Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati večeras i ne propustite najveće TV hitove!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje filma, sporta i zabave! Izdvojili smo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u večernjem terminu, a donosimo i preporuke za najbolje filmove iz ponude drugih kanala.
HRT 1
Donosi filmsku večer uz akcijsku komediju "Mamin novi frajer" u 20:15 sati, a kasnije vas očekuje napeti kriminalistički triler "Sicario 2: Rat bez pravila". Informativni blokovi i izvještaji iz kulture zaokružuju večernji program.
20:07 LOTO 7
20:15 Mamin novi frajer
21:57 Dnevnik 3
22:31 Sicario 2: Rat bez pravila
HRT 2
Večer je rezervirana za putopise i zabavu. U 20:15 kreće "Francuska s Evom Longorijom", a potom slijede kulinarske i putopisne avanture te popularna "Clarksonova farma".
20:15 Francuska s Evom Longorijom
20:58 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje
21:48 Clarksonova farma
RTL
Donosi dozu smijeha uz "Pripravnika" u 20:30 sati, dok ljubitelji realityja mogu uživati u "Love Island Adria" od 23:05. Informativni "RTL Danas" i zabavni "RTL Scena" zagrijat će vas za filmsku večer.
20:00 RTL Scena
20:30 Pripravnik
23:05 Love Island Adria
NOVA TV
Večeras je u znaku nogometa! Već od 20:00 sati kreće uvodna emisija, a potom slijedi izravni prijenos utakmice UEFA Lige Nacija između Češke i Hrvatske. Za kraj večeri tu je akcijska komedija "Čovjek iz Toronta".
20:00 UEFA Liga Nacija: Češka - Hrvatska - uvodna emisija
20:40 UEFA Liga Nacija: Češka - Hrvatska
23:30 Čovjek iz Toronta
RTL 2
Nudi uzbudljive krimi serije i humoristične klasike. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" vode vas kroz večer, a kasnije slijedi doza smijeha uz "Modernu obitelj" i "Teoriju velikog praska".
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Moderna obitelj
22:55 Teorija velikog praska
Doma TV
Donosi filmski maraton! Večer započinje s "Kolibom" - emotivnom dramom o gubitku i nadi, a potom slijedi napeti triler "Sentinel: Agent u bijegu". Prava poslastica za ljubitelje akcije čeka vas iza ponoći uz "Indiana Jones i posljednji Križarski rat".
20:00 Koliba
22:10 Sentinel: Agent u bijegu
Najbolji filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
"Alfie" (Star Movies, 20:05) - Moderna komedija o ljubavi, vezama i životnim odlukama, s Judeom Lawom u glavnoj ulozi.
"Upoznajte Joea Blacka" (Star Movies, 22:20) - Fantastična drama s Bradom Pittom i Anthonyjem Hopkinsom o ljubavi, životu i smrti.
"Banditi iz Orgosola" (HTV 3, 18:38) - Klasična talijanska drama o banditizmu i obiteljskim vezama na Sardiniji.
"Fargo" (HTV 3, 20:10) - Kultna crna komedija braće Coen, dobitnica Oscara.
"Bilo jednom u Americi" (HTV 3, 21:55) - Remek-djelo Sergia Leonea, epska saga o prijateljstvu, izdaji i američkom snu.
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