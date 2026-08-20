Evo što večeras gledati na TV-u

HRT 1

Večeras nudi informativni i dokumentarni program uz dozu drame. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiva dokumentarna serija o prirodi, a potom i nova epizoda dramske serije "Ritam srca".

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobro došli u šumu: Pazite na razmak

21:10 Ritam srca (2)

22:07 Brže ne može

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Vas vodi kroz svijet kvizova, kriminalističkih serija i filmskih priča. "Tko želi biti milijunaš?" zagrijat će atmosferu, a navečer slijedi popularna francuska serija "Tandem" i američka krimi-komedija "Posrednici".

19:17 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:07 Posrednici

22:56 Senjorita '89.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

RTL

Donosi večer ispunjenu domaćom serijom "San snova" u dva uzastopna termina, a zatim informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:00 Direktor svemira

Foto: rtl

Nova TV

Večeras nudi dozu drame i romantike uz seriju "Daleki grad" i napetu seriju "Nasljednik". Za kraj večeri, ne propustite kasnovečernji triler film "Beskonačna oluja".

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:45 Beskonačna oluja

Foto: Nova TV

RTL2

Rezerviran je za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" dominiraju večernjim terminima, dok kasnije slijede humoristične serije za opuštanje.

18:35 Djevojke na zadatku

19:25 Chicago u plamenu

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

Doma TV

Donosi policijske i detektivske priče uz "Navy CIS" i "Blue Bloods", a kasnije navečer pogledajte i "Zakon i red: Odjel za žrtve".

18:20 Rookie

19:10 Rookie

20:05 Navy CIS

20:55 Blue Bloods

21:40 Blue Bloods

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Nasljednici" (Star Movies, 20:00) - Dirljiva komedija-drama s Georgeom Clooneyjem o obiteljskim tajnama i životnim odlukama na Havajima.

"Blade 2" (Star Movies, 22:20) - Nastavak akcijskog horor hita s Wesleyjem Snipesom kao legendarnim lovcem na vampire.

"Posrednici" (HRT 2, 21:07) - Krimi-komedija s Bruceom Willisem i Tracy Morganom kao nespretnim policajcima u potrazi za ukradenom baseball karticom.

"Beskonačna oluja" (Nova TV, 23:45) - Napeti triler temeljen na istinitoj priči o preživljavanju u smrtonosnoj oluji.

"Bronco Billy" (HTV 3, 22:05) - Kultni američki film Clinta Eastwooda o neobičnoj trupi kauboja i njihovim pustolovinama.