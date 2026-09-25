Glumci Csilla Barath Bastaić i Dražen Čuček ulaze u 'Kumove'

U Zaglave stižu nova lica, a s njima i nove priče, odnosi i zapleti. Omiljenoj domaćoj seriji „Kumovi“ pridružuju se Csilla Barath Bastaić i Dražen Čuček, koji će utjeloviti Sašu i Vanju. Njihove likove u Zaglave dovodi vijest koja bi im mogla ozbiljno ugroziti planove.

„Csilla i ja igramo likove čija imena već u početku zbunjuju stanovnike Zaglava, a razlike u životnom stilu, svjetonazorima i tradiciji dovest će do nerazumijevanja i stereotipa s obje strane. Uživali smo snimajući, a nadam se da će i publika!“ – najavljuje glumac Dražen Čuček. Dolazak u malo mjesto za nove, pomalo osebujne likove bit će susret sa svijetom koji im je potpuno stran, dok će se Saša ubrzo naći pred velikim izazovom – boriti se za ono što smatra da joj već pripada.

Foto: NOVA TV

„Saša je, jednom riječju, intenzivna. Naučena je na život na visokoj nozi i ne miri se s tim da je to potencijalno ugroženo“, opisuje svoj lik Csilla Barath Bastaić. Glumici je posebno drago što u novu priču ulazi upravo uz Dražena, s kojim je, kaže, odmah pronašla zajednički jezik. „Dražen je beskrajno talentiran i duhovit glumac, vrlo strpljiv i podržavajući kolega. Uz njega sam u lik uspjela unijeti dozu duhovitosti i otkačenosti, zbog čega mi je bilo izuzetno zabavno odlaziti na set svaki dan“, priznaje, a ni glumac nije štedio lijepe riječi za kolegicu: „Svakako je izazov prihvatiti ulogu u seriji koja već ima kultni status, ali kada su mi ponudili suradnju sa svestranom umjetnicom Csillom, nije bilo ni trenutka oklijevanja.“

Foto: NOVA TV

„Zahvalna sam što smo dobili priliku unijeti dašak nekog drugog svijeta u Zaglave – svijeta koji je njima stran, komičan, a na trenutke i strašan. Vjerujem da će naši likovi donijeti jednu novu i svježu kvalitetu seriji koja je već do sada oborila sve rekorde gledanosti“, zaključuje Csilla. Iako se priključila ekipi serije koja već dobro funkcionira zajedno, glumica priznaje da je prije dolaska na set ipak postojala određena trema. „Što se tiče ekipe, oni su zbog tolikog trajanja serije praktički već kao obitelj. Bila sam dosta nervozna oko toga kako ću se uklopiti, međutim, nema tamo tenzija, nadmetanja ni ega. Atmosfera je vrlo skladna i ugodna“, istaknula je.

Foto: NOVA TV

Omiljenu seriju „Kumovi“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!