDA Manuel odluči dati Enori još jednu priliku pa je opet primi u hangar. María Fernández povjeri Píji da je odlučila da neće roditi.

ČETVRTAK Beltrán se pristane oženiti Ángelom, ali ona postavi majci još jedan uvjet prije nego što izvrši njezin plan. Petra povjeri Samuelu da joj prijeti otkaz.

PETAK Angela da majci ultimatum: ako je ne pusti na izlet s Currom, neće biti vjenčanja. Lope i kolege slažu se da su njegovi recepti i oni Madame Cocotte objavljeni u novinama gotovo identični. Jacobo je ljut na Martinu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu. Nakon eksplozije tim je na rubu snaga, ali se i dalje bori da konačno uhvati Escana.

UTORAK Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa.

SRIJEDA Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život. Zbog ubojstva Torres se vraća u svoj kvart.

ČETVRTAK Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O'Neal se umiješa u slučaj kad dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.

PETAK Dokazi protiv Seana O'Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. Otkriju da je opasniji nego što su očekivali. U pokušaju da odvrati tim od istrage o sinu, O'Neal ih usmjerava na drugi slučaj.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

PONEDJELJAK Saznanje da se Cihan i Alya nikad nisu razveli poremeti odnose među njima. Boran odluči iskoristiti tu tajnu u svoju korist te počinje sve snažnije pritiskati Cihana, koji pokušava zaštititi Alyu od opasnog sukoba.

UTORAK Dok Boran postaje sve opasniji, Cihan vodi iscrpljujuću borbu kako bi ga opet stavio pod kontrolu. Vidjevši Kaya slomljenog neposredno prije vjenčanja, Cihan odlučuje bratu otkriti dugo skrivanu istinu.

SRIJEDA Usred kaosa koji je izazvao Boran, Alya i Cihan pronalaze snagu jedno u drugom i njihov odnos postaje sve prisniji. Ljubomorni Boran više ne uspijeva kontrolirati emocije pa pred svima razotkriva veliku tajnu, čime otvara Pandorinu kutiju.

ČETVRTAK Nakon što Demirova optužba dovede do Boranova uhićenja, njegova sloboda ozbiljno dolazi u pitanje. Cihan pokušava spasiti Borana pregovorima, no kad ne uspije postići dogovor, očajni Boran pristaje na krvavu i opasnu ponudu koja bi mu mogla donijeti slobodu.

PETAK Dok Kaya i Zerrin nakon dugo vremena ponovno pronalaze sreću zajedno, sjena tajni i dalje prijeti njihovoj budućnosti. Alya i Cihan sve više zbližavaju, a suočeni s osjećajima koje više ne mogu skrivati, moraju odlučiti hoće li se prepustiti ljubavi ili je žrtvovati.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Esme uspijeva Adila odgovoriti od osvete te njih dvoje, prkoseći dugogodišnjem sukobu obitelji Furtuna, odlaze pred svima. Dok napetosti među obiteljima dosežu točku pucanja, Esme pokušava spriječiti lanac novih sukoba koji bi mogao uništiti sve oko nje.

UTORAK Zabrinut za Isa, Oruč odluči uzvratiti Eyüphanu, no Eleni ga spašava iz automobila koji samo što nije eksplodirao i traži pomoć od Adila. Tijekom velikog obračuna u vili Koçari, Adil saznaje da su Iso i Fadime prisilno vjenčani.

SRIJEDA Dok Esme pokušava obuzdati Adilov bijes i spasiti budućnost obitelji, Şirin pokreće opasan plan kako bi oduzela Şerifa. Eleni daje iskaz protiv Şerifa, nesvjesna zamke koju joj Şirin priprema, a neposredno prije nego što Esme odluči otkriti istinu, stižu rezultati DNK testa.

ČETVRTAK Şirin otima Eleni kako bi ponovno došla do sina, a cijela obitelj suočava se s nepovratnim posljedicama. Iako ga razum vodi prema jednoj istini, Adil ne može odustati od Eleni pa pristaje na opasnu razmjenu sa Şerifom kako bi je spasio.

PETAK Esme odluči prekinuti dvadesetogodišnju šutnju i napokon otkriti sve tajne, dok put sve vodi prema samostanu Sümela, mjestu gdje je sve počelo.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Ana kaže Valeriji da će se udati za Carlosa zbog sina. Clara i Marco se ljube, a Mateo ih vidi. Cristina unajmi Felipea kako bi prevarila Alberta.

UTORAK Cristina pristane pratiti Alberta na izložbu njegovih slika, ali Anin na televiziji u dućanu privuče njegovu pozornost. Kad Cristina shvati što se događa, ukoči se od straha.

SRIJEDA Pilar se sukobi sa Sofijom jer je odbila poziciju u Primi i otkriva da ju je Esteban okrao i nestao. Pilar prijeti Margariti. Marco se hvali vezom s Clarom.

ČETVRTAK Cristina otkrije da Alberto počinje razmišljati o Ani te u očaju uništava njezin portret i ostale slike. Bárbara je promatra, a onda skuplja izložene slike i spaljuje ih. Alberto nađe uništena djela. Valentín prizna Enriqueu da je ljubomoran zbog Valerije.

PETAK Enrique potpiše papire za rastavu i ponizi Bárbaru. Ona odlazi povrijeđena i na odlasku nailazi na Valentina, kojemu natukne da je Valeria razlog njihova razlaza.