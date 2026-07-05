Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava eksplozija uzbuđenja – od spektakularnih akcijskih filmova, preko napetih kriminalističkih serija do urnebesnih komedija i sportskih prijenosa. Za vas smo izdvojili najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te nekoliko filmskih poslastica za savršenu večer pred televizorom!

HRT 1

HRT 1 donosi večer ispunjenu informativnim emisijama, dokumentarcima i domaćim filmom. U 18:02 ne propustite popularni kviz "Superpotjera", a nakon "Dnevnika 2" (19:00) slijedi dokumentarna serija "What's up Japan" (20:15). Večer zaokružuje hrvatski film "Plavi cvijet" u spomen na Zrinka Ogrestu (21:12).

18:02 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Japan

21:12 Plavi cvijet

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Od 19:05 možete pratiti snimku utakmice Paragvaj – Francuska, a od 21:50 uživo počinje spektakl Brazil – Norveška. Pratite i stručne analize u emisiji "Americana" (21:00, 22:50).

19:05 Nogomet: Paragvaj – Francuska (snimka)

21:00 Americana

21:50 Nogomet: Brazil – Norveška (1. pol.)

Foto: HRTi/Screenshot

RTL

RTL servira pravu filmsku akciju s "Transformerima 2: Osveta poraženih" u 20:15, dok vas nakon toga čeka hit-komedija "Ti loviš!" (23:10). Prije toga, u 19:00, informirajte se uz "RTL Danas".

19:00 RTL Danas

20:15 Transformeri 2: Osveta poraženih

23:10 Ti loviš!

NOVA TV

NOVA TV večer započinje "Dnevnikom" (19:00), a zatim slijedi urnebesna komedija "Starci 2" (20:15) i veliki povijesni spektakl "Ben Hur" (22:10).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Starci 2

22:10 Ben Hur

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje kriminalističkih i akcijskih serija. U 20:15 gledajte "Chicago P.D.", a zatim dva uzastopna nastavka "Zločinačkih umova" (21:05, 22:05). Za dozu humora tu su "Dva i pol muškarca" (22:55).

20:15 Chicago P.D.

21:05 Zločinački umovi

22:05 Zločinački umovi

22:55 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

DOMA TV donosi večer prepunu uzbuđenja s kriminalističkom serijom "Tragovi zločina" (18:10, 19:00), a od 20:00 uživajte u akcijskom SF spektaklu "Totalni opoziv". Za ljubitelje drame, u 22:00 je "U dobru i u zlu".

18:10 Tragovi zločina

19:00 Tragovi zločina

20:00 Totalni opoziv

22:00 U dobru i u zlu

Filmske preporuke večeri – ne propustite:

- "Zamjena" (Star Movies, 18:00) – Topla komedija o zamjeni identiteta koja vodi do urnebesnih situacija i novih ljubavi.

- "Kako znaš da je ljubav" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija s Reese Witherspoon, Paulom Ruddom i Jackom Nicholsonom.

- "Klijent" (Star Movies, 22:35) – Napeti triler prema bestselleru Johna Grishama o dječaku koji postaje ključan svjedok ubojstva.

- "Totalni opoziv" (Doma TV, 20:00) – Kultni SF akcijski film s Colinom Farrellom u glavnoj ulozi.

- "U dobru i u zlu" (Doma TV, 22:00) – Oscarom nagrađena drama s Jennifer Lawrence i Bradleyjem Cooperom o ljubavi, životnim izazovima i novim počecima.

Bilo da ste ljubitelj nogometa, napetih serija ili filmskih hitova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!



*uz korištenje AI-ja



