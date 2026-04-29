Evo što večeras gledati na TV-u

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima - izdvajamo najzanimljivije serije, emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti!

Admiral

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i zabave! Izdvajamo najvažnije emisije i serije koje ne smijete propustiti, a donosimo i preporuku najboljih filmova iz bogate ponude na filmskim kanalima.

HRT 1 donosi raznovrstan večernji program za cijelu obitelj. U 20:15 pogledajte dokumentarni film 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme' koji nas vodi kroz povijest najpoznatijeg glazbenog natjecanja, a nakon toga slijedi premijera nove epizode humoristične serije 'Dnevnik velikog Perice'. Za kraj večeri, tu je emisija 'Otvoreno' koja donosi aktualne teme iz društva.

20:15 Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme
21:22 Dnevnik velikog Perice
22:20 Otvoreno

Foto: Neva ZganecPIXSELL

Na HRT 2 večer je rezervirana za spektakl Lige prvaka! Pratite izravni prijenos utakmice Atletico - Arsenal već od 20:00 sati, uz uvodnu emisiju i stručne komentare. Sportski entuzijasti doći će na svoje!

20:00 Nogomet, Liga prvaka, uvodna emisija
20:50 Nogomet, Liga prvaka: Atletico - Arsenal, 1. poluvrijeme
22:00 Nogomet, Liga prvaka: Atletico - Arsenal, 2. poluvrijeme

RTL donosi novu epizodu popularne serije 'Divlje pčele' u 20:15, a odmah nakon toga slijedi kulinarski show 'Igra chefova' koji će vas zabaviti uz napete kulinarske dvoboje. Za kraj večeri, informativni 'RTL Direkt'.

20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova - novi show
23:05 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV i večeras nudi svoje najjače adute - od 20:20 uživajte u dvostrukoj epizodi hit-serije 'Kumovi', a od 22:15 pratite napeti reality show 'Survivor' koji svakom epizodom diže tenzije među natjecateljima.

20:20 Kumovi
20:40 Kumovi
22:15 Survivor

Foto: NOVA TV

RTL 2 je večeras u znaku napetih kriminalističkih serija i humorističnih klasika. Od 20:05 pratite 'Chicago P.D.', a kasnije uživajte u epizodama 'Teorije velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim pričama i detektivskim zapletima. Ne propustite 'Zakon i red: Odjel za žrtve' od

19:55, a potom dvije uzastopne epizode serije 'Sherlock i Watson'.
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:40 Sherlock i Watson
22:35 Sherlock i Watson

Filmske preporuke večeri

Za ljubitelje sedme umjetnosti izdvajamo najbolje filmske naslove večeri s filmskih kanala:

'I Origins' (Star Movies, 20:00) - intrigantna drama o znanstveniku koji istražuje vezu između očiju i duše, s Michaelom Pittom u glavnoj ulozi.

'Bande New Yorka' (Star Movies, 22:15) - povijesni spektakl Martina Scorsesea s Leonardom DiCaprijem i Danielom Day-Lewisom.

'Intenzivna njega' (Star Movies, 17:45) - dirljiva komedija-drama o prijateljstvu i životnim izazovima.

'Jumanji: Iduća razina' (Star Movies, 15:15, repriza) - obiteljska avantura prepuna akcije i humora.

*Uz pomoć AI-ja

