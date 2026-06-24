Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima: nogometna uzbuđenja, hit serije i najbolje filmske preporuke. Pogledajte naš izbor najzanimljivijih sadržaja od 18 do 23 sata!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica – od velikih sportskih događanja, preko omiljenih domaćih i stranih serija, do filmskih blockbustera! Pregledali smo večernji program i donosimo najvažnije preporuke za HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i najbolje filmske hitove na specijaliziranim kanalima.
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:08, nakon čega slijedi središnji Dnevnik 2. U 20:15 ne propustite dokumentarnu seriju "Tajne u pijesku", a ljubitelji kriminalističkih drama mogu uživati u novoj epizodi serije "Odvjetnica Matlock" u 21:02. Informativna emisija "Otvoreno" na rasporedu je u 21:47.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Tajne u pijesku
21:02 Odvjetnica Matlock
21:47 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku sporta! Od 18:30 pratite atletski "Hanžekovićev memorijal", a potom od 20:50 i 22:02 prijenose utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu: Bosna i Hercegovina - Katar. Između prijenosa, emisija "Nogomet: Americana" donosi najvažnije analize i komentare.
18:30 Atletika: Hanžekovićev memorijal
20:50 Nogomet, SP 2026.: Bosna i Hercegovina - Katar (1. pol.)
22:02 Nogomet, SP 2026.: Bosna i Hercegovina - Katar (2. pol.)
RTL
RTL večeras donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu, a informativni "RTL Direkt" počinje u 22:25. Za ljubitelje reality showa, "Farma Slovenija" dolazi odmah nakon toga.
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
NOVA TV
Na Novoj TV u 18:10 gledamo "Čista ljubav", a od 20:20 počinje napeta serija "Daleki grad". U 21:15 slijedi "Nasljednik", a večer završava dramom "Tajne prošlosti" u 22:30.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija – od 18:30 "Chicago u plamenu", a zatim "Chicago P.D." i dvostruka doza "Zločinačkih umova".
18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV nudi večer punu uzbuđenja uz hit serije: "Rookie" u 18:55, "Navy CIS" u 19:50, "Tragovi zločina" u 20:45, a od 21:30 i dvostruku dozu "Sherlock i Watson".
18:55 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri – što ne smijete propustiti:
- "The Matrix Reloaded" (Star Movies, 20:00) – Akcijski SF spektakl s Keanu Reevesom u borbi protiv matrice!
- "Ćelija" (Star Movies, 22:55) – Triler s Jennifer Lopez i Vincentom D'Onofriom koji će vas držati napetima do samog kraja.
- "Hector u potrazi za srećom" (Star Movies, 17:30, repriza dostupna) – Inspirativna avantura o potrazi za smislom života.
- "Seksi komedija Ivanjske noći" (HTV 3, 22:00) – Woody Allen u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu.
- "Joe" (Star Movies, 01:35) – Intenzivna drama s Nicolasom Cageom za noćne ptice.
Večeras birajte između sportskih uzbuđenja, napetih serija ili filmskih blockbustera – TV program nudi ponešto za svačiji ukus! Uživajte u večeri pred malim ekranima.
*uz korištenje AI-ja
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