Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
5
Foto: screenshot/HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 20. KOLOVOZA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima - izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske blockbustere koje ne smijete propustiti!

Admiral

HRT 1

Večeras nudi informativni i dokumentarni program uz dozu drame. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiva dokumentarna serija o prirodi, a potom i nova epizoda dramske serije "Ritam srca".

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobro došli u šumu: Pazite na razmak
21:10 Ritam srca (2)
22:07 Brže ne može

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Vas vodi kroz svijet kvizova, kriminalističkih serija i filmskih priča. "Tko želi biti milijunaš?" zagrijat će atmosferu, a navečer slijedi popularna francuska serija "Tandem" i američka krimi-komedija "Posrednici".

19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:07 Posrednici
22:56 Senjorita '89.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

RTL

Donosi večer ispunjenu domaćom serijom "San snova" u dva uzastopna termina, a zatim informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:00 Direktor svemira

Foto: rtl

Nova TV

Večeras nudi dozu drame i romantike uz seriju "Daleki grad" i napetu seriju "Nasljednik". Za kraj večeri, ne propustite kasnovečernji triler film "Beskonačna oluja".

18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:45 Beskonačna oluja

Foto: Nova TV

RTL2

Rezerviran je za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" dominiraju večernjim terminima, dok kasnije slijede humoristične serije za opuštanje.

18:35 Djevojke na zadatku
19:25 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Doma TV

Donosi policijske i detektivske priče uz "Navy CIS" i "Blue Bloods", a kasnije navečer pogledajte i "Zakon i red: Odjel za žrtve".

18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Nasljednici" (Star Movies, 20:00) - Dirljiva komedija-drama s Georgeom Clooneyjem o obiteljskim tajnama i životnim odlukama na Havajima.
"Blade 2" (Star Movies, 22:20) - Nastavak akcijskog horor hita s Wesleyjem Snipesom kao legendarnim lovcem na vampire.
"Posrednici" (HRT 2, 21:07) - Krimi-komedija s Bruceom Willisem i Tracy Morganom kao nespretnim policajcima u potrazi za ukradenom baseball karticom.
"Beskonačna oluja" (Nova TV, 23:45) - Napeti triler temeljen na istinitoj priči o preživljavanju u smrtonosnoj oluji.
"Bronco Billy" (HTV 3, 22:05) - Kultni američki film Clinta Eastwooda o neobičnoj trupi kauboja i njihovim pustolovinama.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav
VRUĆI KADROVI

FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav

Laura Prgomet pohvalila se na Instagramu u čijem društvu uživa na Mallorci, ali i s bujnim grudima koje je jedva ugurala u mini bikini
FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami
BEZ SRAMA

FOTO Dakota Johnson ponovno je solo! Evo kako je pozirala bez grudnjaka i gaćica u reklami

U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom
Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
SELE SE

Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo

Princ Harry i Meghan Markle vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo s djecom Archie i Lilibet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026