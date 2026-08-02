Evo što vas čeka u sapunicama: Yildiz prima metak, odbija ići u bolnicu zbog tajne sa Serhatom

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Serhat priznaje Yıldız da je nikad nije prestao voljeti, no njihov emotivni trenutak prekida pucanj koji Yıldız prima štiteći ga vlastitim tijelom. Dok Serhat očajnički pokušava spasiti njezin život, Yıldız odbija otići u bolnicu kako njihova tajna ne bi izašla na vidjelo.

UTORAK Dok se Yıldız oporavlja od ranjavanja, Serhat joj otkriva pravi razlog zbog kojeg ju je napustio i oženio Melek. Saznanje da je sve učinio kako bi zaštitio nerođeno dijete budi novu nadu u njihovu ljubav.

SRIJEDA Yıldırım saznaje da su Serhat i Yıldız ponovno zajedno te odlučuje preuzeti kontrolu nad njezinim životom. Pred Meryem priznaje da je upravo on ispalio metak koji je ranio Yıldız, ali traži njezinu pomoć kako bi djevojku zadržao uz sebe.

ČETVRTAK Yıldız počinje novi život u izdvojenom konaku pod budnim okom Yıldırıma, koji joj prijetnjama pokušava slomiti volju. Serhat ne odustaje od potrage za istinom o pucnjavi i prikuplja dokaze koji bi mogli razotkriti Yıldırımovu ulogu.

PETAK Na sastanku aga Serhat donosi odluku da će bolest među stokom zaustaviti suvremenim liječenjem, čime izaziva novo suparništvo s Yıldırımom.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Martina i dalje izbjegava Adriana i predlaže da se izmjenjuju u poslu oko djece. Iako se Ángela još nije oporavila, upozorava Curra da će doći vrijeme kad će morati napustiti kolibu.

UTORAK Martina odgodi sastanak kako bi otišla u kazalište sa zaručnikom Jacobom. Ignorirajući hijerarhiju, Teresa prigovori Cristóbalu što je Veri dao tako opasan posao.

SRIJEDA Samuel uvjerava Petru da će uskoro morati zatvoriti utočište zbog nedostatka sredstava. Kuharice nagovaraju Toña da razgovara s Enorom, a on djevojci priznaje svoj strah da ga njezin stric neće prihvatiti.

ČETVRTAK Unatoč Currovim upozorenjima, Manuel uspije doći do njega. Teresa zamoli Cristóbala da prestane prijetiti posluzi.

PETAK Samuel nagovara Maríju da Carlu pruži priliku kao djetetovu ocu. Leocadia pokuša uspostaviti primirje s Margaritom, a Margarita joj prigovori da patetično oponaša Cruz.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Atwater i tim istražuju smrt tinejdžera koji je ubijen dok je prolazio. Atwater otkriva da bi njegov prijatelj i bivši član bande mogao biti ključni svjedok zločina.

UTORAK Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe. U međuvremenu, Ruzek se brine za oca, kojem se zdravlje pogoršalo.

SRIJEDA Voight i obavještajna jedinica dio su inicijative koja ima zadaću smanjiti nasilje jer bande pokušavaju preuzeti teritorije diljem grada. U međuvremenu, Voight traži pomoć kako bi pronašao dokaze o nedjelima korumpiranog Charlieja Reida.

ČETVRTAK U restoranu, u koji zalazi Kim Burgess, došlo je do pucnjave u kojoj je ubijeno petero gostiju. Kim pokušava shvatiti što je dovelo do tako masovne pucnjave.

PETAK Tim istražuje pucnjavu povezanu s Atwaterom, njegovim odnosom s Valerie Sotto i njezinom pacijenticom. Atwater shvati da je Val dopustila svojoj pacijentici da izrazi osjećaje koji su se pretvorili u opsesiju.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Usred napetih događaja održava se ročište za razvod Zerrin i Demira. Dok Zerrin ostaje pri svojoj odluci unatoč pritiscima, jedina joj je želja ponovno biti uz svoje dijete. Istodobno, Cihan i Alya pokušavaju pronaći put jedno do drugoga.

UTORAK Opasnost se ponovno približava Meryem, a Cihan donosi odluku da će je zaštititi pod svaku cijenu. Njegov potez izaziva nove napetosti i otvara pitanje kome će ta odluka donijeti sigurnost, a kome označiti početak novog sukoba.

SRIJEDA Prvi susret Alye i Meryem nakon svega što se dogodilo prerasta u neugodan obračun u kojem na površinu izlaze potisnute emocije. Istodobno Demir ispunjava obećanje koje je dao Zerrin, ali zauzvrat postavlja zahtjev koji bi mogao promijeniti njezinu budućnost.

ČETVRTAK Cihan i Šahin slijede trag koji ih vodi prema važnim otkrićima. Dok se Alya i Cihan sve više udaljavaju jedno od drugoga, dolazak novog susjeda u stan nasuprot Alyinu probudi u Cihanu ljubomoru koju više ne uspijeva sakriti.

PETAK Sadakat sklapa tajni savez s Boranom i povlači potez koji bi mogao promijeniti tijek događaja. Ojačan novom podrškom, Boran pred svima ponovno otvara poglavlje za koje su svi vjerovali da je zauvijek završeno.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Sonja i Zvonimir nastoje prekinuti Kristinino ponašanje. Problemima nema kraja, što će biti vidljivo na sprovodu. Kao i inače, Mirko se nastavlja ponašati kako mu je volja, a Slavko ima nemoralnu ponudu za Bubala.

UTORAK Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni.

SRIJEDA Momčad briljira protiv Agrama, štoviše, Bubalo traži od momčadi i Alena da uspore igru. Mirko se odjednom zainteresirao za Zvonimira, a Sonja se inati.

ČETVRTAK Nakon velike pobjede Croatia se ponovno našla u problemu, ovog puta zbog Andreja. Čak ni Maja ne vidi izlaz. I dok među seniorima vlada sloga, među trenerima je suprotna situacija te je pitanje trenutka kad će se stvari oteti kontroli. Mirko shvaća da mu je projekt ponovno ugrožen. Sonja pokreće svoj plan i pronalazi saveznika, a nitko ništa ne sluti.

PETAK Bubalo se ne predaje iako ga je Slavko stjerao u kut jer spletkari sa Sonjom i Andrejem. Umjesto da pomogne da se u medijima klupska situacija pokaže u pozitivnijem svjetlu, Zvonimirov podcast pogorša situaciju. U međuvremenu, Mirko se poigrava parcelom.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Miguel ne odustaje od borbe da dokaže svoju nevinost. Luísa pristaje na ekshumaciju očevih posmrtnih ostataka te o toj odluci razgovara sa Zéom.

UTORAK Miguel je s Ruijem i Filipeom. Filipe želi ponovno otvoriti Miguelov slučaj i tražiti ekshumaciju Alexandrova tijela. Miguel dobije Jaimeov SMS.

SRIJEDA Miguel se sastaje s Helenom, Ruijem i Filipeom; nezadovoljstvo zbog blokiranog zemljišta sve je veće. Uvjeren je da iza svega stoji Zé, a Rui ga potiče da uzvrati istom mjerom.

ČETVRTAK Luísa je s Catarinom kad uznemirena sluškinja dojavi da je netko pucao iz automobila. Zé odlazi u garažu provjeriti što se događa, gdje nailazi na Miguela. Ovaj ga optužuje da je poslao plaćenika da ga ubije.

PETAK Jaime, Filipe i Miguel odlaze Miguelovoj kući. Razgovaraju o pripremama za vjenčanje, a Miguel spominje da se na vjenčanju očekuje i muškarac imena Nuno - Helenin prijatelj.