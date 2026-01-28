Obavijesti

SPORT, SERIJE I FILMOVI

Evo što večeras gledati na TV-u

Foto: HRT

Donosimo pregled najboljih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima uz top preporuke iz filmskog programa. Saznajte što vas čeka večeras od 18 do 23 sata!

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv miks sportskih uzbuđenja, napetih serija i filmskih blockbustera. Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, uz nekoliko vrhunskih filmskih preporuka koje ne smijete propustiti!HRT 

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a zatim slijedi centralni informativni "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:15 očekuje vas dokumentarna serija "Dobra ekonomija", dok u 21:15 stiže premijera britanske serije "Obitelj Hardacre". Za kraj večeri, u 22:05, tu je emisija "Otvoreno" s aktualnim društvenim temama.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobra ekonomija
21:15 Obitelj Hardacre
22:05 Otvoreno

HRT 2

Ljubitelji sporta doći će na svoje na HRT 2! Od 20:00 kreće uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 i 22:05 prenosimo susret Borussia Dortmund – Inter. U kasnim satima možete pogledati i snimku Svjetskog kupa u skijanju.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Borussia Dortmund – Inter (1. pol.)
22:05 Borussia Dortmund – Inter (2. pol.)

Zagreb, 22.11.2025 - Glumci RTL tv serije Divlje pcele
Foto: Tom Dubravec

RTL

Na RTL-u od 17:55 gledamo prijenos rukometnog susreta Hrvatska – Mađarska, a u 19:45 slijede "RTL Danas" i najvažnije vijesti dana. U 20:35 nastavlja se popularna serija "Divlje pčele", a večer završava komedijom "Fantastična petorka" od 22:20.

17:55 EP u rukometu: Hrvatska - Mađarska
19:45 RTL Danas
20:35 Divlje pčele
22:20 Fantastična petorka

DNEVNI PREGLED Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...
Što će se događati u omiljenim serijama u srijedu? Nikola je u strahu da će Zora otkriti tajnu...

NOVA TV

Nova TV donosi udarnu seriju "Daleki grad" u 20:20, a od 22:00 slijedi "Tajne prošlosti". Za ljubitelje filmova, u kasnim satima (23:30) tu je akcijski triler "Salt" s Angelinom Jolie.

20:20 Daleki grad
22:00 Tajne prošlosti
23:30 Salt

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu kriminalističkih serija i sporta. Nakon "Dr. Housea" (18:45 i 19:25), od 20:25 gledamo prijenos Europskog prvenstva u rukometu (Švicarska – Švedska). Za ljubitelje smijeha, od 22:10 slijedi "Teorija velikog praska".

18:45 Dr. House
20:25 EP u rukometu: Švicarska - Švedska
22:10 Teorija velikog praska

Foto: Maja Bota Strbe

DOMA TV

Doma TV večeras donosi "Navy CIS" u 18:02 i 19:10, a od 19:55 i 20:45 čekaju vas napete epizode serije "Rookie". Za kraj večeri, od 21:35 i 22:25, tu su "Blue Bloods", dok od 23:15 gledamo akcijski "S.W.A.T.".

18:02 Navy CIS
19:55 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:15 S.W.A.T.

TOP FILMOVI VEČERI (izvan glavnih kanala):

Ako ste za filmsku večer, preporučujemo ovih 5 hitova s ostalih kanala:

- "Transformeri: Doba izumiranja" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski SF blockbuster iz popularne franšize.

- "Uhvatite Cartera!" (Star Movies, 23:15) – Mračan akcijski triler s Michaelom Caineom.

- "Sid i Nancy" (HTV 3, 22:06) – Kultna biografska glazbena drama o punk legendama.

- "Kramer protiv Kramera" (Cinemax 2, 21:00) – Oscarom nagrađena drama o obiteljskoj borbi i roditeljstvu.

- "2012" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Apokaliptični blockbuster o borbi za preživljavanje.

- "Prljavi ples" (Cinemax, 21:00) – Romantična glazbena drama koja nikad ne izlazi iz mode.

Neovisno jeste li fan sporta, serija ili filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

