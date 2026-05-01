Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Ne propustite večeras vrhunske filmove i hit serije na domaćim kanalima! Donosimo pregled najboljih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i izbor filmskih hitova na kabelskim kanalima

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi spektakl - od glazbenih biografija i akcijskih avantura do kriminalističkih serija i legendarnih filmova. Pogledajte što ne smijete propustiti!

HRT 1 donosi večer za pamćenje uz filmsku biografiju Rocketman, koja nas vodi kroz život i karijeru Eltona Johna. Nakon toga slijedi informativni program i kasnovečernji akcijski triler.

20:15 Rocketman
22:20 Dnevnik 3
22:50 Vjerni Danny

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija - Krimi petak donosi čak tri uzbudljive serije zaredom, idealno za maraton uz kokice!

20:15 Krimi petak: Costiera
21:00 Krimi petak: Annika
21:52 Krimi petak: Karen Pirie

RTL u udarnom terminu prikazuje popularnu dramsku seriju Divlje pčele, a od 21:20 očekuje vas nova sezona dokumentarno kriminalističke serije Dosje Jarak. Za kraj večeri, opustite se uz filmski hit Mumija.

20:15 Divlje pčele
21:20 Dosje Jarak - nova sezona
22:35 Mumija

NOVA TV vas poziva na smijeh i zabavu uz kultnu emisiju Tko to tamo pjeva?, a potom slijedi napeti reality show Survivor.

20:20 Tko to tamo pjeva?
22:20 Survivor

RTL 2 večeras je u znaku akcije! Nakon napete serije Chicago P.D., slijedi popularna komedija Teorija velikog praska, a ljubitelji Formule 1 neće propustiti prijenos iz Miamija.

20:15 Chicago P.D.
21:20 Teorija velikog praska
22:20 Formula 1: Miami Grand Prix - Sprint Qualifying

Doma TV donosi pravu filmsku večer s dva velika hita - Povratak u budućnost i Sherlock Holmes. Pripremite kokice i uživajte u avanturama kroz vrijeme i detektivskim zapletima!

20:00 Povratak u budućnost
22:05 Sherlock Holmes

Najbolji filmski hitovi večeri na kabelskim kanalima:

- Joy (Star Movies, 20:05) - Inspirativna biografska drama o ženi koja je ostvarila američki san, s Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.
- Soba panike (Star Movies, 22:40) - Napeti triler s Jodie Foster o majci i kćeri koje se bore za život u vlastitom domu.
- Klub boraca (Star Movies, 02:50, repriza) - Kultni triler s Bradom Pittom i Edwardom Nortonom, nezaobilazan za sve ljubitelje napetih priča.
- Prizivanje 3 (Nova TV, 00:45) - Horor za kasnonoćne gledatelje, temeljen na stvarnim slučajevima poznatih istražitelja paranormalnog.
- Anakonda (Star Movies, 13:20, repriza) - Akcijski horor klasik za ljubitelje napetosti i egzotičnih lokacija.

Za kraj, gdje god se nalazili večeras, domaći TV program nudi sadržaj za svačiji ukus - od biografskih i akcijskih filmova, preko kriminalističkih serija do zabavnih emisija i sportskih prijenosa. Uživajte u večeri pred ekranom!

 *uz korištenje AI-ja

