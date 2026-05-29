Otkrijte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima! Najbolje serije i filmovi petka, uz preporuke za večernji užitak pred ekranom.
Evo što večeras gledati na TV-u
Petak navečer donosi pravi spektakl na malim ekranima! Od akcijskih blockbustera do napetih serija i neodoljivih komedija, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Evo što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i koji su filmski dragulji večeri!
HRT 1
HRT 1 večeras donosi smijeh i emocije uz filmske poslastice. U 20:12 uživajte u bezvremenskoj komediji "Svi su ludi za Mary", dok vas u kasnijim satima očekuje dirljiva drama "Osuda".
20:12 Svi su ludi za Mary
22:52 Osuda
HRT 2
Na HRT 2 petak je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija. Večer započinje "Krimi petkom" – uzbudljive epizode "Costiera", "Annika" i "Gerri" vode vas kroz svijet napetih istraga i neočekivanih obrata.
20:15 Krimi petak: Costiera
20:59 Krimi petak: Annika
21:52 Krimi petak: Gerri
RTL
RTL donosi omiljenu domaću dramu i akcijski spektakl. Nakon "Divljih pčela" u 20:15, u 21:25 na rasporedu je adrenalinski hit "Romeo mora umrijeti" – savršen izbor za fanove akcije!
20:15 Divlje pčele
21:25 Romeo mora umrijeti
NOVA TV
Nova TV tradicionalno okuplja obitelj uz popularne serije. U 20:20 gledajte novu epizodu "Kumova", a potom slijedi napeta "Tajne prošlosti". Za kraj večeri tu je SF drama "Dolazak".
20:20 Kumovi
21:20 Tajne prošlosti
23:20 Dolazak
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i humora. Gledatelji mogu uživati u uzbudljivim epizodama "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras ima pravu filmsku poslasticu: u 20:00 ne propustite kultni akcijski film "Leon Profesionalac", a u 22:20 nastavlja se avantura s "Legendom o Zorrou".
20:00 Leon Profesionalac
22:20 Legenda o Zorrou
Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):
- "Ljudi u crnom: Globalna prijetnja" (Star Movies, 20:00) – Najnovija avantura iz popularne SF franšize, prepuna akcije i humora.
- "Repo Men" (Star Movies, 22:25) – Mračna akcijska SF priča o budućnosti gdje su organi roba, a dugovi smrtonosni.
- "Pad Bijele Kuće" (Star Movies, 00:20) – Akcijski triler koji će vas držati na rubu sjedala.
- "Dobri Nijemac" (Star Movies, 02:55) – Povijesni triler s Georgeom Clooneyjem u glavnoj ulozi.
- "Jeza u noći" (HTV 3, 02:37) – Klasični triler Clinta Eastwooda za noćne ptice.
Neovisno jeste li ljubitelj akcije, krimića, komedije ili znanstvene fantastike, petak navečer pred ekranom donosi zabavu za cijelu obitelj. Uživajte u večeri i birajte svoje favorite!
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+