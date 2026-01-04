Obavijesti

KLASICI, AKCIJA I SMIJEH

Evo što večeras gledati na TV-u

Foto: themoviedb.org

Izdvajamo vrhunske filmove i najzanimljivije emisije na glavnim kanalima. Pogledajte što vas očekuje na HRT1, HRT2, RTL, Nova TV, RTL2 i Doma TV te koje filmske hitove ne smijete propustiti.

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl – od kultnih filmova, akcijskih trilera i komedija do najgledanijih serija i dokumentaraca. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude!

HRT 1

HRT 1 donosi istinsku filmsku poslasticu! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), na rasporedu je legendarni klasik "Kum" (20:15) – neponovljiva saga o mafijaškoj obitelji Corleone koju ne smijete propustiti. Večer završava dokumentarcem o Gregoryju Pecku (23:40).

19:00 Dnevnik 2
20:15 Kum
23:40 Gregory Peck: Gospodin i glumac

Foto: Netflix/Imdb/Promo

HRT 2 

Na HRT 2 večer je u znaku sporta i inspirativnih priča. U 20:16 pogledajte dokumentarac o Janici Kostelić "(Ne)uspjeh prvaka", a zatim slijedi "Michael Johnson: Superman" (21:20) – priča o jednom od najvećih atletičara svih vremena. Za ljubitelje krimi serija, tu je "Foyleov rat" u 23:00.

20:16 (Ne)uspjeh prvaka: Janica Kostelić
21:20 Michael Johnson: Superman
23:00 Foyleov rat

RTL

RTL priprema uzbudljivu filmsku večer! U 20:15 pogledajte napeti triler "Kod 7500: Otmica aviona", a odmah nakon toga slijedi akcijski film "Bijes na dva kotača" (21:55). Za kasnovečernje sate rezerviran je "Iznad zakona" (23:40).

20:15 Kod 7500: Otmica aviona
21:55 Bijes na dva kotača
23:40 Iznad zakona

NA DANAŠNJI DAN Novu godinu uz TV program dočekala većina Zagrepčana
Novu godinu uz TV program dočekala većina Zagrepčana

NOVA TV

Nova TV večeras nudi dozu smijeha i akcije! U 20:15 na rasporedu je urnebesna komedija "Starci 2", dok u 22:00 kreće filmski hit "Bumblebee" – akcijska avantura iz Transformers univerzuma.

20:15 Starci 2
22:00 Bumblebee

RTL 2

RTL 2 je prava adresa za ljubitelje serija. Od 20:10 očekuje vas "Chicago P.D.", a od 21:45 popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:10 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca

Channel 5
Foto: Channel 5

DOMA TV

Doma TV donosi filmski maraton! U 20:00 pogledajte akcijski hit "Pod opsadom" – priču o bivšem specijalcu koji spašava ratni brod od plaćenika. Nakon toga slijedi "Hollywoodski murjaci" (21:40), a za noćne ptice tu je "Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana" (23:40).

20:00 Pod opsadom
21:40 Hollywoodski murjaci
23:40 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoružana

Ne propustite i ove filmske hitove na tematskim kanalima:

- "Jerry Maguire" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u ulozi sportskog agenta koji kreće ispočetka i pokušava vratiti karijeru i ljubav.

- "Jane Eyre" (Star Movies, 22:45) – Nova ekranizacija slavnog romana Charlotte Brontë, s emotivnom i napetom pričom o ljubavi i tajnama.

- "Borderlands" (CineStar Prem. 2, 12:40, repriza navečer) – Akcijska SF avantura prema popularnoj videoigri, s Cate Blanchett i Kevinom Hartom.

- "Whiplash" (Cinemax 2, 11:35, repriza navečer) – Intenzivna drama o mladom jazz bubnjaru i njegovom zahtjevnom profesoru.

- "Zvuk metala" (HBO3, 12:56, repriza navečer) – Potresna priča o glazbeniku koji gubi sluh, nominirana za Oscara.

Za svakog gledatelja večeras ima ponešto – od filmskih klasika i akcijskih blockbustera do dokumentaraca i smiješnih serija. Pripremite kokice i uživajte u vrhunskom TV sadržaju!

