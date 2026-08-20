TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 20. KOLOVOZA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima - izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske blockbustere koje ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
HRT 1
Večeras nudi informativni i dokumentarni program uz dozu drame. Nakon kviza "Potjera" i Dnevnika 2, slijedi zanimljiva dokumentarna serija o prirodi, a potom i nova epizoda dramske serije "Ritam srca".
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobro došli u šumu: Pazite na razmak
21:10 Ritam srca (2)
22:07 Brže ne može
HRT 2
Vas vodi kroz svijet kvizova, kriminalističkih serija i filmskih priča. "Tko želi biti milijunaš?" zagrijat će atmosferu, a navečer slijedi popularna francuska serija "Tandem" i američka krimi-komedija "Posrednici".
19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:07 Posrednici
22:56 Senjorita '89.
RTL
Donosi večer ispunjenu domaćom serijom "San snova" u dva uzastopna termina, a zatim informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:00 Direktor svemira
Nova TV
Večeras nudi dozu drame i romantike uz seriju "Daleki grad" i napetu seriju "Nasljednik". Za kraj večeri, ne propustite kasnovečernji triler film "Beskonačna oluja".
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:45 Beskonačna oluja
RTL2
Rezerviran je za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" dominiraju večernjim terminima, dok kasnije slijede humoristične serije za opuštanje.
18:35 Djevojke na zadatku
19:25 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
Doma TV
Donosi policijske i detektivske priče uz "Navy CIS" i "Blue Bloods", a kasnije navečer pogledajte i "Zakon i red: Odjel za žrtve".
18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri
"Nasljednici" (Star Movies, 20:00) - Dirljiva komedija-drama s Georgeom Clooneyjem o obiteljskim tajnama i životnim odlukama na Havajima.
"Blade 2" (Star Movies, 22:20) - Nastavak akcijskog horor hita s Wesleyjem Snipesom kao legendarnim lovcem na vampire.
"Posrednici" (HRT 2, 21:07) - Krimi-komedija s Bruceom Willisem i Tracy Morganom kao nespretnim policajcima u potrazi za ukradenom baseball karticom.
"Beskonačna oluja" (Nova TV, 23:45) - Napeti triler temeljen na istinitoj priči o preživljavanju u smrtonosnoj oluji.
"Bronco Billy" (HTV 3, 22:05) - Kultni američki film Clinta Eastwooda o neobičnoj trupi kauboja i njihovim pustolovinama.
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