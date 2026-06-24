Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica – od velikih sportskih događanja, preko omiljenih domaćih i stranih serija, do filmskih blockbustera! Pregledali smo večernji program i donosimo najvažnije preporuke za HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i najbolje filmske hitove na specijaliziranim kanalima.

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:08, nakon čega slijedi središnji Dnevnik 2. U 20:15 ne propustite dokumentarnu seriju "Tajne u pijesku", a ljubitelji kriminalističkih drama mogu uživati u novoj epizodi serije "Odvjetnica Matlock" u 21:02. Informativna emisija "Otvoreno" na rasporedu je u 21:47.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tajne u pijesku

21:02 Odvjetnica Matlock

21:47 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta! Od 18:30 pratite atletski "Hanžekovićev memorijal", a potom od 20:50 i 22:02 prijenose utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu: Bosna i Hercegovina - Katar. Između prijenosa, emisija "Nogomet: Americana" donosi najvažnije analize i komentare.

18:30 Atletika: Hanžekovićev memorijal

20:50 Nogomet, SP 2026.: Bosna i Hercegovina - Katar (1. pol.)

22:02 Nogomet, SP 2026.: Bosna i Hercegovina - Katar (2. pol.)

RTL

RTL večeras donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu, a informativni "RTL Direkt" počinje u 22:25. Za ljubitelje reality showa, "Farma Slovenija" dolazi odmah nakon toga.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na Novoj TV u 18:10 gledamo "Čista ljubav", a od 20:20 počinje napeta serija "Daleki grad". U 21:15 slijedi "Nasljednik", a večer završava dramom "Tajne prošlosti" u 22:30.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija – od 18:30 "Chicago u plamenu", a zatim "Chicago P.D." i dvostruka doza "Zločinačkih umova".

18:30 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV nudi večer punu uzbuđenja uz hit serije: "Rookie" u 18:55, "Navy CIS" u 19:50, "Tragovi zločina" u 20:45, a od 21:30 i dvostruku dozu "Sherlock i Watson".

18:55 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri – što ne smijete propustiti:

- "The Matrix Reloaded" (Star Movies, 20:00) – Akcijski SF spektakl s Keanu Reevesom u borbi protiv matrice!

- "Ćelija" (Star Movies, 22:55) – Triler s Jennifer Lopez i Vincentom D'Onofriom koji će vas držati napetima do samog kraja.

- "Hector u potrazi za srećom" (Star Movies, 17:30, repriza dostupna) – Inspirativna avantura o potrazi za smislom života.

- "Seksi komedija Ivanjske noći" (HTV 3, 22:00) – Woody Allen u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu.

- "Joe" (Star Movies, 01:35) – Intenzivna drama s Nicolasom Cageom za noćne ptice.

Večeras birajte između sportskih uzbuđenja, napetih serija ili filmskih blockbustera – TV program nudi ponešto za svačiji ukus! Uživajte u večeri pred malim ekranima.

*uz korištenje AI-ja



