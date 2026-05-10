ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što večeras gledati na TV-u

Otkrijte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima. Izdvajamo najvažnije emisije i filmske hitove poput 'Dana nezavisnosti', 'Pada crnog jastreba' i romantične drame 'Krevet od ruža'

Admiral

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje filmova, serija i zabavnih emisija! Od akcijskih spektakala do napetih trilera i romantičnih drama - izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti na glavnim domaćim kanalima. Pogledajte što vas očekuje od 18 do 23 sata!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje informativno uz Dnevnik 2 u 19:00, a zatim slijede uzbudljivi filmski naslovi. U 20:15 pogledajte američko-kanadski avanturistički film "Izazov života", dok vas u kasnijim satima očekuje triler "Frape od baruta".

19:00 Dnevnik 2
20:15 Izazov života
22:37 Frape od baruta

HRT 2

HRT 2 donosi večer dokumentaraca i sporta. U 20:15 putujte s Anthonyjem Bourdainom na Antarktiku, a potom od 21:00 uživajte u "Stadionu" – emisiji posvećenoj sportskim aktualnostima. Za ljubitelje kriminalističkih serija, kasnije na rasporedu je "Van der Valk".

20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Antarktika
21:00 Stadion
22:56 Van der Valk

RTL

RTL je večeras rezerviran za spektakl! U 20:15 ne propustite kultni blockbuster "Dan nezavisnosti" – akcijski SF klasik s Willom Smithom. Nakon filma, u 23:10 počinje nova sezona dokumentarno-kriminalističke serije "Dosje Jarak".

20:15 Dan nezavisnosti
23:10 Dosje Jarak

NOVA TV

NOVA TV donosi glazbeno-zabavnu večer uz popularni show "Tvoje lice zvuči poznato" s početkom u 20:15, a za one koji vole komedije, u 22:45 na rasporedu je "Cura za sve".

20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:45 Cura za sve

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora: od 18:30 slijedi "Chicago u plamenu", a zatim od 19:55 i 20:45 dvije uzastopne epizode serije "Chicago P.D.". Za ljubitelje sitcoma, tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 21:45 nadalje.

18:30 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Na Doma TV večer je u znaku napetih serija i filmskih hitova. Od 18:10 do 19:00 uživajte u "Mentalistu", a zatim slijede dva velika filmska naslova: u 20:00 akcijska komedija "Gas do daske 2" s Jackiejem Chanom, dok od 21:35 gledajte ratni spektakl "Pad crnog jastreba" – istinitu priču o dramatičnoj vojnoj misiji u Somaliji.

18:10 Mentalist
20:00 Gas do daske 2
21:35 Pad crnog jastreba

FILMSKI HITOVI VEČERI (izdvojeno s drugih kanala):

- 20:05 Star Movies: "Krevet od ruža" – emotivna drama o neočekivanoj ljubavi i životnim prekretnicama.
- 22:00 Star Movies: "Legenda o jeseni" – epska romantična drama s Bradom Pittom o obiteljskoj tragediji i strastima.
- 17:20 Star Movies: "Sedam godina u Tibetu" – avanturistička drama temeljena na istinitoj priči.

