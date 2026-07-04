Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica! Od romantičnih komedija i napetih trilera do vrhunskih serija i filmskih hitova, izdvajamo najvažnije iz večernjeg programa na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove za opušteno nedjeljno večer.

HRT 1

HRT 1 donosi kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon Dnevnika 2 u 19:00, ne propustite popularnu igru na sreću LOTO 7 u 20:08, a večer zaokružite uz romantičnu komediju "Jednostavno savršena" u 20:15. Za ljubitelje drame, od 22:32 na rasporedu je film "Glava u oblacima".

19:00 Dnevnik 2

20:08 LOTO 7

20:15 Jednostavno savršena

22:32 Glava u oblacima

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za nogometnu groznicu! U 19:51 i 20:02 pratite napetu utakmicu 1/8 finala Svjetskog prvenstva Kanada – Maroko, a u 21:00 slijedi emisija "Nogomet: Americana". Večer završava još jednim nogometnim spektaklom – Paragvaj protiv Francuske od 22:50.

19:51 Nogomet, SP 2026.: Kanada - Maroko (prijenos)

21:00 Nogomet: Americana

22:50 Nogomet, SP 2026.: Paragvaj - Francuska

Foto: HRTi/Screenshot

RTL

RTL donosi opuštenu večer uz hit komediju "Dozvola za brak" u 20:15, dok će ljubitelji akcije uživati u filmu "Smoking" od 22:30. Prije toga, informirajte se uz "RTL Danas" u 19:00.

19:00 RTL Danas

20:15 Dozvola za brak

22:30 Smoking

NOVA TV

NOVA TV nudi večer prepunu akcije i superjunaka. U 20:15 pogledajte napeti akcijski triler "Meta", a od 22:10 uživajte u blockbusteru "Spider-Man: Daleko od kuće" – pravi izbor za cijelu obitelj!

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Meta

22:10 Spider-Man: Daleko od kuće

RTL 2

RTL 2 večeras donosi maraton popularnih kriminalističkih serija. U 20:00 kreće "Chicago P.D.", a zatim slijede dvije uzastopne epizode "Zločinačkih umova" od 20:50 i 21:40. Za kraj večeri, doza smijeha uz "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

20:50 Zločinački umovi

21:40 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

Foto: You tube

DOMA TV

Doma TV donosi romantičnu zabavu za ljubitelje filmskih hitova. U 20:00 očekuju vas nove avanture Bridget u "Bridget Jones: Na rubu pameti", a zatim u 21:50 slijedi ljubavna drama "Poslije svega: Finale". Prava filmska večer za sve generacije!

20:00 Bridget Jones: Na rubu pameti

21:50 Poslije svega: Finale

Foto: themoviedb.org

Filmski hitovi večeri – preporuka:

- "Djevojka mog prijatelja" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija o ljubavnom trokutu i urnebesnim zapletima.

- "Slučajna avantura" (Star Movies, 22:10) – Triler s elementima drame i romantike, idealan za kasnu večer.

- "Tori i Lokita" (HTV 3, 20:05) – Drama o prijateljstvu dvoje mladih migranata u Europi, dobitnik brojnih nagrada.

- "Nepoznata djevojka" (HTV 3, 22:11) – Napeti triler s potpisom braće Dardenne, o liječnici koju muči savjest nakon tragičnog događaja.

- "Američki varalice" (Doma TV, 23:30) – Kriminalistička drama s vrhunskom glumačkom postavom o prevarantima i FBI-u.

Neovisno jeste li za dozu romantike, akcije ili napetih trilera, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja



