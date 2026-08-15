Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje filma, sporta i serija! Donosimo pregled najvažnijeg večernjeg sadržaja na glavnim kanalima, kao i top filmske preporuke koje ne smijete propustiti.

HRT 1 nudi večer za razmišljanje i inspiraciju. Nakon Dnevnika 2 u 19:00 sati, slijedi izvlačenje LOTO 7, a zatim u 20:15 emotivna biografska drama "Slučaj Isus Krist: U potrazi za istinom". Večer završava još jednom snažnom istinitom pričom – filmom "Samo za hrabre" u 22:44, koji donosi potresnu priču o hrabrosti i požrtvovnosti vatrogasaca.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Slučaj Isus Krist: U potrazi za istinom

22:44 Samo za hrabre

Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2 večeras je u znaku sporta! U 18:25 pratite prijenos Europskog prvenstva u plivanju iz Pariza, a od 20:05 uživajte u prijenosu Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama. Za kraj večeri, u 23:05, na rasporedu je zanimljiva dokumentarna emisija "Znaš li tko si? Michelle Keegan".

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:05 Birmingham: EP u atletici, prijenos

23:05 Znaš li tko si? Michelle Keegan

RTL donosi večer smijeha i zabave uz filmske hitove! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 gledamo legendarnu komediju "Bean - film vrhunske katastrofe", a odmah nakon toga, u 22:05, urnebesni "Borat 2". Pripremite kokice!

19:00 RTL Danas

20:15 Bean - film vrhunske katastrofe

22:05 Borat 2

Foto: Maja Bota Strbe

NOVA TV večeras je rezervirana za akciju i napetost. U 20:15 Tom Cruise vodi vas u "Nemoguću misiju: Protokol duh", a od 22:40 slijedi još jedan adrenalinski hit – "Brži od najbržih".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Nemoguća misija: Protokol duh

22:40 Brži od najbržih

RTL 2 donosi večer serijskih hitova! Već od 18:40 pratite "Djevojke na zadatku", a potom od 20:10 i 21:00 dva uzastopna nastavka serije "Chicago u plamenu". Krimi napetost "Zločinački umovi" kreće u 21:00 i 22:00, a večer završava uz dozu smijeha s "Dva i pol muškarca".

18:40 Djevojke na zadatku

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:55 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

Doma TV priprema pravu filmsku večer. U 20:00 ne propustite psihološki triler "Kći kralja močvare" s Daisy Ridley, a u 21:45 slijedi napeta istinita priča "Kapetan Phillips" s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.

20:00 Kći kralja močvare

21:45 Kapetan Phillips

Top filmske preporuke večeri s filmskih kanala:

- "Kapetan Phillips" (Doma TV, 21:45) – istinita priča o otmici američkog broda i herojskoj borbi kapetana protiv somalijskih gusara.

- "Posljednji samuraj" (Star Movies, 22:25) – epska povijesna drama s Tomom Cruiseom o sukobu tradicije i modernog ratovanja u Japanu.

- "Kći kralja močvare" (Doma TV, 20:00) – psihološki triler temeljen na bestseleru, s Daisy Ridley u glavnoj ulozi.

- "Uz more" (Star Movies, 19:55) – drama s Angelinom Jolie i Bradom Pittom o paru koji pokušava spasiti svoj brak.

- "Erin Brockovich" (Star Movies, 08:55 i Doma TV, 17:35) – inspirativna istinita priča o borbi protiv ekološkog zagađenja.

Večeras birajte između akcije, smijeha, istinitih priča i napetih trilera – uživajte u večeri pred ekranom!

Foto: IFA Film



*Uz korištenje AI-ja