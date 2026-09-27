Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje filmova i serija! Od napetih akcijskih hitova, zabavnih reality showova do kultnih filmskih klasika - donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Večer započinje informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, a potom slijedi "LOTO 6" u 20:07. U 20:15 gledatelje očekuje dokumentarni film "Plovput 7, Palagruža je", dok je u 21:13 na rasporedu obiteljska komedija "Mr. Bean na praznicima" - urnebesna avantura slavnog britanskog komičara.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Plovput 7, Palagruža je

21:13 Mr. Bean na praznicima

Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2

Donosi večer posvećenu dokumentarcima i sportu. U 20:15 pogledajte "Detroit iznutra s Benom Fogleom", a od 21:22 i 22:16 dva nastavka serije "Real Madrid - Bijela legenda" koja će oduševiti sve nogometne fanove.

20:15 Detroit iznutra s Benom Fogleom

21:22 Real Madrid - Bijela legenda: Početak

22:16 Real Madrid - Bijela legenda: Prijenosi

RTL

Večeras donosi pravu akciju! U 20:15 ne propustite "Bourneova nadmoć" - napeti triler s Mattom Damonom u naslovnoj ulozi, dok vas od 22:35 očekuje popularni reality show "Love Island Adria".

20:15 Bourneova nadmoć

22:35 Love Island Adria

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

NOVA TV

Od 20:15 sati rezervira za spektakularni "Supertalent", najgledaniji show nedjeljne večeri, dok u 22:35 slijedi biografski film "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" koji donosi emotivnu priču o glazbenoj divi.

20:15 Supertalent

22:35 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Foto: NOVA TV

RTL 2

Nudi večer uz popularne serije. U 20:00 i 19:20 gledajte "Chicago u plamenu", a od 21:00 "Zločinački umovi". Za ljubitelje humora, tu je "Moderna obitelj" od 21:50.

19:20 Chicago u plamenu

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

Foto: promo

Doma TV

Donosi blockbuster večeri! U 17:50 zagrijte se uz "Indiana Jones i posljednji Križarski rat", a u 20:00 pogledajte romantični akcijski film "Daleko od očiju" s Georgeom Clooneyjem i Jennifer Lopez. Od 22:00 slijedi napeti triler "Usamljeni zaštitnik".

17:50 Indiana Jones i posljednji Križarski rat

20:00 Daleko od očiju

22:00 Usamljeni zaštitnik

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- 'Indiana Jones i posljednji Križarski rat' (Doma TV, 17:50) - Kultna avantura s Harrisonom Fordom i Seanom Conneryjem.

- 'Daleko od očiju' (Doma TV, 20:00) - George Clooney i Jennifer Lopez u napetoj, ali i romantičnoj akciji.

- 'Legenda o jeseni' (Star Movies, 22:25) - Povijesna romantična drama s Bradom Pittom.

- 'Jeste li za ples?' (Star Movies, 20:10) - Romantična drama o ljubavi, plesu i novim počecima.

- 'Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody' (Nova TV, 22:35) - Biografski film koji donosi priču o usponima i padovima slavne pjevačice.

- 'Usamljeni zaštitnik' (Doma TV, 22:00) - Triler o odbjeglom zatvoreniku koji štiti mladu udovicu.

storyeditor/2022-01-31/profimedia-0375472472.jpg | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell