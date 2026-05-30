Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica - od svečanih prijenosa, sportskih uzbuđenja, do vrhunskih akcijskih filmova i znanstvene fantastike. Izabrali smo za vas najvažnije događaje i izdvojili filmske hitove koje ne smijete propustiti!

HRT 1 večeras slavi Dan državnosti uz prijenos svečanog koncerta, a nakon toga slijedi emotivna filmska drama. Informativni programi i večernje vijesti zaokružuju ponudu za sve koji žele ostati u toku.

20:07 LOTO 7

20:15 Svečani koncert u povodu Dana državnosti, prijenos

21:24 Put oslobođenja (američko-britanski film)

23:32 Dnevnik 3

Na HRT 2 je večer rezervirana za nogometnu groznicu - prijenos Lige prvaka između PSG-a i Arsenala drži gledatelje prikovane uz ekrane, a nakon toga slijede zanimljive dokumentarne serije i glazbeni film.

17:55 Nogomet, Liga prvaka: PSG - Arsenal (prijenos 1. pol.)

19:00 Nogomet, Liga prvaka: PSG - Arsenal (prijenos 2. pol.)

20:00 Nogomet, Liga prvaka, emisija

21:32 Ruby Wax - Na pustom otoku

23:06 Woodstock: Tri dana koja su obilježila generaciju

RTL donosi večer ispunjenu akcijom i napetošću - najprije peti nastavak legendarnog Umri muški, a kasnije i napeti triler s Russellom Croweom i Leonardom DiCapriom.

20:15 Umri muški 5: Dobar dan za umiranje

22:25 Tijelo od laži

NOVA TV nudi dvostruku dozu akcije: Tom Cruise kao Jack Reacher i Daniel Craig u ulozi Jamesa Bonda garantiraju večer punu adrenalina.

20:15 Jack Reacher

22:45 James Bond 007: Zrno utjehe

RTL 2 je večeras u znaku popularnih američkih serija i humora. Ljubitelji krimića i sitcoma doći će na svoje uz Chicago P.D. i Teoriju velikog praska.

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

Doma TV donosi pravi filmski spektakl - ne propustite hit znanstvene fantastike Interstellar u udarnom terminu, a kasnije i ljubavnu dramu Tužna veza.

20:00 Interstellar

22:55 Tužna veza

Od filmskih hitova izvan glavnih kanala izdvajamo:

- Pravila privlačnosti (Star Movies, 20:05) - provokativna drama o ljubavi, seksu i mladenačkim dilemama na američkom koledžu.

- Amsterdam (Star Movies, 22:05) - zvjezdana glumačka postava u crnohumornoj drami smještenoj u 1930-e.

- Devetke (Star Movies, 17:55) - intrigantni spoj drame i fantastike s Ryanom Reynoldsom.

- Ljubavni glasnik (HTV 3, 20:29) - britanski klasik o ljubavi i životnim izborima.

- Gospodin Klein (HTV 3, 22:43) - napeti francuski triler s Alainom Delonom.

Neovisno jeste li fan sporta, akcije, znanstvene fantastike ili sjajnih drama, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i sretan Dan državnosti!

*Uz pomoć AI-ja