Večeras u seriji 'Daleki grad': Meryemin dolazak u konak stavlja Alyu i Cihana pred izazov

Nakon Zerrinine odluke da ostane s Demirom, Kaya se teško miri s onime što se dogodilo. Uvjeren da ga je žena koju voli ponovno izdala, njegov bijes kulminira nakon incidenta na sudu, zbog kojeg se nađe u problemima sa zakonom, dok ga Cihan pokušava spriječiti da napravi još veću pogrešku.

Foto: NOVA TV

Istodobno Cihan odlazi po Meryem nakon njezina izlaska iz bolnice i odvodi je u kuću koju je osigurao kako bi je zaštitio od Feyyaza. No njihov plan propada gotovo istog trenutka kada na kuću bude izveden oružani napad. Postaje jasno da Meryem više nije sigurna ni na jednoj skrivenoj lokaciji pa Cihan donosi odluku koja bi mogla dodatno zakomplicirati njegov odnos s Alyom – dovodi je u konak Albora. Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!