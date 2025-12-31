Obavijesti

SERIJE, KVIZOVI, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: Canva

Otkrijte što vas očekuje na glavnim TV kanalima večeras od 18 do 23 sata: od zabave i kvizova do uzbudljivih filmova i serija. Donosimo i preporuku najboljih filmova na specijaliziranim kanalima za savršen TV doček!

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava TV poslastica za doček Nove godine! Od uzbudljivih kvizova i spektakularnih zabavnih emisija do odličnih filmova i serija, donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja koje ne smijete propustiti. Uz to, izdvajamo i najbolje filmske hitove na specijaliziranim kanalima za savršen kućni doček!

HRT 1

HRT 1 priprema informativnu i zabavnu večer uz svečani specijal popularnog kviza i novogodišnji program. Nakon Dnevnika 2 slijedi "Potjera specijal" koji će vas držati prikovanima uz ekran, a potom zabavni program "Sretna nova 2026." za veseli ulazak u novu godinu.

19:02 Dnevnik 2
20:14 Potjera specijal
21:12 Sretna nova 2026.

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za glazbu i filmske hitove. Nakon koncerta Petra Graše, uživajte u svjetski popularnom mjuziklu "Mamma Mia!", a potom i u višestruko nagrađivanom filmu "Milijunaš s ulice".

18:17 Petar Grašo u Areni Zagreb 2022.
20:15 Mamma Mia!
22:04 Milijunaš s ulice

RTL

RTL donosi akciju i spektakl! Nakon informativnog programa slijedi "Specijalni izvještaj", a za ljubitelje superheroja tu je "Liga pravde" – prava filmska poslastica za kraj godine.

19:00 RTL Danas
20:15 Specijalni izvještaj
22:45 Liga pravde

NOVA TV

Na NOVA TV vas očekuje glazbeni i zabavni show za cijelu obitelj – "I Godina Nova 2026.". Prije toga, ne propustite informativni pregled dana u "Dnevniku Nove TV".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 I Godina Nova 2026.

RTL 2 

RTL 2 tradicionalno donosi večer najboljih serija – od napetih "Chicago P.D." do urnebesnih komedija "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Idealan izbor za opušten i zabavan doček!

18:35 Dr. House
20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:20 Dva i pol muškarca

Foto: NOVATV

DOMA TV

Na DOMA TV večer počinje uz božićnu filmsku romansu, a potom slijede akcijski hitovi za ljubitelje napetosti. Za one koji vole klasike, "Tjelesna straža" i "7 sekundi" su pravi izbor.

18:25 Božićni valcer
20:00 Tjelesna straža
22:20 7 sekundi

Filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima

Za one koji žele filmsku večer, izdvajamo najbolje naslove iz bogate ponude:

- Johnny English (Star Movies, 20:00) – Rowan Atkinson u ulozi urnebesnog tajnog agenta u akcijskoj komediji koja nasmijava cijelu obitelj.

- Marsovac (AMC, 21:45) – Matt Damon u ulozi astronauta koji se bori za preživljavanje na Crvenom planetu; napeti SF spektakl koji je osvojio publiku diljem svijeta.

- Philadelphia (Viasat Kino Balkan, 21:40) – Dirljiva drama s Tomom Hanksom i Denzelom Washingtonom o borbi za pravdu i ljudska prava.

- Sretna Nova godina (Star Movies, 21:55) – Romantična komedija smještena u novogodišnju noć prepuna isprepletenih sudbina.

- Pakao na horizontu (CineStar A&T, 21:50) – Spektakularna ekranizacija stvarne katastrofe na naftnoj platformi s Markom Wahlbergom u glavnoj ulozi.

- Beskrajna priča (Cinemax 2, 20:00) – Fantastična obiteljska avantura koja je osvojila generacije gledatelja.

Neovisno jeste li za veselu zabavu, napetu akciju ili emotivnu filmsku priču, večerašnji TV program nudi sadržaj za svačiji ukus! Uživajte u dočeku pred ekranom i sretna nova godina!

