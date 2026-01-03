Evo što večeras gledati na TV-u

Subotnja večer donosi pregršt uzbuđenja pred malim ekranima! Od napetih akcijskih filmova do omiljenih serija i zabavnih reality showova, izdvajamo najvažnije događaje večeri na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras kombinira informativni program, zabavu i kultni SF film. Nakon Dnevnika 2, očekuje vas popularni glazbeni show "The Voice Kids" koji okuplja najtalentiranije mlade pjevače, a za ljubitelje klasika, tu je "12 majmuna" s Bruceom Willisom i Bradom Pittom.

19:00 Dnevnik 2

20:15 The Voice Kids

22:26 12 majmuna

Foto: Dario Njavro/HRT

HRT 2

Na HRT 2 uživajte u putopisnim i kulinarskim avanturama. Joanna Lumley vodi vas kroz srce Europe u dokumentarcu "Dunavom kroz srce Europe", a potom slijedi zabavna putopisno-kulinarska emisija s Gordonom, Ginom i Fredom. Za kraj večeri, ne propustite talk show "Graham Norton i gosti".

19:05 Tony Cetinski u Areni Zagreb

20:15 Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley

21:04 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

22:03 Graham Norton i gosti

RTL

RTL nudi večer punu adrenalina! Nakon informativnog "RTL Danas", slijedi spektakularni akcijski SF "Geostorm". Za one koji vole kriminalističke trilere, tu je "Iznad zakona".

19:00 RTL Danas

20:10 Geostorm

22:05 Iznad zakona

NOVA TV

Nova TV donosi pravu filmsku večer! Prvo vas očekuje katastrofični hit "San Andreas" s Dwayneom Johnsonom, a potom akcijska komedija "2 igrača". Za noćne ptice, tu je još jedan triler – "Savršena meta".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 San Andreas

22:10 2 igrača

RTL 2

RTL 2 je prava oaza za ljubitelje serija i sitcoma! Večer otvaraju napete epizode "Chicago P.D.", a potom slijedi doza humora uz "Teoriju velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Za kraj, uživajte u klasičnim "Prijateljima".

18:00 Kosti

20:10 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:20 Dva i pol muškarca

23:10 Prijatelji

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV subotnju večer rezervira za filmove i uzbudljive dramske serije. Nakon popodnevnog spektakla "Gospodar prstenova: Dvije kule", slijedi akcijski triler "Poštena igra" i sportska drama "Izvan igre".

17:00 Gospodar prstenova: Dvije kule

20:00 Poštena igra

21:45 Izvan igre

TOP 5 FILMSKIH HITOVA NA KABELSKIM KANALIMA:

- "Seks i grad" (Star Movies, 20:00) – Carrie, Samantha, Miranda i Charlotte ponovno osvajaju New York u urnebesnoj i emotivnoj filmskoj verziji popularne serije.

- "Jumanji" (Star Movies, 17:55) – Obiteljska avantura u kojoj društvena igra oživljava i izaziva kaos u stvarnom svijetu.

- "Dolazak" (HBO, 11:25, repriza u večernjem terminu) – Napeti SF triler s Amy Adams o pokušaju komunikacije s izvanzemaljcima.

- "Alfa" (Star Movies, 13:55, repriza u večernjem terminu) – Vizualno spektakularna priča o prijateljstvu čovjeka i vuka u ledenom dobu.

- "Nestali vojnik" (Cinemax 2, 9:15, repriza u večernjem terminu) – Snažna ratna drama o mladom izraelskom vojniku koji bježi s bojišnice.

Neovisno jeste li ljubitelj akcije, humora, drame ili znanstvene fantastike, subotnja večer na malim ekranima nudi ponešto za svakoga. Uživajte u bogatom TV programu i odaberite svoj idealan filmsko-serijski maraton!