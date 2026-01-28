Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv miks sportskih uzbuđenja, napetih serija i filmskih blockbustera. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz nekoliko vrhunskih filmskih preporuka koje ne smijete propustiti!HRT

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a zatim slijedi centralni informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 očekuje vas dokumentarna serija "Dobra ekonomija", dok u 21:15 stiže premijera britanske serije "Obitelj Hardacre". Za kraj večeri, u 22:05, tu je emisija "Otvoreno" s aktualnim društvenim temama.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobra ekonomija

21:15 Obitelj Hardacre

22:05 Otvoreno

HRT 2

Ljubitelji sporta doći će na svoje na HRT 2! Od 20:00 kreće uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 i 22:05 prenosimo susret Borussia Dortmund – Inter. U kasnim satima možete pogledati i snimku Svjetskog kupa u skijanju.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Borussia Dortmund – Inter (1. pol.)

22:05 Borussia Dortmund – Inter (2. pol.)

Foto: Tom Dubravec

RTL

Na RTL-u od 17:55 gledamo prijenos rukometnog susreta Hrvatska – Mađarska, a u 19:45 slijede "RTL Danas" i najvažnije vijesti dana. U 20:35 nastavlja se popularna serija "Divlje pčele", a večer završava komedijom "Fantastična petorka" od 22:20.

17:55 EP u rukometu: Hrvatska - Mađarska

19:45 RTL Danas

20:35 Divlje pčele

22:20 Fantastična petorka

NOVA TV

Nova TV donosi udarnu seriju "Daleki grad" u 20:20, a od 22:00 slijedi "Tajne prošlosti". Za ljubitelje filmova, u kasnim satima (23:30) tu je akcijski triler "Salt" s Angelinom Jolie.

20:20 Daleki grad

22:00 Tajne prošlosti

23:30 Salt

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu kriminalističkih serija i sporta. Nakon "Dr. Housea" (18:45 i 19:25), od 20:25 gledamo prijenos Europskog prvenstva u rukometu (Švicarska – Švedska). Za ljubitelje smijeha, od 22:10 slijedi "Teorija velikog praska".

18:45 Dr. House

20:25 EP u rukometu: Švicarska - Švedska

22:10 Teorija velikog praska

Foto: Maja Bota Strbe

DOMA TV

Doma TV večeras donosi "Navy CIS" u 18:02 i 19:10, a od 19:55 i 20:45 čekaju vas napete epizode serije "Rookie". Za kraj večeri, od 21:35 i 22:25, tu su "Blue Bloods", dok od 23:15 gledamo akcijski "S.W.A.T.".

18:02 Navy CIS

19:55 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:15 S.W.A.T.

TOP FILMOVI VEČERI (izvan glavnih kanala):

Ako ste za filmsku večer, preporučujemo ovih 5 hitova s ostalih kanala:

- "Transformeri: Doba izumiranja" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski SF blockbuster iz popularne franšize.

- "Uhvatite Cartera!" (Star Movies, 23:15) – Mračan akcijski triler s Michaelom Caineom.

- "Sid i Nancy" (HTV 3, 22:06) – Kultna biografska glazbena drama o punk legendama.

- "Kramer protiv Kramera" (Cinemax 2, 21:00) – Oscarom nagrađena drama o obiteljskoj borbi i roditeljstvu.

- "2012" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Apokaliptični blockbuster o borbi za preživljavanje.

- "Prljavi ples" (Cinemax, 21:00) – Romantična glazbena drama koja nikad ne izlazi iz mode.

Neovisno jeste li fan sporta, serija ili filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!