Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim televizijama očekuje prava poslastica – od intrigantnih dokumentaraca i najgledanijih serija do napetih akcijskih filmova! Donosimo pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i kulturnu večer. Nakon "Potjere" i Dnevnika 2, u 20:15 na rasporedu je završna epizoda dokumentarne serije "Svjetla pozornice: Dvijetisućite". Za ljubitelje drame slijedi "Grof Monte-Cristo" u 21:15, a kasnije večeras pogledajte i romantični film "Bezvremenska Adaline".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Svjetla pozornice: Dvijetisućite

21:15 Grof Monte-Cristo

23:14 Bezvremenska Adaline

HRT 2

HRT 2 večeras nudi spoj znanosti i povijesti. U 20:20 ne propustite dokumentarni film "Roboti pod vodstvom umjetne inteligencije -Logistika budućnosti", a zatim slijedi ratna drama "Sretan Božić" u 21:15. Ljubitelji krimića mogu uživati u "Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom" od 23:11.

19:22 Velika putovanja željeznicom po europskom kopnu

20:20 Roboti pod vodstvom umjetne inteligencije

21:15 Sretan Božić

23:11 Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom

RTL

RTL večer rezervira za domaće hit-serije i reality show. "Divlje pčele" u 20:15 vode vas u svijet strasti i intriga, a zatim slijedi omiljeni "Ljubav je na selu". Za kasnonoćnu zabavu tu je akcijska komedija "Gušter".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Ljubav je na selu

23:10 Gušter

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s informativnim "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a zatim slijedi romantična drama "Daleki grad" u 20:20. Nakon toga uživajte u napetoj seriji "Tajne prošlosti", dok vas od 23:10 očekuje filmski hit "Špijun koji me napucao".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:40 Tajne prošlosti

23:10 Špijun koji me napucao

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom. U 20:15 i 21:00 gledajte dvije epizode popularne serije "Chicago P.D.", a potom slijede hit-komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:45 Dr. House

20:15 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras je u znaku kriminalističkih i akcijskih serija. "Navy CIS" vas vodi u svijet specijalnih agenata od 19:00, a zatim slijede "Rookie" i "Blue Bloods". Za ljubitelje napetih priča kasnije navečer stiže i "Škorpion".

18:15 Zaboravljeni slučaj

19:00 Navy CIS

20:35 Rookie

21:20 Blue Bloods

22:50 Škorpion

Filmski hitovi večeri – odaberite najbolje za svoj filmski maraton:

- "Lady Bird" (Star Movies, 18:00) – Topla i duhovita drama o odrastanju i odnosu majke i kćeri, nominirana za Oscara.

- "Dobri pastir" (Star Movies, 20:00) – Povijesni triler o počecima CIA-e s Mattom Damonom i Angelinom Jolie.

- "Biti Flynn" (Star Movies, 22:40) – Dirljiva drama s Robertom De Nirom i Paulom Danoom o odnosu oca i sina.

- "2012" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Spektakularni katastrofični film o borbi za opstanak čovječanstva.

- "Sve će biti u redu" (Cinemax, 20:00) – Emotivna drama o obitelji, gubitku i nadi.

- "Poroci Miamija" (HBO3, 20:15) – Akcijski triler inspiriran kultnom serijom, s Jamiejem Foxxom i Colinom Farrellom.

Večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga – od emotivnih drama do napetih serija i spektakularnih filmova. Uživajte u večeri pred malim ekranima!