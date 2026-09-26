Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje filma, sporta i zabave! Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu, a donosimo i preporuke za najbolje filmove iz ponude drugih kanala.

HRT 1

Donosi filmsku večer uz akcijsku komediju "Mamin novi frajer" u 20:15 sati, a kasnije vas očekuje napeti kriminalistički triler "Sicario 2: Rat bez pravila". Informativni blokovi i izvještaji iz kulture zaokružuju večernji program.

20:07 LOTO 7

20:15 Mamin novi frajer

21:57 Dnevnik 3

22:31 Sicario 2: Rat bez pravila

Loto | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

HRT 2

Večer je rezervirana za putopise i zabavu. U 20:15 kreće "Francuska s Evom Longorijom", a potom slijede kulinarske i putopisne avanture te popularna "Clarksonova farma".

20:15 Francuska s Evom Longorijom

20:58 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

21:48 Clarksonova farma

RTL

Donosi dozu smijeha uz "Pripravnika" u 20:30 sati, dok ljubitelji realityja mogu uživati u "Love Island Adria" od 23:05. Informativni "RTL Danas" i zabavni "RTL Scena" zagrijat će vas za filmsku večer.

20:00 RTL Scena

20:30 Pripravnik

23:05 Love Island Adria

Foto: RTL

NOVA TV

Večeras je u znaku nogometa! Već od 20:00 sati kreće uvodna emisija, a potom slijedi izravni prijenos utakmice UEFA Lige Nacija između Češke i Hrvatske. Za kraj večeri tu je akcijska komedija "Čovjek iz Toronta".

20:00 UEFA Liga Nacija: Češka - Hrvatska - uvodna emisija

20:40 UEFA Liga Nacija: Češka - Hrvatska

23:30 Čovjek iz Toronta

RTL 2

Nudi uzbudljive krimi serije i humoristične klasike. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" vode vas kroz večer, a kasnije slijedi doza smijeha uz "Modernu obitelj" i "Teoriju velikog praska".

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:05 Moderna obitelj

22:55 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

Doma TV

Donosi filmski maraton! Večer započinje s "Kolibom" - emotivnom dramom o gubitku i nadi, a potom slijedi napeti triler "Sentinel: Agent u bijegu". Prava poslastica za ljubitelje akcije čeka vas iza ponoći uz "Indiana Jones i posljednji Križarski rat".

20:00 Koliba

22:10 Sentinel: Agent u bijegu

Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Alfie" (Star Movies, 20:05) - Moderna komedija o ljubavi, vezama i životnim odlukama, s Judeom Lawom u glavnoj ulozi.

"Upoznajte Joea Blacka" (Star Movies, 22:20) - Fantastična drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom o ljubavi, životu i smrti.

"Banditi iz Orgosola" (HTV 3, 18:38) - Klasična talijanska drama o banditizmu i obiteljskim vezama na Sardiniji.

"Fargo" (HTV 3, 20:10) - Kultna crna komedija braće Coen, dobitnica Oscara.

"Bilo jednom u Americi" (HTV 3, 21:55) - Remek-djelo Sergia Leonea, epska saga o prijateljstvu, izdaji i američkom snu.

Foto: Profimedia